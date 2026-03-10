English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Jupiter-Mars: బృహస్పతి-కుజుడు సంయోగం ఎఫెక్ట్‌.. 4 రాశుల వారికి ఊహించని డబ్బుతో పాటు ఆనందం!

Jupiter-Mars conjunction Effect Zodiac: బృహస్పతి-కుజుడు సంయోగం కారణంగా కొన్ని రాశులవారికి మంచి రోజులు రాబోతున్నాయి. ముఖ్యంగా ఆర్థికంగా అద్భుతమైన లాభాలు కూడా కలుగుతాయి. అయితే, ఈ సమయంలో ఏయే రాశులవారికి చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుందో తెలుసుకోండి. 

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Mar 10, 2026, 11:00 AM IST

Jupiter-Mars conjunction Effect Zodiac Telugu: బృహస్పతి గ్రహానికి జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో చాలా ప్రత్యేకమైన ప్రాముఖ్యత ఉంటుంది. ఈ గ్రహాన్ని అద్భుతమైన గ్రహంగా పరిగణిస్తారు. ఇది కదలికలు జరిపినప్పుడు మొత్తం అన్ని రాశులవారిపై ఊహించని ప్రభావం పడుతుంది. ముఖ్యంగా ఈ సమయంలో మంచి ఫలితాలు కూడా కలుగుతాయి. అదృష్టం కూడా సహకరించి జీవితంలో సానుకూల మార్పులు కూడా వస్తాయి. అయితే, ఈ గ్రహాన్ని అదృష్టంతో పాటు జ్ఞానం, బలం, ధైర్యానికి సూచికగా కూడా చెప్పుకుంటారు. 

Add Zee News as a Preferred Source

బృహస్పతి గ్రహంతో కుజ గ్రహం గ్రహం కలయిక జరుపుతుంది. దీని కారణంగా ఈ సంయోగం కారణంగా కొన్ని రాశులవారిపై ఊహించని ప్రభావం పడుతుంది. ముఖ్యంగా జీవితంలో పెద్ద పెద్ద మార్పులు కూడా సంభవిస్తాయి. ఆర్థికంగా కూడా అనేక మార్పులు రావడం వల్ల సంపాదన కూడా విపరీతంగా పెరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయి. అలాగే కొన్ని పనుల్లో అద్భుతమైన విజయాలు కూడా సాధించగలుగుతారు. అయితే, ఈ సమయంలో అత్యధిక లాభాలు పొందే రాశులేవో పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 

మేష రాశి
మేష రాశివారికి ఈ సమయం చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది. అంతేకాకుండా పనుల్లో కూడా ఊహించని కొత్త బాధ్యతలు పొంది.. అద్భుతమైన అవకాశాలు కూడా పొందే అవకాశాలు కూడా కనిపిస్తున్నాయి. దీంతో పాటు చాలా కాలంగా నిలిచిపోయిన పనులు కూడా తిరిగి ప్రారంభమవుతాయి. దీంతో పాటు ఆర్థిక కోణాలు కూడా అద్భుతమైన మెరుగుదల కనిపిస్తుంది. దీంతో పాటు వ్యాపారాలు చేసేవారు కొత్త కొత్త ఒప్పందాలు కూడా కుదుర్చుకుంటారు. 

మిథున రాశి
బృహస్పతి-కుజుడు సంయోగం కారణంగా మిథున రాశివారికి మానసికంగా ఎన్నో రకాల ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. దీంతో పాటు అనేక నిర్ణయాలు కూడా తీసుకుంటారు. అంతేకాకుండా పనుల్లో నైపుణ్యం కూడా పెరిగే అవకాశాలు కూడా కనిపిస్తున్నాయి. అలాగే ఈ సమయంలో కొన్ని రకాల పనులు భవిష్యత్‌లో చాలా లాభదాయకంగా ఉంటుంది. అంతేకాకుండా కొత్త పరిచయాలు కూడా పెరిగి.. అద్భుతమైన అవకాశాలు కూడా సొంతం చేసుకుంటారు. 

సింహ రాశి
సింహ రాశివారికి కూడా ఈ సమయంలో సానుకూల ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. పనుల్లో అద్భుతమైన పురోగతి కూడా లభించే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. అంతేకాకుండా ఉన్నతాధికారుల నుంచి ఎన్నో రకాల ప్రయోజనాలు పొందుతారు. కొత్త పెట్టుబడుల నుంచి మంచి లాభాలు కూడా పొందుతారు. దీంతో పాటు ఏదైన సమస్యలతో బాధపడేవారికి ఈ సమయం అనేక సానుకూల ప్రయోజనాలను అందిస్తుంది. అంతేకాకుండా నిర్ణయాలు కూడా అద్భుతమైన అవకాశాలను అందిస్తాయి. 

ధనుస్సు రాశి
ఈ రెండు గ్రహాల సంయోగం కారణంగా ధనుస్సు రాశివారికి చాలా ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. అంతేకాకుండా కెరీర్‌ పరంగా అద్భుతమైన అవకాశాలు కూడా లభిస్తాయి. ఆర్థికంగా కూడా అద్భుతమైన నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. దీంతో పాటు ఉన్నత విద్య కోసం విదేశాలకు వెళ్లే అవకాశాలు కూడా కనిపిస్తున్నాయి. అంతేకాకుండా తీవ్ర సమస్యలు కూడా పూర్తిగా తొలగిపోతాయి. ఎప్పటి నుంచో అనుకున్న పనులు కూడా చేయగలుగుతారు. 

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

...Read More

Jupiter Mars ConjunctionJupiter MarsGuru Mangala YogaJupiter Mars Effectzodiac sign predictions

