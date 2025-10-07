Jupiter Transit 2025 Effect On Zodiac Telugu: బృహస్పతి గ్రహం చాలా శుభ్రమైన గ్రహంగా పరిగణిస్తారు. ఈ గ్రహం జాతకంలో అద్భుతమైన పొజిషన్లో ఉంటే దేనికి లోటు ఉండదు. ముఖ్యంగా ఈ గ్రహం సంవత్సరానికి ఒకసారి మాత్రమే రాశీ సంచారం చేస్తుంది. అలాగే అప్పుడప్పుడు నక్షత్ర సంచారం తో పాటు తీరోగమనం కూడా చేస్తుంది. ఇదిలా ఉంటే ఒక్కొక్కసారి బృహస్పతి గ్రహం అతి తక్కువ సమయంలోనే రెండుసార్లు కూడా రాశి సంచారం చేస్తాడు. బృహస్పతి మే 14వ తేదీన మిధున రాశిలోకి ప్రవేశించగా.. ఆ తర్వాత అక్టోబర్ 18న కర్కాటక రాశిలోకి ప్రవేశించాడు. ఇలా అప్పుడప్పుడు రెండు నుంచి మూడుసార్లు కూడా సంచారం చేస్తాడని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. అయితే, డిసెంబర్ ఐదవ తేదీన మళ్లీ మిథున రాశిలోకి ప్రవేశించబోతున్నాడు. దీంతో మూడు రాశుల వారిపై ఎంతో ప్రత్యేకమైన ప్రభావం పడుతుంది. దీనివల్ల కొన్ని రాశుల వారి సమస్యలను ఎదుర్కొనే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి. అంతేకాకుండా చాలావరకు ఆర్థికంగా కూడా నష్టాలు రావచ్చు. బృహస్పతి ఒకే ఏడాదిలో మూడు సార్లు సంచారం చేయడం వల్ల ఏయే రాశుల వారిపై ఎలాంటి ప్రభావం పడుతుందో ఇప్పుడు తెలుసుకోండి.
కుంభ రాశి
కుంభరాశి వారికి బృహస్పతి ప్రతికూల ప్రభావం ఏర్పడుతుంది. దీనివల్ల వీరికి చెడు సమయం ప్రారంభమవుతుంది. ముఖ్యంగా వీరి శత్రువులు చాలా చురుకుగా ఉండి వీరిపై అపారమైన విజయాలను సాధించగలుగుతారు. అలాగే కొన్ని రకాల అనారోగ్య సమస్యలు కూడా వచ్చి మానసికంగా అశాంతి కలిగిస్తాయి. ఈ సమయంలో వీరికి పని భారం కూడా ఊహించని స్థాయిలో పెరుగుతుంది. దీంతోపాటు ఎలాంటి పనులు చేసినా కష్టపడాల్సి వస్తుందని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా కుంభరాశి వారు ఈ సమయంలో రుణాలు ఇవ్వడం, ఇతరుల నుంచి డబ్బులు తీసుకోవడం వంటి పనులు చేయకపోవడం మంచిది. ఇక గ్యాస్ సమస్యలు కూడా తలెత్తే అవకాశాలు ఉన్నాయి కాబట్టి అనారోగ్యకరమైన ఆహారాలకు దూరంగా ఉండటం మంచిది. కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం కూడా లభించకపోవడంతో నిరాశగా ఉంటారు.
వృషభ రాశి
బృహస్పతి సంచార ప్రభావం వల్ల వృషభ రాశి వారికి కూడా ఈ సమయంలో చెడు ప్రభావం ప్రారంభం అవుతుంది. ముఖ్యంగా వీరికి ఖర్చులు కూడా ఊహించని స్థాయిలో పెరిగే అవకాశాలున్నాయి. ఆర్థికంగా కూడా పరిస్థితులు క్షీణించవచ్చు. అలాగే అకస్మాత్తుగా అనవసరమైన ఖర్చులు కూడా విపరీతంగా పెరుగుతాయి కాబట్టి మీపై భారం కూడా విపరీతంగా పెరుగుతుంది. ముఖ్యంగా ఆరోగ్యం పై ప్రత్యేకమైన శ్రద్ధ వహించాల్సి ఉంటుంది. లేకపోతే అలసట వంటి సమస్యలు కూడా రావచ్చు. ఇతరులతో అతిగా మాటలు మాట్లాడకపోవడం చాలా మంచిది. అలాగే ఎక్కువగా మాట్లాడటం వల్ల కొన్ని నష్టాలు కూడా రావచ్చు.
సింహరాశి
సింహరాశి వారికి బృహస్పతి ప్రభావం వల్ల ఎన్నో సమస్యలు వస్తాయి. ముఖ్యంగా వీరు పనులపై దృష్టి పెట్టడం చాలా మంచిది. లేకపోతే తీవ్రంగా నష్టపోయే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా వీరి రహస్యాలు ఎవరికీ చెప్పకపోవడం మంచిది. అలాగే ఆర్థిక విషయాల్లో కూడా తొందరపాటు నిర్ణయాలు తీసుకోకపోవడం మంచిదని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. ఈ సమయంలో మీ ప్రత్యర్ధులు చాలా చెరుకుగా ఉంటారు. కాబట్టి దీనివల్ల ఎన్నో సమస్యలు వస్తాయి. అంతేకాకుండా గతంలో ఇరుక్కుపోయిన డబ్బులు కూడా తిరిగి రావడం అంత సులభంగా ఉండదు. ఏవైనా డబ్బులు ఇచ్చేముందు తప్పకుండా ఒకటికి రెండుసార్లు ఆలోచించడం మంచిది.
