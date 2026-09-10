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Jupiter Transit 2026: గురుబలం పెరగబోతోంది.. ఈ 4 రాశులకు బంపర్ లాభాలు!

Jupiter Transit 2026 Effect: గురు గ్రహ ప్రభావంతో ఈ కింది రాశులవారికి బంపర్‌ లాభాలు కలుగుతాయి. ఆర్థికపరంగా వస్తున్న సమస్యలు కూడా సులభంగా పూర్తవుతాయి. ఎప్పటి నుంచో అనుకుంటున్న పనుల్లో సులభంగా విజయాలు సాధిస్తారు. అలాగే దీర్ఘకాలిక సమస్యలు కూడా దూరమవుతాయి.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Sep 10, 2026, 02:09 PM IST|Updated: Sep 10, 2026, 02:09 PM IST
Jupiter Transit 2026: గురుబలం పెరగబోతోంది.. ఈ 4 రాశులకు బంపర్ లాభాలు!
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో ఐదు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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Jupiter Transit 2026: గురుబలం పెరగబోతోంది.. ఈ 4 రాశులకు బంపర్ లాభాలు!
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