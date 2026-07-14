/Guru Asthamayam 2026: జూలై 15 నుంచి గురు అస్తమయం.. ఈ రాశుల వారు అప్రమత్తంగా ఉండాల్సిందే!

Guru Asthamayam 2026 Effect On Zodiac Telugu: జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో గ్రహాల స్థాన చలనాలు, వాటి నక్షత్ర సంచారాలకు, శక్తి మార్పులు మానవ జీవితాలపై ఎంతగానో ప్రభావాన్ని చూపుతాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. ఇదిలా ఉంటే రాబోయే జూలై 15 నుంచి కర్కాటక రాశిలో దేవగురువు బృహస్పతి అస్తమించబోతున్నాడు. ఇది దాదాపు ఆగస్టు 9 వరకు కొనసాగుతుంది. జ్యోతిష్య ప్రకారం.. సూర్యుడు కర్కాటక రాశిలోకి ప్రవేశించి గురుడికి అత్యంత సమీపంలోకి రావడం వల్ల ఈ గురుడి అస్తమయం జరగబోతోంది..
దీనివల్ల దేవగురువు శుభ ప్రభావం తాత్కాలికంగా చాలా బలహీనపడుతుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. శాస్త్రాల ప్రకారం.. ఈ సమయంలో వివాహాలు, ఉపనయనాలతో పాటు ముండన సంస్కారాలు వంటి ఎటువంటి శుభ కార్యాలు జరపడం నిశిద్ధం.. ఇదే సమయంలో చాతుర్మాస్యం కూడా ప్రారంభం కాబోతోంది.. జ్యోతిష్య నిపుణుల ప్రకారం.. గురుడి శుభ దృష్టి బలహీనపడటం వల్ల రాబోయే 3 వారాల పాటు 4 ప్రధాన రాశుల వారు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాల్సి ఉంటుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. సమయం అంత అనుకూలంగా లేదని నిపుణులు తెలుపుతున్నారు. అయితే, ఈ సమయంలో ఏయే రాశులవారికి అనుకూలంగా ఉండదో.. తీవ్ర దుష్పభావాలు ఎదుర్కొనే రాశులేవో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
ఈ రాశులవారు తప్పకుండా జాగ్రత్తగా ఉండాల్సి ఉంటుంది..
మకర రాశి (Capricorn)
మకర రాశి వారిపై కూడా గురు అస్తమయ కారణంగా ప్రతికూల ప్రభావాన్ని ఎదుర్కొనే అవకాశాలు ఉన్నాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. ఇప్పటివరకు గురుడి ఏడవ స్థానంలో ఉండడం వల్ల శుభ ఫలితాలు పొందినప్పటికీ.. ఇప్పుడు మీ కెరీర్ పరంగా అనేక సమస్యలు వస్తాయి. మానసిక ఒత్తిడి పెరుగుతాయి. భాగస్వామ్య వ్యాపారాలలో ఈ సమయంలో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాల్సి ఉంటుంది.. మీ వ్యాపార ప్రత్యర్థులు మీ ప్రణాళికలకు ఆటంకం కలిగించడానికి ప్రయత్నించే ఛాన్స్ కూడా ఉంది. తొందరపడి ఉద్యోగం మారే నిర్ణయం తీసుకోవద్దని జ్యోతిష్యలు చెబుతున్నారు. ప్రభుత్వ పనులు లేదా చట్టపరమైన విషయాలలో అజాగ్రత్త పనికి రాదు..
కర్కాటక రాశి (Cancer)
దేవగురువు కర్కాటక రాశిలోనే అస్తమిస్తుండటం వల్ల ఈ రాశి వారు చాలా అప్రమత్తంగా ఉండాల్సి ఉంటుందని జ్యోతిష్యులు సూచిస్తున్నారు.. గత కొన్ని వారాలుగా వేగంగా సాగుతున్న మీ పనులలో అకస్మాత్తుగా ఆటంకాలు కూడా ఎదురవుతాయి.. మీ ఆర్థిక ప్రణాళికలు నిలిచిపోయే ప్రమాదం ఉందని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. ఈ సమయంలో పెద్ద మొత్తంలో పెట్టుబడులు పెట్టడం లేదా ఎటువంటి ఆర్థిక లావాదేవీలు చేసేటప్పుడైనా ప్రత్యేక జాగ్రత్త అవసరం ఉందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. మీ కోపాన్ని నియంత్రించుకోలేనివారు అనేక సమస్యలు ఎదుర్కొంటారు... ప్రియమైన వారితో విభేదాలు లేదా గొడవలు వచ్చే ఛాన్స్లు కూడా కనిపిస్తున్నాయి. ఆరోగ్యంపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ కూడా పెట్టాల్సి ఉంటుంది. అయితే, ఈ క్లిష్ట సమయంలో తండ్రి లేదా కుటుంబ పెద్దల సలహాలు మీకు ఎంతగానో ఉపయోగపడతాయని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు.
మీన రాశి (Pisces)
మీన రాశి వారి జీవితంలో కూడా ఈ సమయంలో సవాళ్ల ఎదురవుతాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు.. ఈ రాశి వారికి ప్రస్తుతం ఏలినాటి శని ప్రభావం నడుస్తోంది. ఇప్పటివరకు ఐదో స్థానంలో ఉన్న గురుడు ఆ శని ప్రతికూల ప్రభావాన్ని కొంతవరకు తగ్గించాడు.. కానీ ఇప్పుడు గురుడు అస్తమించడం వల్ల శని ప్రతికూల ప్రభావం మరింత ఎక్కువయ్యే అవకాశాలు కూడా ఉన్నయని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు.. ఆశించిన విజయం సాధించాలంటే మునుపటి కంటే ఎక్కువ శ్రమించాల్సి ఉంటుంది.. ఆదాయం సాధారణంగానే ఉన్నప్పటికీ.. వివిధ కారణాల వల్ల ఖర్చులు విపరీంతగా పెరుగుతాయి.. విద్యార్థులు కూడా పరీక్షల్లో మంచి ఫలితాలు సాధించాలంటే గతంలో కంటే ఎక్కువ శ్రమించాల్సి ఉంటుంది..
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