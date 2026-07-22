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పుష్య నక్షత్రంలోకి గురుడు.. ఆగస్టు 3 తర్వాత ఈ రాశుల జాతకం మారబోతోంది!

Jupiter Nakshatra Transit 2026: గురు నక్షత్ర సంచారంతో ఈ 4 రాశుల వారికి ఊహించని ధన లాభాలు కలుగుతాయి. అంతేకాకుండా దీర్ఘకాలిక సమస్యలు కూడా దూరమవుతాయి. కెరీర్‌ పరంగా అనుకోని ధన లాభాలు పొందుతారు..

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jul 22, 2026, 09:53 AM IST|Updated: Jul 22, 2026, 09:53 AM IST
పుష్య నక్షత్రంలోకి గురుడు.. ఆగస్టు 3 తర్వాత ఈ రాశుల జాతకం మారబోతోంది!
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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పుష్య నక్షత్రంలోకి గురుడు.. ఆగస్టు 3 తర్వాత ఈ రాశుల జాతకం మారబోతోంది!
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