/Jupiter Transit 2026: ఈ రాశివారికి గురుబలం రెట్టింపు.. విదేశీ యోగం, ఊహించని ధన లాభాలు!

Jupiter Transit In Cancer Effect On Zodiac: జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం.. గ్రహ కదలికలు చాలా కీలకమైనవిగా భావిస్తూ ఉంటారు. అంతేకాకుండా జూన్ నెల ఎన్నో గ్రహాల కదలికలతో పాటు తిరోగమనం, సంయోగం చేయబోతున్నాయి. దీని కారణంగా జూన్ నెల చాలా ప్రత్యేకమైనదిగా భావిస్తూ ఉంటారు. ఇదే సమయంలో శక్తివంతమైన శుభగ్రహంగా పరిగణించే గురు గ్రహం మిథున రాశిని విడిచి కర్కాటక రాశిలోకి ప్రవేశించబోతోంది. ఈ గ్రహం అక్టోబర్ 31వ తేదీ వరకు అదే రాశిలో కొనసాగడం చాలా విశేషం. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం.. కర్కాటక రాశిని గురుడు ఉచ్చరాశిగా పరిగణిస్తూ ఉంటాడు. అలాగే సింహ రాశి వారికి జాతకంలో 12వ స్థానంలో ఈ సంచారం జరగబోతోంది. దీని కారణంగా ఎక్కువగా ఈ సమయంలో సింహ రాశి వారిపై ప్రభావం పడుతుందని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. అలాగే మరికొన్ని రాశుల వారికి కూడా విశేషమైన ధన లాభాలు కలుగుతాయి..
సింహరాశి కెరీర్ పై ప్రభావం..
సింహ రాశి వారికి గురువు జాతకంలో 12వ స్థానంలోకి సంచరించడం కారణంగా వీరికి కొత్త ఉద్యోగ అవకాశాలు లభిస్తాయి. అంతేకాకుండా సొంత నగరాల్లో కూడా ఉద్యోగాలు సాధించి అన్ని పనుల్లో విజయాలు సాధించగలుగుతారు. అలాగే ఉద్యోగం మారాలని ఆలోచిస్తున్న వారికి కూడా మంచి మంచి అవకాశాలు లభించబోతున్నాయి. ముఖ్యంగా ఎగుమతి దిగుమతి లేదా విదేశీ వ్యాపార పరిశ్రమల్లో పనిచేస్తున్న వ్యక్తులు అందరికీ ఈ సమయంలో అద్భుతమైన అవకాశాలు లభిస్తాయి. పనుల్లో ఎలాంటి నిర్లక్ష్యం వహించకుండా ముందుకు సాగితే అద్భుతమైన ధన లాభాలు కూడా కలుగుతాయి. వ్యాపారాలు చేస్తున్నవారు కూడా బాధ్యతను శ్రద్ధగా తీసుకోవాలని జ్యోతిష్య శాస్త్ర నిపుణులు సూచిస్తూ ఉన్నారు..
గురు గ్రహం సింహరాశిలో 12వ స్థానంలోకి వెళ్లడం కారణంగా ఈ సింహ రాశి వారి జాతకం ప్రకారం ఆరోగ్యం పట్ల కాస్త జాగ్రత్తగా ఉండాల్సి ఉంటుంది. ముఖ్యంగా అనారోగ్యకరమైన ఆహారపు అలవాట్లను మానుకుంటే నీ జీవితంలో రాణించగలుగుతారు.. లేదంటే ఎన్నో రకాల అనారోగ్య సమస్యలకు గురయ్యే అవకాశాలున్నాయి. దీంతోపాటు చిన్నపాటి నిర్లక్ష్యం కూడా మీ ఆరోగ్యం పై ఊహించని ప్రభావం చూపుతుంది. ఈ సమయంలో తప్పకుండా శరీరం ఆరోగ్యంగా ఉంచుకోవడం చాలా మంచిది లేదంటే దీర్ఘకాలిక వ్యాధుల బారిన పడే అవకాశాలు కూడా కనిపిస్తున్నాయి.
ఆర్థిక ప్రభావం..
మీరు విదేశాల్లో పనులు చేస్తుంటే తప్పకుండా ఈ సమయంలో ఊహించని ధన లాభాలు పొందగలుగుతారు. ముఖ్యంగా కొత్త వ్యాపారాలు ప్రారంభించి అద్భుతమైన అవకాశాలు కూడా పొందుతారు. అజాగ్రత్తగా లేదా పనుల్లో తప్పుడు నిర్ణయాలు తీసుకోకపోవడం చాలా మంచిదని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. తప్పుడు నిర్ణయాలు తీసుకోవడం కారణంగా ఆర్థికంగా నష్టపోతారని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. పెట్టుబడుల విషయంలో కూడా చాలా జాగ్రత్తగా ఉండడం మంచిది. ముఖ్యంగా పని విషయాల్లో జాగ్రత్తగా వ్యవహరించాలని వారు సూచిస్తున్నారు..
వ్యక్తిగత జీవితం ఇలానే ఉంటుంది..
ఈ సమయంలో సింహ రాశి వారికి ఎలాంటి సంఘర్షణలకైనా చాలా దూరంగా ఉండాల్సి ఉంటుంది.. ముఖ్యంగా అభిప్రాయ విభేదాలతో పాటు గొడవలకు, వాదనలకు దూరంగా ఉండటం వల్ల ఒత్తిడి చాలా వరకు తగ్గి అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. లేదంటే అనేక సమస్యలు తలెత్తే అవకాశాలు ఉన్నాయని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. మర్యాదపూర్వక ప్రవర్తనతో పాటు సంబంధాల మధ్య సమతుల్యతను పాటించడం చాలా మంచిది. ఇతరుల పట్ల శత్రుత్వం పెంచుకోకుండా.. విషయాలను ప్రశాంతంగా పరిష్కరించుకోవడం ఎంతో మంచిదని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు.
గమనిక..
