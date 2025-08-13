English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Jupiter Transit: పునర్వాసు నక్షత్రంలోకి గురుడు.. ఈ రాశిలో వారికి గురు బలం రెట్టింపు.. వీరికి డబ్బే, డబ్బు..

Jupiter Transit Effect On Zodiac: ఆగస్టు 13వ తేదీన పునర్వాసు నక్షత్రంలోకి గురు గ్రహం ప్రవేశించడం వల్ల కొన్ని రాశుల వారికి బోలెడు ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. ముఖ్యంగా ఆర్థిక పరంగా అనుకున్న దానికంటే ఎక్కువగానే సంపాదించే అవకాశాలున్నాయి. అలాగే ఎప్పటి నుంచో కోరుకుంటున్న కోరికలు కూడా నెరవేరుతాయి. 

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Aug 13, 2025, 11:39 AM IST

Jupiter Transit Effect On Zodiac: జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం గురుగ్రహం ఒక రాశి నుంచి మరొక రాశికి సంచారం చేసినప్పుడు మొత్తం 12 రాశుల వారిపై ప్రత్యేకమైన ప్రభావం పడుతుంది. ఆగస్టు 13వ తేదీన ఈ గ్రహం నక్షత్ర సంచారం చేసింది. ఉదయం ఐదు గంటల సమయంలో పునర్వాసు నక్షత్రంలోకి సంచారం చేసింది. జూన్ 18 సాయంత్రం వరకు ఈ గ్రహం అదే నక్షత్రంలో సంచార దశలో ఉండబోతోంది. దీని కారణంగా కొన్ని రాశుల వారి జీవితాల్లో సానుకూరమైన మార్పులు సంభవిస్తాయని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా గురుగ్రహం  పునర్వాసు నక్షత్రానికి అధిపతిగా వ్యవహరిస్తుంది. దీంతో సొంత నక్షత్రంలోకి గురు గ్రహం ప్రవేశించడం వల్ల కొన్ని రాశుల వారిపై ప్రత్యేకమైన ప్రభావం పడబోతోంది. ముఖ్యంగా ఆర్థికపరమైన సమస్యలు పూర్తిగా తొలగిపోతాయని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. అయితే, పునర్వాసు నక్షత్రంలోకి బృహస్పతి గ్రహం సంచారం చేయడం కారణంగా ఏయే రాశుల వారి జీవితాల్లో అద్భుతమైన మార్పులు సంభవిస్తాయో.. అత్యధిక లాభాలు పొందబోయే రాశులేవో ఇప్పుడు తెలుసుకోండి.

మూడు రాశుల వారికి బోలెడు లాభాలు: 
మేషరాశి 
పునర్వాసు నక్షత్రంలోకి బృహస్పతి గ్రహం సంచారం చేయడం కారణంగా మేషరాశి వారికి చాలా ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా వీరికి ఆర్థిక పరిస్థితులు చాలా బాగుంటాయి. ఖర్చులు నియంత్రణ లోకి వచ్చి సంపాదన కూడా విపరీతంగా పెరుగుతుంది. అలాగే వ్యాపారాలకు సంబంధించిన విషయాల్లో శుభవార్తలు కూడా వింటారు. ధైర్యం విపరీతంగా పెరిగి అన్ని సమస్యల నుంచి ఉపశమనం కలుగుతుంది. అలాగే కుటుంబ సభ్యులతో అద్భుతమైన జీవితాన్ని గడుపుతారు. కుటుంబ సభ్యులు కూడా ఎంతో ఆనందంగా మీతో ఉండగలుగుతారు. ఈ సమయంలో డబ్బు కూడా విపరీతంగా వస్తుంది.

కర్కాటక రాశి 
కర్కాటక రాశి వారికి బృహస్పతి నక్షత్ర సంచారం చాలా వరకు కలిసి రాబోతోంది. ముఖ్యంగా వీరికి ఈ సమయంలో చాలా శుభప్రదంగా ఉండబోతోంది.. అలాగే ఊహించని శుభవార్తలు కూడా వింటారు. పరంగా వీరికి మంచి పురోగతి లభించి అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. దీంతోపాటు ప్రత్యర్థుల నుంచి అద్భుతమైన లాభాలు సొంతం చేసుకునే అవకాశాలున్నాయి. సమాజంలో కీర్తితో పాటు గౌరవం విపరీతంగా పెరిగి అద్భుతమైన పేరు సంపాదించుకోగలుగుతారు.. ఈ సమయంలో ఎలాంటి పనులు చేసిన అద్భుతంగా రాణించగలుగుతారు. అలాగే ఆరోగ్యవంతులుగా నిలిచే అవకాశాలున్నాయి.

కన్యా రాశి 
కన్యా రాశి వారికి బృహస్పతి పునర్వాసు నక్షత్రంలోకి సంచారం చేయడం కారణంగా అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. వీరికి కొత్త ఆదాయ వనరులు కూడా ఏర్పడతాయి. అలాగే ప్రతి పనిలో విజయాలు సాధించే అవకాశాలు ఉన్నాయని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. శత్రువుల నుంచి విజయాలు సాధించి జీవితంలోనే ఎన్నడూ పొందని ఆనందాన్ని పొందగలుగుతారు. అలాగే మంచి విశ్వాసంతో కార్యాలయంలో పనిచేయడం కారణంగా జీవితంలో బాగా రాణించగలుగుతారు. అలాగే ఆర్థికపరంగా కూడా ఈ సమయంలో వీరికి విశేషమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి.

Also Read: King Cobra Laying Eggs Video: నోట్లో నుంచి గుడ్డు పెట్టిన పాము.. వీడియో చూస్తే షాక్‌ అవుతారు!

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

...Read More

