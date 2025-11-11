English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • ఆధ్యాత్మికం
  • Jupiter And Saturn: గురు-శని గ్రహాల పవర్‌ఫుల్‌ ఎఫెక్ట్‌.. ఈ రాశులవారికి బంపర్‌ మనీ.. ఊహించని సంపద!

Jupiter And Saturn: గురు-శని గ్రహాల పవర్‌ఫుల్‌ ఎఫెక్ట్‌.. ఈ రాశులవారికి బంపర్‌ మనీ.. ఊహించని సంపద!

Jupiter And Saturn Powerful Effect On Zodiac: గురు శని (Jupiter And Saturn) గ్రహాల అపారమైన ప్రభావంతో కొన్ని రాశుల వారి విశేషమైన ప్రయోజనాలు పొందగలుగుతారు. ముఖ్యంగా దీర్ఘకాలికంగా ఉన్న సమస్యల నుంచి కూడా సులభంగా ఉపశమనం పొందుతారు. అలాగే డబ్బు సంబంధిత సమస్యలు కూడా సులభంగా దూరమవుతాయని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు.

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Nov 11, 2025, 11:43 AM IST

Jupiter And Saturn: గురు-శని గ్రహాల పవర్‌ఫుల్‌ ఎఫెక్ట్‌.. ఈ రాశులవారికి బంపర్‌ మనీ.. ఊహించని సంపద!

Jupiter And Saturn Powerful Effect On Zodiac News: జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం నవంబర్ నెలలో అరుదైన గ్రహ కదలికలు జరగబోతున్నాయి. ముఖ్యంగా నవంబర్ 11వ తేదీన బృహస్పతి తిరోగమన కదలికలు ప్రారంభించింది. అంటే ఈ సమయం నుంచి వ్యతిరేక దిశలో తిరగడం ప్రారంభమవుతుంది. 2026 సంవత్సరం ఫిబ్రవరి నాలుగవ తేదీ వరకు ఇలాగే కొనసాగుతుంది. ఇదిలా ఉంటే నవంబర్ 28వ తేదీన కూడా శని తిరుగమనం నుంచి ప్రత్యక్ష దిశలోకి మారిపోతున్నాడు. దీనివల్ల కూడా చాలా ప్రత్యేకమైన ప్రభావం ఏర్పడుతుంది. 2026 సంవత్సరం జులై 26వ తేదీ వరకు శని ప్రత్యక్ష దిశలో కదలికలు జరుపుతాడు. దీని వల్ల నాలుగు రాశుల వారిపై అరుదైన ప్రభావం పడుతుందని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా ఈ సమయంలో ఊహించని ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. ఈ సమయంలో చాలా వరకు కలిసి రాబోతోంది. ఆర్థికంగా కూడా అద్భుతమైన లాభాలు కలుగుతాయి. 

ఈ రాశుల వారిపై గురు, శని ప్రభావం..
కుంభ రాశి 
కుంభరాశి గురు, శని (Jupiter And Saturn) ప్రభావాల వల్ల ఈ రాశి వారికి బోలెడు లాభాలు కలుగుతాయి. ముఖ్యంగా వీరికి ఈ సమయంలో మానసిక స్థితి మెరుగుపడి.. అద్భుతమైన ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది. ప్రతి పనిలో సానుకూలమైన మార్పులు రావడం ప్రారంభమవుతాయి. అలాగే పాత పని నుంచి అద్భుతమైన ధన లాభాలు పొందుతారు. మానసిక ప్రశాంతత కూడా ఊహించని స్థాయిలో పెరుగుతుంది. విదేశీ ప్రయాణాలు చేయాలనుకుంటున్న వ్యక్తులకు ఈ సమయం చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. అంతేకాకుండా పిల్లల ఆనందంతో పెద్దవారికి కొన్ని రకాల శుభవార్తలు చెబుతారు.

కర్కాటక రాశి
కర్కాటక రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు కూడా ఈ సమయం చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా వీరికి అదృష్టం ఊహించని స్థాయిలో పెరుగుతుంది. అలాగే అన్ని రకాల అడ్డంకులు తొలగిపోతాయి. పెట్టుబడులు పెట్టాలనుకుంటున్న వ్యక్తులకు ఈ సమయం చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగాలపరంగా వస్తున్న సమస్యలు కూడా పూర్తిగా దూరమవుతాయి. కొత్త ఇండ్లతో కార్లు కూడా కొనుగోలు చేస్తారు. దీంతోపాటు విదేశీ ప్రయాణాలు చేయాలనుకుంటున్న వ్యక్తులకు ఈ సమయం చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. అంతేకాకుండా పెట్టుబడులు పెట్టాలనుకుంటున్న వ్యక్తులకు చాలావరకు కలిసి వస్తుంది. 

సింహరాశి 
ఈ సమయంలో సింహ రాశి కోరికల నెరవేరబోతున్నాయి. ముఖ్యంగా వీరికి పూర్వీకుల ఆస్తుల నుంచి బోలేరు లాభాలు రావడం ప్రారంభమవుతాయి. ఆనందంతోపాటు భారీ మొత్తంలో డబ్బులు కూడా సంపాదించగలుగుతారు. నిలిచిపోయిన డబ్బులు కూడా తిరిగి పొందగలుగుతారు. అలాగే పిల్లల గురించి చింతనాలు కూడా తొలగిపోతాయి. కుటుంబ సభ్యులకు ఉన్న వివాదాలు కూడా దూరమవుతాయని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. ఆస్తులపరంగా వస్తున్న సమస్యలు కూడా పూర్తిగా తొలగిపోయే అవకాశాలున్నాయి. అంతేకాకుండా భారీ మొత్తంలో డబ్బులు కూడా సంపాదించగలుగుతారు. 

Also Read: Shani Dev Effects: నవంబర్‌లో శని ప్రత్యక్ష కదలికలు.. ఈ రాశుల వారికి బిగ్ జాక్పాట్.. ఊహించని ఆదాయం!

వృశ్చిక రాశి 
వృశ్చిక రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు ఈ సమయంలో ఊహించని స్థాయిలో ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది. ముఖ్యంగా వ్యాపారాల్లో పురోగతి లభించడమే కాకుండా.. అన్ని రకాల సమస్యలు తొలగిపోతాయి. ఎప్పటినుంచో కష్టపడుతున్న వ్యక్తులకు ఈ సమయంలో విశేషమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. ముఖ్యంగా కుటుంబ జీవితంలో సమస్యలు ఎదుర్కొంటున్న వ్యక్తులకు అద్భుతమైన లాభాలు కలుగుతాయి. ఈ సమయంలో మన మతపరమైన ప్రయాణాలు కూడా చేయగలుగుతారు. అంతేకాకుండా ఆరోగ్యాన్ని కూడా చాలా బాగు చేసుకోగలుగుతారు.

(NOTE: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం సోషల్ మీడియాను ఆధారంగా చేసుకుని రాసింది మాత్రమే. అలాగే ఈ సమచారం నమ్మకాలపై మాత్రమే ఆధారపడి ఉంటుంది. దీనిని జీ తెలుగు న్యూస్‌ ధృవీకరించదు..)

 

Also Read: Shani Dev Effects: నవంబర్‌లో శని ప్రత్యక్ష కదలికలు.. ఈ రాశుల వారికి బిగ్ జాక్పాట్.. ఊహించని ఆదాయం!

