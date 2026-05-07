Jupiters Transit 2026: పునర్వసు నక్షత్రంలోకి దేవగురువు.. ఇక ఈ రాశుల వారికి తిరుగుండదు, అన్నీ విజయాలే!

Jupiter Transit In Punarvasu Nakshatra: జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో గురుగ్రహం అత్యంత శక్తివంతమైనదిగా పరిగణిస్తారు. ఎందుకంటే ఈ గ్రహానికి చాలా ప్రత్యేకమైన ప్రాముఖ్యత ఉంటుంది. జాతకంలో గురు బలం అంటే ఎలాంటి పనులైనా ఎంతో సులభంగా చేయొచ్చు. అదే ఈ గ్రహం ఆ శుభ స్థానంలో ఉన్న రాశుల వారికి అనేక సమస్యలు వస్తూ ఉంటాయి. ఇదిలా ఉంటే మే 14వ తేదీన దేవగురువు గృహస్పతి తన సొంత నక్షత్రంగా పరిగణించే పునర్వాసులలోని రెండవ స్థానం నుంచి మూడవ స్థానంలోకి ప్రవేశించబోతున్నాడు. పునర్వాసుల నక్షత్రంలో గురుగ్రహం కదలికలు చేయడం కారణంగా ఈ క్రింది రాశుల వారికి అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు కలగబోతున్నాయి. ముఖ్యంగా ఈ సమయం ఆ రాశుల వారికి చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా గురు బలం రెట్టింపు పై.. ఆర్థికంగా ఎన్నో అద్భుతమైన లాభాలు కలగబోతున్నాయి. దీర్ఘకాలిక సమస్యలనుంచి పరిష్కారం కూడా లభిస్తుంది.
ఈ రాశులవారికి అద్భుతమైన లాభాలు:
మేషరాశి
గురు బలం రెట్టింపు అవడంతో మేషరాశి వారికి ఈ సమయంలో ధైర్యంతో పాటు సౌకర్యాలు కూడా విపరీతంగా పెరుగుతాయి. చాలా కాలంగా ఉద్యోగాల్లో మార్పులు లేవనుకుంటున్న వారికి ఈ సమయంలో అద్భుతమైన మార్పులు ఉండబోతున్నాయని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. అంతేకాకుండా పదోన్నతులు కూడా లభించబోతున్నాయి. ముఖ్యంగా గతంలో నిలిచిపోయిన పనులన్నీ ఎంతో సులభంగా పూర్తవుతాయి..
మిథున రాశి
పునర్వాసు నక్షత్రం మూడవ స్థానంలోకి గురుడు ప్రవేశించడం వల్ల మిధున రాశి వారికి అద్భుతమైన లాభాలు కలుగుతాయి. వ్యక్తిగత జీవితం గణనీయంగా మెరుగుపడే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. వ్యాపారవేత్తలకు ఈ సమయంలో అద్భుతమైన ఒప్పందాలు కూడా కుదురుతాయి. ముఖ్యంగా పనుల్లో భాషా నైపుణ్యం విపరీతంగా పెరుగుతుంది.. సామాజిక హోదా కూడా పెరిగి అద్భుతమైన లాభాలు కలుగుతాయి.
సింహరాశి
సింహరాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు ఈ సమయంలో సంతాన సమస్యలు కూడా పూర్తిగా తొలగిపోతాయి. ఈ సమయంలో వీరు తప్పకుండా శుభవార్తలు వినే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా ఉద్యోగాలు చేస్తున్నవారు పై అధికారుల సపోర్టు కూడా పొంది.. విశేషమైన ప్రయోజనాలు పొందుతారని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. అంతేకాకుండా సృజనాత్మకత కూడా విపరీతంగా పెరిగి భారీ మొత్తంలో లాభాలు రావడం ప్రారంభమవుతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితులు మరింత బలోపేతం అవుతాయి..
ధనస్సు రాశి
ధనస్సు రాశి వారికి ఈ గ్రహం అధిపతిగా ఉంటుంది. అలాంటిది నక్షత్ర మార్పులు కారణంగా వీరి జీవితంపై కూడా ఊహించని ప్రభావం పడుతుంది. ముఖ్యంగా పోటీ పరీక్షల్లో అద్భుతమైన విజయాలు సాధించే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. దీంట్లో శుభ సంఘటనలు కూడా జరుగుతాయి. వైవాహిక జీవితంలో మాధుర్యం కూడా విపరీతంగా పెరుగుతుంది. వ్యాపారాల్లో గణనీయమైన ఆర్థిక అభివృద్ధి లభిస్తుందని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా తీవ్ర సమస్యలతో ఇబ్బంది పడుతున్న వ్యక్తులకు పరిష్కారం కూడా లభించబోతోంది.
