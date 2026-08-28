/Jupiter Transit 2026: గురు సంచారంతో ఈ 3 రాశులకు మహర్దశ.. అక్టోబర్ 31 నుంచి కనకవర్షం!

Jupiter Transit Effect On Zodiac Telugu: జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం.. గురు గ్రహాన్ని జ్ఞానంతో పాటు విద్య, సంతానం, ధనం, శ్రేయస్సు, అదృష్టానికి కారకుడిగా భావిస్తారు. గురు గ్రహం ప్రతి సంవత్సరం రాశిని మారుస్తూ.. ఒక రాశి నుంచి మరొక రాశికి సంచారం చేస్తూ ఉంటుంది. ఇది మొత్తం 12 రాశుల వారిపై ప్రభావం చూపుతుంది. 2026 సంవత్సరంలో గురు గ్రహం రాశి సంచారం చాలా ప్రత్యేకమైనదిగా భావిస్తారు. ముఖ్యంగా ఉద్యోగాలతో పాటు వ్యాపారాలపై ఎంతో ప్రభావాన్ని చూపుతుంది. అక్టోబర్ 31వ తేదీ మధ్యాహ్నం 12 గంటల సమయంలో గురు గ్రహం కర్కాటక రాశిని విడిచిపెట్టి సింహరాశిలోకి సంచారం చేయబోతోంది. జనవరి 25వ తేదీ వరకు సింహరాశిలోనే సంచార దశలో కొనసాగడం విశేషం. అయితే, ఈ సమయంలో కొన్ని రాశుల వారి జీవితాల్లో ఆత్మవిశ్వాసం పెరిగి నాయకత్వ సామర్థ్యాలతో పాటు సమాజంలో గౌరవం, వృత్తిపరంగా అద్భుతమైన లాభాలు చేకూరుతాయి. అక్టోబర్ 31వ తేదీ నుంచి అద్భుతమైన లాభాలు పొందే రాశులేవో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం..
ఈ రాశులవారికి బంపర్ లాభాలు..
సింహరాశి
సింహరాశిని సూర్యుడి రాశిగా భావిస్తూ ఉంటారు. అయితే, ఈ రాశిలోకి గురుడు ప్రవేశించడం వల్ల ఈ సొంత రాశి వారికి కూడా బోలెడు లాభాలు కలుగుతాయి. ముఖ్యంగా జ్ఞానంతో పాటు కీర్తి ప్రతిష్టలు పెరిగి ఆత్మవిశ్వాసం రెట్టింపు అవుతుంది. అలాగే నిర్ణయాలు తీసుకునే సామర్థ్యం కూడా విపరీతంగా పెరుగుతుంది. పని ప్రదేశంలో కొత్త బాధ్యతలు లభించడమే కాకుండా ఉన్నత స్థాయిలో పదోన్నతులు లభించి.. సామాజికంగా గౌరవం పొందే అవకాశాలు ఉన్నాయి. అంతేకాకుండా అక్టోబర్ 31వ తేదీ నుంచి వీరికి అనుకోని ప్రయోజనాలతో పాటు ఆదాయ వనరులు కూడా విపరీతంగా పెరుగుతాయి. డబ్బు కూడా ఆదా అవ్వడమే కాకుండా ఆర్థిక ప్రణాళికలో విజయాలు సాధించగలుగుతారు. ముఖ్యంగా ఎటువంటి పెట్టుబడులు పెట్టిన మంచి లాభాలు సొంతం చేసుకుంటారు..
కర్కాటక రాశి
కర్కాటక రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు కూడా గురు గ్రహ ప్రభావం కారణంగా ఆర్థికంగా విశేషమైన ప్రయోజనాలు చేకూరుతాయి. ముఖ్యంగా పొదుపు విపరీతంగా పెరిగి అనుకోని ధన లాభాలు కూడా సొంతం చేసుకుంటారు. అలాగే కష్టానికి తగిన గుర్తింపు లభించి జీవితంలో ఉన్నత శిఖరాలకు చేరుకుంటారు. వ్యాపారస్తులు కొత్త కాంట్రాక్టుల నుంచి అనుకోని.. ప్రయోజనాలు కూడా పొందగలుగుతారు.. ముఖ్యంగా మీ కుటుంబ అవసరాలను తీర్చుకుంటూ ఎంతో అద్భుతంగా ముందుకు సాగుతారు. దీర్ఘకాలికంగా ఉన్న ఆర్థిక సమస్యలు క్రమంగా తగ్గే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. అంతేకాకుండా కోరుకున్న కోరికలు కూడా నెరవేరుతాయి..
మకర రాశి
గురు గ్రహ సంచార ప్రభావం వల్ల మకర రాశి వారికి వృత్తి ఆర్థికపరంగా అనేక రకమైన మార్పులు వచ్చే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. పనుల్లో కొత్త బాధ్యతలు లభించడమే కాకుండా ఆర్థికంగా పురోగతి విపరీతంగా పెరుగుతుంది. ఉద్యోగాలు మారాలనుకుంటున్న వ్యక్తులకు మంచి మంచి అవకాశాలు కూడా లభిస్తాయి. వ్యాపారవేత్తలకు ఈ సమయం ఎంతో లాభదాయకంగా ఉంటుంది. డబ్బు విషయంలో కూడా సానుకూలమైన ఫలితాలు వచ్చే అవకాశాలు ఉండడం విశేషం.. అంతేకాకుండా పెద్ద పెద్ద పెట్టుబడులు పెట్టడం కారణంగా విశేషమైన ప్రయోజనాలు పొందుతారు.. ఆర్థికమైన నిర్ణయాలు తీసుకోవడంలో తొందరపడకపోవడం చాలా మంచిదని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు..
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