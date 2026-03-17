Jupiter Direct 2026: మిథున రాశిలో సక్రమ మార్గంలోకి గురు గ్రహం.. ఈ రాశులవారికి అదృష్ట యోగం!

Jupiter Direct in Gemini Effect On Zodiac: గ్రహగమనాల్లో వచ్చే మార్పులు మానవ జీవితంపై లోతైన ప్రభావాన్ని చూపుతాయని అందరికీ తెలిసిందే. జ్యోతిష్య శాస్త్రం గణాంకాల ప్రకారం దేవగురువుగా పిలిచే బృహస్పతి మార్చి 11వ తేదీ నుంచి మిథున రాశిలో తిరోగమనాన్ని ముగించి.. సాధారణ స్థితిలోకి ప్రవేశించాడు. ఈ మార్పు జూన్ రెండవ తేదీ వరకు కొనసాగుతుంది. గురుగ్రహం జ్ఞానంతో పాటు ఐశ్వర్యం సంతానానికి సూచికగా భావిస్తారు.. అంతేకాకుండా గురు గ్రహాన్ని అదృష్ట దేవతగా కూడా చెప్పుకుంటారు. అలాంటిది ఈ గ్రహ మార్పుల కారణంగా అనేక రాశుల వారి జీవితాల్లో శుభ ఫలితాలు వచ్చే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. ఈ సమయంలో ముఖ్యంగా కుంభ రాశి వారికి విశేషమైన ఫలితాలు కలుగుతాయి.
కుంభ రాశి
ఈ గ్రహ సంచారం కుంభరాశి వారికి అత్యంత అనుకూలంగా ఉండబోతోంది. వీరు చేపట్టిన ప్రతి ప్రణాళిక విజయవంతంగా పూర్తవుతుంది. ఊహించని విధంగా ఆర్థిక లాభాలు కలగడమే కాకుండా కొత్త కొత్త అవకాశాలు కూడా లభిస్తాయి. ముఖ్యంగా విద్యార్థులకు, సంతానం కోసం వేచి చూస్తున్న వ్యక్తులకు అద్భుతమైన శుభవార్తను లభిస్తాయి. దీంతోపాటు ఆర్థికంగా కూడా చాలా వరకు బలపడే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. బద్ధకాన్ని వదిలి కష్టపడి పనిచేయడం వల్ల అద్భుతమైన అదృష్టం దక్కించుకునే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి.. దీంతో పాటు కోరుకున్న కోరికలు చాలా వరకు నెరవేరుతాయి..
ఈ రాశుల వారిపై కూడా ఊహించని ప్రభావం..
మేష రాశి
ఈ సమయంలో మేష రాశి వారికి కార్యాలయాల్లో సానుకూలమైన మార్పులు రావడం ప్రారంభమవుతాయి. ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు చేసిన వ్యక్తులకు కూడా అద్భుతమైన లాభాలు కలిగే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా పెండింగ్లో ఉన్న పనులు సులభంగా పూర్తవుతాయి. అనుకున్న ఫలితాల్లో అద్భుతమైన విజయాలు సాధిస్తారు.
మిథున రాశి
వ్యాపారాలు చేస్తున్న మిథునరాశుల వారికి ఈ సమయంలో లాభాలు రావడం ఊహించని స్థాయిలో పెరుగుతాయి. ముఖ్యంగా చిన్న వ్యాపారాలు చేసే వ్యక్తులు తమ వ్యాపారాలను విస్తరించుకునే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. అలాగే ఆరోగ్యం కూడా చాలా వరకు మెరుగుపడే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు.
సింహరాశి
సింహరాశి వారికి ఈ సమయంలో కొత్త ఆదాయ వనరులు కూడా లభిస్తాయి. ఉద్యోగ అన్వేషణలో ఉన్నవారికి మంచి మంచి అవకాశాలు కూడా లభించబోతున్నాయి. దీర్ఘకాలిక సమస్యలతో బాధపడుతున్న వ్యక్తులకు ఈ సమయంలో అద్భుతమైన పరిష్కారం లభించబోతోంది. ఎప్పటినుంచో తీవ్ర అనారోగ్య సమస్యలతో బాధపడుతున్న వ్యక్తులకు సులభంగా విముక్తి లభించబోతోంది.
తులారాశి
తులారాశి వారికి ఈ సమయంలో అదృష్టం తోడు ఉండబోతుంది. దీని కారణంగా గతంలో నుంచి వస్తున్న ఆటగాలు కూడా పూర్తిగా తొలగిపోతాయి. ముఖ్యంగా ప్రయాణాలు చేయడం ఈ సమయంలో చాలా మంచిదని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. ప్రయాణాలు చేయడం వల్ల చాలా వరకు కలిసి వచ్చే అవకాశాలున్నాయి.
ధనస్సు రాశి
రాశి రాశి వారికి ఆర్థిక పరిస్థితులు గతంలో కంటే ఇప్పుడు మరింత బలోపేతం అవుతాయి. కానీ ఈ సమయంలో కోపాన్ని అదుపులో ఉంచుకోవడం చాలా మంచిదని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. లేదంటే అనేక సమస్యల బారిన పడే అవకాశాలు ఉన్నాయి. దీర్ఘకాలిక సమస్యల నుంచి కూడా చాలా వరకు ఉపశమనం కలుగుతుంది.
Also Read: Mercury Transit 2026: బుధుడి శక్తివంతమైన ప్రభావం.. మార్చి 13 నుంచి ఈ రాశుల వారికి ఊహించని సంపాదన!
Also Read: Mercury Transit 2026: బుధుడి శక్తివంతమైన ప్రభావం.. మార్చి 13 నుంచి ఈ రాశుల వారికి ఊహించని సంపాదన!
