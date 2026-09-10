Jupiter Transit 2026: గురుబలం పెరగబోతోంది.. ఈ 4 రాశులకు బంపర్ లాభాలు!

Jupiter Transit 2026 Effect On Zodiac: 2026లో గురు గ్రహం కొన్ని రాశులవారికి క్రియాశీలక పాత్ర పోషిస్తుంది.. గురు గ్రహం కర్కాటక రాశి నుంచి బయటకు వచ్చి సూర్యుని రాశి అయిన సింహ రాశిలోకి సంచారం చేయబోతోంది.. ఇది అక్టోబర్ 31, శనివారం మధ్యాహ్నం 12:50 సమయంలో ప్రవేశించబోతోంది. దీని ప్రభావం వచ్చే సంవత్సరం వరకు కొనసాగుతుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. దేవతల గురువుగా భావించే గురు గ్రహాన్ని జ్ఞానం, విద్య, వివాహంతో పాటు అదృష్టానికి సూచికగా చెప్పుకుంటారు.. గురు గ్రహం సంచార ప్రభావంతో అక్టోబర్ 31 నుంచి కొన్ని రాశులవారికి జీవితంలో సానుకూలమైన మార్పులు రావడం ప్రారంభమవుతాయి. ముఖ్యంగా మేషం, కర్కాటకంతో పాటు సింహం, వృశ్చికం రాశులవారికి బంపర్ లాభాలు కలుగుతాయి. కోరుకుంటున్న కోరికలు కూడా సులభంగా నెరవేరుతాయి..
ఈ రాశులవారికి లాభాలే లాభాలు:
మేష రాశి
గురు గ్రహ సంచారంతో మేష రాశివారికి ఈ సమయం చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది. ఆఫీసుల్లో అద్బుతమైన లాభాలు కలుగుతాయి. అంతేకాకుండా వీరు తప్పకుండా ప్రమోషన్స్ కూడా సొంతం చేసుకుంటారు. పెండింగ్లో ఉన్న పనులన్నీ సులభంగా పూర్తవుతాయి. అలాగే వీరు అన్ని రంగాల్లో విజయాలు సాధిస్తారు. కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి విహార యాత్రలకు వెళ్లే చాన్స్లు కూడా కనిపిస్తున్నారు. గురు గ్రహం అనుగ్రహం వల్ల ఎలాంటి పనులు చేసిన సులభంగా విజయాలు సాధిస్తారు.
సింహరాశి
గురు ప్రభావంతో సింహ రాశివారికి కూడా ఎంతో శుభప్రదంగా ఉంటుంది. ఈ సమయంలో పనుల్లో అద్భుతమైన మెరుగుదల కనిపిస్తుంది. కొత్త బాధ్యతలు కూడా లభిస్తాయి. వ్యాపారాలు చేసేవారు మంచి మంచి లాభాలు పొందుతారు. గతంలో చేసుకున్న పెద్ద పెద్ద ఒప్పందాలు కూడా సులభంగా కుదురుతాయి. అంతేకాకుండా పెండింగ్లో ఉన్న పనుల్లో కూడా సింపుల్గా విజయాలు సాధిస్తారు. ముఖ్యంగా దీర్ఘకాలిక సమస్యలతో బాధపడుతున్నవారికి విశేషమైన లాభాలు కలుగుతాయి.
కర్కాటక రాశి
గురు గ్రహ అనుగ్రహంతో కర్కాటక రాశివారికి కూడా ఆర్థికపరంగా బోలెడు ప్రయోజనాలు చేకూరుతాయి. అంతేకాకుండా ఆర్థికపరమైన విజయాల్లో కూడా సులభంగా విజయాలు సాధించే ఛాన్స్లు ఉన్నాయి. దీంతో పాటు కుటుంబంలో సంతోషం కూడా రెట్టింపు అవుతుంది. ముఖ్యంగా ఈ సమయంలో మంచి మంచి ఫలితాలు కూడా కలుగుతాయి. అలాగే సమాజంలో గౌరవంతో పాటు కీర్తి ప్రతిష్టలు కూడా విపరీతంగా పెరుగుతాయి. పెట్టుబడుల నుంచి కూడా ప్రయోజనాలు పొందుతారు.
వృశ్చిక రాశి
వృశ్చిక రాశివారికి ఉద్యోగాల పరంగా మంచి పురోగతి కూడా లభిస్తుంది. గురుబలం రెట్టింపు అవ్వడంతో ఈ సమయం వీరికి లాభదాయకంగా ఉంటుంది. కుటుంబంలో ఆనందంతో పాటు సంతోషం విపరీతంగా రెట్టింపు అవుతుంది. ముఖ్యంగా కష్టపడి పనులు చేయడం వల్ల విశేషమైన లాభాలు కూడా సొంతం చేసుకుంటారు. అలాగే ఆర్థికంగా వస్తున్న సమస్యలు కూడా సులభంగా దూరమవుతాయి. ఆరోగ్యం కూగా ఎంతో మెరుగుపడుతుంది.
గమనిక..
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook ..