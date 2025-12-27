English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • ఆధ్యాత్మికం
  • Jupiter Transit 2026: 2026లో బృహస్పతి బలం రెట్టింపు.. ఈ రాశుల వారికి ఆనందంతో పాటు ఐశ్వర్యం!

Jupiter Transit 2026: 2026లో బృహస్పతి బలం రెట్టింపు.. ఈ రాశుల వారికి ఆనందంతో పాటు ఐశ్వర్యం!

Jupiter Transit 2026 Effect On Zodiac: 2026 సంవత్సరంలో బృహస్పతి మొత్తం మూడుసార్లు సంచారం చేయబోతోంది. దీని కారణంగా కొన్ని రాశుల వారికి చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా శని ప్రభావం ఉన్న రాశులు కూడా ఈ సమయంలో అద్భుతమైన లాభాలు పొందుతారు.

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Dec 27, 2025, 10:40 AM IST

Trending Photos

DMHO Job Notification 2025: 10thతో ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు.. రూ.15 వేల జీతంతో DMHOలో గవర్నమెంట్ జాబ్స్..
5
Dmho Job Notification
DMHO Job Notification 2025: 10thతో ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు.. రూ.15 వేల జీతంతో DMHOలో గవర్నమెంట్ జాబ్స్..
Platinum: బంగారం, వెండి పక్కకు తప్పుకుంటే మంచిది.. వాటికి మించిన కింగ్‌ ఇక్కడ.. ఈ లోహంలో పెట్టుబడి పెడితే మీ తలరాత మారడం ఖాయం..!!
6
Platinum etf
Platinum: బంగారం, వెండి పక్కకు తప్పుకుంటే మంచిది.. వాటికి మించిన కింగ్‌ ఇక్కడ.. ఈ లోహంలో పెట్టుబడి పెడితే మీ తలరాత మారడం ఖాయం..!!
Traffic challan: షాకింగ్ న్యూస్.. ఇన్ని చలాన్లు ఉంటే మీ వాహనం రిజిస్ట్రేషన్ రద్దు.. పూర్తి వివరాలివే..!!
6
Traffic Challan News
Traffic challan: షాకింగ్ న్యూస్.. ఇన్ని చలాన్లు ఉంటే మీ వాహనం రిజిస్ట్రేషన్ రద్దు.. పూర్తి వివరాలివే..!!
DSSD MTS Recruitment 2025: 10thతో ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు.. ఏకంగా రూ.56 వేల జీతం.. ఎగబడి అప్లై చేసుకుంటున్న అభ్యర్థులు!
5
Drdo Exam Date 2025
DSSD MTS Recruitment 2025: 10thతో ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు.. ఏకంగా రూ.56 వేల జీతం.. ఎగబడి అప్లై చేసుకుంటున్న అభ్యర్థులు!
Jupiter Transit 2026: 2026లో బృహస్పతి బలం రెట్టింపు.. ఈ రాశుల వారికి ఆనందంతో పాటు ఐశ్వర్యం!

Jupiter Transit 2026 Effect On Zodiac Telugu: దేవ గురు బృహస్పతికి ప్రత్యేకమైన ప్రాముఖ్యత ఉంటుందని మనందరికీ తెలుసు. గత ఏడాదితో పోలిస్తే ఈ సంవత్సరం బృహస్పతి కొన్ని రాశుల వారికి అనేక రకాల ఫలితాలను అందించాడు. ఇక 2026 సంవత్సరంలో కూడా కొన్ని రాశుల వారికి శుభ ఫలితాలను అందించబోతున్నాడు. ముఖ్యంగా ఈ ఏడాదిలో మూడుసార్లు సంచారం చేయబోతున్నాడు. 2026 సంవత్సరం ప్రారంభంలో బృహస్పతి గ్రహం మిథున రాశిలో సంచార దశలో ఉంటుంది. ఆ తర్వాత జూన్లో కర్కాటక రాశిలోకి ప్రవేశిస్తుంది. ఆ తర్వాత అక్టోబర్ 31వ తేదీన కర్కాటక రాశికి నుంచి బయటికి వెళ్లి సింహరాశిలోకి సంచారం చేస్తుంది. ఇలా ఒకే ఏడాదిలో దాదాపు మూడుసార్లు సంచారం చేయడం చాలా అరుదు. అలాంటిది ఈ మూడు సంచారాలతో కొన్ని రాశుల వారికి అత్యంత శుభ ప్రభావాన్ని అందించబోతోంది. ముఖ్యంగా ఈ సమయంలో కొన్నిసార్లు అద్భుతమైన శుభయోగాలు కూడా ఏర్పడబోతున్నాయి. 

Add Zee News as a Preferred Source

ఈ రాశుల వారికి బంపర్ జాక్పాట్..
మకర రాశి 
మకర రాశి వారికి గురుగ్రహం 2026 సంవత్సరంలో మూడుసార్లు సంచారం చేయడం కారణంగా వివాహాలు కూడా జరిగే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా వీరికి వ్యాపారాల్లో ఆదాయం ఊహించని స్థాయిలో పెరుగుతుంది. కొత్త కొత్త వనరుల నుంచి డబ్బు కూడా విపరీతంగా లభిస్తుంది. అలాగే ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణం నెలకొని.. జీవితంలో ఇప్పుడిప్పుడే శుభ సంతోషాలు రావడం ప్రారంభమవుతాయి. వీరు జీవితంలో ప్రతి అంశం లోను సానుకూలతను పొందగలుగుతారు. అంతేకాకుండా ఆర్థికంగా కూడా అద్భుతమైన లాభాలు పొందే ఛాన్సులు ఉన్నాయి. 

కర్కాటక రాశి 
కర్కాటక రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు బృహస్పతి సంచారం చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా వీరికి మూడుసార్లు సంచారం చేసే ప్రభావం తప్పకుండా పడుతుంది దీనివల్ల వీరు స్థానికంగా పనిచేస్తుంటే అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు పొందుతారు. అలాగే వీరికి ఆత్మవిశ్వాసం కూడా ఊహించని స్థాయిలో పెరుగుతుంది. కెరీర్ పరంగా పెద్ద మెరుగుదల సాధ్యమవుతుంది. ఊహించని పురోగతి లభిస్తుంది. వ్యాపారాలు కూడా గణనీయంగా పెరిగే అవకాశాలున్నాయి. అంతేకాకుండా అవివాహితులు ఈ సమయంలో వివాహాలు కూడా చేసుకుంటారు. అలాగే రాజకీయాల్లో ఎదగాలనుకుంటున్న వారికి ఇది అద్భుతమైన అవకాశం.

వృశ్చిక రాశి 
వృశ్చిక రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు బృహస్పతి అద్భుతమైన ప్రయోజనాలను అందించబోతున్నాడు. ముఖ్యంగా వీరు ఈ సమయంలో తీర్థయాత్రలకు కూడా వెళ్లగలుగుతారు. దీని కారణంగా మానసిక ఆనందాన్ని పొంది అద్భుతమైన లాభాలను సొంతం చేసుకోగలుగుతారు. అలాగే వ్యక్తిగత జీవితం కూడా ఊహించని స్థాయిలో మెరుగు పడుతుంది. ఆత్మవిశ్వాసం పెరిగి అద్భుతమైన పనులు చేయగలుగుతారు. పిల్లలనుంచి కొన్ని ప్రత్యేకమైన శుభవార్తలు కూడా వినగలుగుతారు. ప్రేమ జీవితం లేదా భాగస్వామ్య జీవితం కూడా చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది. కెరీర్ పరంగా కూడా మంచి ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి.

Also Read: Chatugrahi Yoga 2026: త్వరలో 4 గ్రహాల అరుదైన కలయికతో రాజయోగం.. జాక్ పాట్ కొట్టబోతున్న రాశులు ఇవే..

మీన రాశి 
ఏలినాటి శని తో బాధపడుతున్న మీన రాశి వారికి కూడా ఈ సమయంలో గురు గ్రహం ప్రభావంతో విశేషమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. ఒంటరిగా ఉన్న వ్యక్తులకు ఈ సమయంలో మంచి భాగస్వామి లభించే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. జీవితంలో ఆనందంతో పాటు.. సౌలభ్యాలు కూడా పెరుగుతాయి. దీంతోపాటు భారీ మొత్తంలో డబ్బులు కూడా సంపాదించుకోగలుగుతారు. అలాగే ఆరోగ్యం కూడా చాలా వరకు మెరుగుపడి విశేషమైన ప్రయోజనాలు కలిగే అవకాశాలున్నాయి. ముఖ్యంగా విదేశీ ప్రయాణాలు చేయాలనుకుంటున్న వ్యక్తులకు ఈ సమయం చాలా అద్భుతంగా మారబోతోంది.

Also Read: Chatugrahi Yoga 2026: త్వరలో 4 గ్రహాల అరుదైన కలయికతో రాజయోగం.. జాక్ పాట్ కొట్టబోతున్న రాశులు ఇవే..

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook 

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

...Read More

JupiterJupiter NewsJupiter effectJupiter Effect On ZodiacJupiter Effect News

Trending News