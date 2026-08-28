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Jupiter Transit 2026: గురు సంచారంతో ఈ 3 రాశులకు మహర్దశ.. అక్టోబర్ 31 నుంచి కనకవర్షం!

Jupiter Transit Effect On Zodiac: అక్టోబర్ 31వ తేదీన గురు గ్రహం సింహరాశిలోకి ప్రవేశించబోతోంది.. దీని కారణంగా మూడు రాశుల వారికి గురు బలం రెట్టింపు కాబోతోంది. అనుకోని ధన లాభాలు విపరీతంగా పెరగడమే కాకుండా కోరుకున్న కోరికలు కూడా చాలా వరకు నెరవేరుతాయి. అలాగే భారీ మొత్తంలో డబ్బులు సంపాదించే అవకాశాలు ఉన్నాయి..

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Aug 28, 2026, 11:32 AM IST|Updated: Aug 28, 2026, 11:32 AM IST
Jupiter Transit 2026: గురు సంచారంతో ఈ 3 రాశులకు మహర్దశ.. అక్టోబర్ 31 నుంచి కనకవర్షం!
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో ఐదు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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