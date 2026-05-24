/Jupiter Transit: జూన్ 2న గురు గ్రహ సంచారం.. ఈ 4 రాశుల వారికి ఆర్థిక కష్టాలు.. జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిందే!

Jupiter Transit On June 2 Effect On Zodiac: గురు గ్రహం జూన్ రెండవ తేదీ నుంచి తన రాశిని మార్చుకోబోతోంది. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం.. గురు గ్రహ సంచారానికి ప్రత్యేకమైన ప్రాముఖ్యత ఉంటుంది. అయితే గురు గ్రహ సంచారం కర్కాటక రాశిలో జరగబోతోంది. ఈ సమయంలో గురు గ్రహం ఉచ్చస్థితిలో ఉండబోతోంది. ఇది జ్యోతిష్య శాస్త్రం పరంగా చాలా ప్రత్యేకమైన ప్రభావాన్ని చూపుతుంది. ముఖ్యంగా జ్ఞానంతో పాటు ధనం అదృష్టం పురోగతికి అధిపతిగా పరిగణించే గురుగ్రహం ఈ సమయంలో సంచారం చేయడం చాలా విశేషమని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. ఈ సమయంలో ఆయా రాశుల వారికి అద్భుతమైన ధన లాభాలు కలుగుతాయి. ముఖ్యంగా మరికొన్ని రాశుల వారికి తీవ్ర నష్టాలు కలిగే అవకాశాలు కూడా కనిపిస్తున్నాయని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. అంతేకాకుండా తీవ్రంగా ఆర్థికపరంగా నష్టపోయే అవకాశాలున్నాయి. అయితే, ఈ సమయంలో ఏ రాశుల వారికి చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుందో ఇప్పుడు తెలుసుకోండి.
ఈ రాశుల వారిపై తీవ్ర ప్రభావం..
మేషరాశి
గురు గ్రహ సంచారం మేష రాశి వారికి నాలుగవ స్థానంలో జరగబోతోంది. దీని ఫలితంగా కుటుంబ జీవితంలో కాస్త అశాంతి ఏర్పడే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా ఇంట్లో గతంలో కంటే ఇప్పుడు ప్రశాంతమైన వాతావరణం ఉండకపోవచ్చు. అలాగే మీ పనుల్లో కొన్ని ఆకస్మిక మార్పులు ఎదుర్కొనే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. దీంతోపాటు ఉద్యోగులతో పాటు అధికారులతో విభేదాలు తలెత్తే అవకాశాలున్నాయి. ఈ సమయంలో ఆవేశంలో పెద్ద నిర్ణయాలు తీసుకోవడం మంచిది కాదు. ముఖ్యంగా నష్ట భయం పెట్టుబడులు ముందే ఆపేయడం మంచిది. కొత్త ప్రాజెక్టులు ప్రారంభించాలనుకునేవారు తప్పకుండా ఒకటికి రెండుసార్లు ఆలోచించడం మంచిది..
మిథున రాశి
ఈ గురుగ్రహ సంచారం మిధున రాశి వారికి రెండవ స్థానంలో జరగబోతోంది. దీని కారణంగా ఆర్థిక విషయాల్లో అదనపు జాగ్రత్తలు అవసరమని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా ఈ సమయంలో ఖర్చులు ఊహించని స్థాయిలో పెరుగుతాయి. అలాగే కుటుంబంలో చిన్న చిన్న విషయాలపై అభిప్రాయ విభేదాలు వచ్చే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. ఈ సమయంలో ఎవరైనా ఎక్కువగా మీపై ఆధారపడితే వారు తీవ్రంగా నష్టపోయే అవకాశాలున్నాయి. అంతేకాకుండా పొదుపుపై దృష్టి పెట్టడం చాలా ముఖ్యమని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. అలాగే దీర్ఘకాలిక సమస్యలతో బాధపడుతున్న వ్యక్తులకు పరిష్కారం లభించే ఛాన్స్ కూడా లేదు..
తులారాశి
గురుగ్రహ సంచారంతో తులా రాశి వారికి ఈ సమయంలో కొన్ని రకాల నష్టాలు తప్పవని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా వృత్తిలో కొన్ని ఆకస్మిక మార్పులు సంభవించడమే కాకుండా.. పనుల్లో కొత్త బాధ్యతలు రావచ్చు. అలాగే పని ఒత్తిడి కూడా విపరీతంగా పెరుగుతుంది. అంతేకాకుండా మీరు మీపై ఆధారపడడం మంచిదే అయినప్పటికీ.. ఈ సమయంలో తప్పకుండా కాస్త జాగ్రత్తగా ఉండడం మంచిది. అలాగే తొందరపాటు నిర్ణయాలు తీసుకోకపోవడం ఎంతో మంచిది. దీంతోపాటు ఎంతో ఓపికగా ముందుకు సాగడం వల్ల కొన్ని రకాల ప్రయోజనాలు పొందే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి.
కుంభరాశి
కుంభరాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు ఆరవ స్థానంలో గురు గ్రహ సంచారం జరగబోతోంది. ముఖ్యంగా ఈ సమయంలో ఆరోగ్యం, జీవితంపై ఊహించని ప్రభావం పడుతుంది. అలాగే అనారోగ్య సమస్యలతో బాధపడుతుంటే నిర్లక్ష్యం చేయకపోవడం మంచిదని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. లేకపోతే పాత శారీరక సమస్యలు మళ్లీ తలెత్తే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి. అంతేకాకుండా ఆర్థిక రంగాల్లో కొన్ని అడ్డంకులు కూడా ఎదురవుతాయి. ఈ సమయంలో ఆదాయ వనరులు తగ్గి ఖర్చులు కూడా విపరీతంగా పెరుగుతాయి. కాబట్టి అవసరమైనంత వరకు డబ్బును పొదుపు చేస్తూ ఉండటం చాలా మంచిది అని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు..
