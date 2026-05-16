/Jupiter Transit 2026: పుష్యమి నక్షత్రంలోకి గురుడు.. ఈ 4 రాశుల వారికి దిమ్మతిరిగే ధన లాభాలు, ఊహించని సక్సెస్!

Jupiter Transit In Pushya Nakshatra 2026 Effect On Zodiac: జ్యోతిష్య శాస్త్రంలోని అత్యంత శక్తివంతమైన గ్రహాల్లో గురు గ్రహం ఒకటి.. ఇది జాతకంలో క్రియాశీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. వ్యక్తుల జాతకాల్లో గురు గ్రహం శుభస్థానంలో ఉన్న రాశుల వారికి దేనికి డోకా ఉండదు. అంతేకాకుండా అనుకున్న పనుల్లో కూడా దిమ్మతిరిగే ధన లాభాలు పొందుతూ ఉంటారు. అలాగే ఉన్నట్టుండి రాత్రికి రాత్రే అదృష్టం సహకరించి సక్సెస్ అవుతారు. ఇవన్నీ జాతకంలో గురు గురు గ్రహం స్థానాన్ని బట్టి ఆధారపడి ఉంటాయి. ఇదిలా ఉంటే ఈ గ్రహం అతి త్వరలోనే పుష్యమి నక్షత్రంలోకి సంచారం చెయ్యబోతోంది. గురు నక్షత్ర సంచారానికి కూడా చాలా ప్రత్యేకమైన ప్రాముఖ్యత ఉంటుందని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు..
ఈ సంవత్సరం జూన్ 18వ తేదీ రాత్రి 9 గంటల సమయంలో అదృష్టంతో పాటు జ్ఞానం, ఆనందానికి అధిపతి అయిన గురు పుష్య నక్షత్రం లోకి సంచారం చేయబోతోంది. ముఖ్యంగా శని నక్షత్రంగా పరిగణించే ఈ నక్షత్రంలోకి గురుడు సంచారం చేయడం చాలా ప్రత్యేకమైన. దీని కారణంగా నాలుగు రాశుల వారికి దిమ్మతిరిగే ధన లాభాలు కలుగుతాయి. అంతేకాకుండా జీవితంలో పెద్ద మార్పులు రావచ్చు అని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. దీంతో పాటు అసంపూర్తిగా ఉండ పనులు సులభంగా పూర్తవుతాయి. ఈ సమయంలో ఎన్నో రకాల సమస్యలు దూరమవుతాయని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు.
ఈ రాశులవారికి బంపర్ లాభాలు, డబ్బే..డబ్బే!
కర్కాటక రాశి
శని నక్షత్రంలో గురుగ్రహం సంచారం చేయడం కారణంగా కర్కాటక రాశి వారికి ఈ సమయం చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా వీరికి భారీ మొత్తంలో ఆర్థిక లాభాలు కలగవచ్చు. కొత్త వాహనాలు కొనుగోలు చేయడమే కాకుండా కుటుంబ సంబంధిత సమస్యలనుంచి పరిష్కారం లభించబోతోంది. ఉద్యోగాలు చేస్తున్నవారు అద్భుతమైన పదోన్నతులు పొందడమే కాకుండా జీతాలు విపరీతంగా పెరుగుతాయి. సమాజంలో వీరికి గౌరవం కూడా విపరీతంగా పెరిగే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి.
కన్యారాశి
శని నక్షత్రంలో గురుగ్రహం సంచారం చేయడం కన్యారాశి వారికి కూడా చాలా శుభప్రదమని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. ఉద్యోగస్తులకు ఈ సమయంలో పని ప్రదేశాల్లో విపరీతమైన గౌరవం కూడా పెరుగుతుంది. అంతేకాకుండా ఊహించని స్థాయిలో హోదా పెరిగి అనుకున్న ఫలితాలు పొందగలుగుతారు. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం నెలకొంటుంది. దీని కారణంగా మానసిక పరిస్థితులు మెరుగుపడతాయి. కొత్త వ్యాపారాలను ప్రారంభించాలనుకునే వారికి ఈ సమయం ఎంతో లాభదాయకంగా మారుతుంది. వృత్తి జీవితంలో కూడా అద్భుతమైన ధన లాభాలు కలుగుతాయి.
ధనస్సు రాశి
గురు గ్రహ సంచారంతో ధనస్సు రాశి వారికి అద్భుతమైన పురోగతి లభించడమే కాకుండా కొత్త మార్గాలు కూడా తెరుచుకుంటాయి. అంతేకాకుండా ఆర్థిక లాభాలు చేకూరే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. పెద్ద పెద్ద వ్యాపారాలు చేయాలనుకునే వారికి మంచి లాభాలు కూడా కలుగుతాయి. దీంతోపాటు పాత సమస్యల నుంచి అద్భుతమైన పరిష్కారం లభిస్తుంది. దీర్ఘకాలిక సమస్యలు తొలగిపోవడమే కాకుండా వీరు ఉద్యోగాల్లో మార్పులు పొంది.. అన్ని రకాల పనులు ఎంతో సులభంగా చేయగలుగుతారు..
మీన రాశి
గురు గ్రహ సంచారంతో మీన రాశి వారికి ఈ సమయం ఎంతో లాభదాయకంగా ఉంటుంది. వ్యాపార ఒప్పందాలు చేసుకునే వారికి మంచి భాగస్వాములతో స్నేహపూర్వక సంబంధాలు ఏర్పడతాయి. ఉద్యోగస్తులు తప్పకుండా శుభవార్తలు కూడా వింటారు. అంతేకాకుండా అదృష్టం తోడుండి.. అన్ని రకాల లాభాలు పొందగలుగుతారు. శ్రమకు తగ్గ గుర్తింపు లభించి అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు పొందే అవకాశాలు ఉన్నాయి. అలాగే వీరి ఆరోగ్యం కూడా చాలావరకు మెరుగుపడే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి.
గమనిక.. ఇక్కడ అందించిన వార్త కేవలం జ్యోతిష్య శాస్త్ర నిపుణులు సూచించిన సమాచారాన్ని ఆధారంగా తీసుకొని రాసింది మాత్రమే. దీనిని జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరించదు..
