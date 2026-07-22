/పుష్య నక్షత్రంలోకి గురుడు.. ఆగస్టు 3 తర్వాత ఈ రాశుల జాతకం మారబోతోంది!

Jupiter Nakshatra Transit 2026 Telugu: నవగ్రహాలలో అత్యంత శుభ గ్రహంగా.. జ్ఞానం, సంపద, వివాహంతో పాటు ఆధ్యాత్మికతకు కారకుడైన బృహస్పతి త్వరలోనే తన నక్షత్ర పదాన్ని మార్చబోతున్నాడు. జ్యోతిష్యశాస్త్రం ప్రకారం.. 2026 ఆగస్టు 3వ తేదీ రాత్రి 11:17 గంటలకు గురు గ్రహం పుష్య నక్షత్రం 4వ పాదంలోకి ప్రవేశించబోతోంది. ఈ నక్షత్ర సంచారం ఆగస్టు 19 వరకు ఇదే పాదంలో కొనసాగుతుంది.. గురు గ్రహం ఈ కీలక మార్పు వల్ల ముఖ్యంగా 4 రాశుల వారి జాతకం పూర్తిగా మారబోతోంది. వీరి కెరీర్, ఆర్థిక పరిస్థితులు పూర్తిగా మారుతాయి.. అనుకోని ధన యోగం కలుగుతుందని జ్యోతిష్య శాస్త్ర నిపునులు తెలుపుతున్నారు.
ఈ రాశులవారికి బంపర్ లాభాలు:
కన్యా రాశి
కన్యా రాశి వారికి గురు నక్షత్ర సంచారం అనేక విజయావకాశాలను తెచ్చిపెడుతుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. వీరికి సమాజంలో గౌరవ మర్యాదలు విశేషంగా పెరుగుతాయని నిపుణులు తెలుపుతున్నారు. ఉద్యోగంలో పదోన్నతులు లభించి.. కెరీర్లో కొత్త శిఖరాలను అధిరోహిస్తారు. కోర్టు కేసులతో పాటు సుదీర్ఘకాలంగా నడుస్తున్న వివాదాలు అనుకూలంగా పూర్తవుతాయి.. అనవసర ఖర్చులు అదుపులోకి వచ్చి.. బలమైన ఆర్థిక స్థిరత్వం లభిస్తుందని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు.
ధనుస్సు రాశి
గురుడు అనుకూల స్థానంలోకి రావడంలో ధనుస్సు రాశి వారికి సకల శుభాలు కలుగుతాయని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు.. ఒకదానికంటే ఎక్కువ మార్గాల నుంచి ఆదాయం లభిస్తుంది.. అంతేకాకుండా ఉద్యోగ, వ్యాపార రంగాల్లో ఊహించని అభివృద్ధిని పొందుతారు. ప్రేమ వ్యవహారాలు పెళ్లి పీటల వరకు వెళ్లే బలమైన అవకాశాలు ఉన్నాయి. అదృష్టం తోడ్పడటంతో నిలిచిపోయిన కష్టమైన పనులు కూడా సులభంగా పూర్తవుతాయి.
మకర రాశి
పుష్య నక్షత్రంలో గురు సంచారం మకర రాశి వారికి అత్యంత లాభదాయకంగా ఉండబోతోంది. ఆర్థిక అంశాల్లో తీసుకునే నిర్ణయాలు భవిష్యత్తులో భారీ లాభాలను తెచ్చిపెడతాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. పెద్ద బిజినెస్ డీల్స్ కుదిరే అవకాశాలు మెండుగా ఉన్నాయి. కుటుంబ సమస్యలు, ఒత్తిడి తొలగిపోయి సంతోషకరమైన వాతావరణం నెలకొంటుంది. ఇవే కాకుండా ఆర్థికంగా కూడా దిమ్మతిరిగే ధన లాభాలు కూడా పొందే అవకాశాలు ఉన్నాయి.
మీన రాశి
మీన రాశి వారికి ఈ గురు సంచారం అన్ని రంగాల్లోనూ తిరుగులేని విజయాలను అందిస్తుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. ధన లాభం పెరిగి పాత అప్పులు, ఆర్థిక ఇబ్బందుల నుంచి శాశ్వత ఉపశమనం లభిస్తుంది. ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. ఉద్యోగంలో కొత్త బాధ్యతలు దక్కడంతో పాటు వృత్తిపరంగా నూతన అవకాశాలు తలుపు తడతాయి. ఇవే కాకుండా దీర్ఘకాలికంగా ఉన్న ఆర్థిక సమస్యలు కూడా దూరమవుతాయి.
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