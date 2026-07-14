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Guru Asthamayam 2026: జూలై 15 నుంచి గురు అస్తమయం.. ఈ రాశుల వారు అప్రమత్తంగా ఉండాల్సిందే!

Guru Asthamayam 2026 Effect On Zodiac: జూలై 15వ తేదిన గురు అస్తమించడం వల్ల ఈ కింది రాశులవారికి అనేక సమస్యలు వస్తాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. అంతేకాకుండా ఆర్థికంగా కూడా చాలా ఇబ్బందులు పడాల్సి రావచ్చు. కాబట్టి చాలా జాగ్రత్తగా ఉండడం మంచిది.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jul 14, 2026, 10:43 AM IST|Updated: Jul 14, 2026, 10:43 AM IST
Guru Asthamayam 2026: జూలై 15 నుంచి గురు అస్తమయం.. ఈ రాశుల వారు అప్రమత్తంగా ఉండాల్సిందే!
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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Guru Asthamayam 2026: జూలై 15 నుంచి గురు అస్తమయం.. ఈ రాశుల వారు అప్రమత్తంగా ఉండాల్సిందే!
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