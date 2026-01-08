Tirumala Updates In WhatsApp: సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని వినియోగించి ప్రభుత్వ సేవలు అరచేతిలోకి వస్తున్నాయి. విప్లవాత్మకంగా ఏపీ ప్రభుత్వం తీసుకువచ్చిన వాట్సప్ గవర్నెన్స్కు విశేష స్పందన వస్తుండగా.. ఈ సేవలో మరిన్ని సేవలను అందుబాటులోకి తీసుకువస్తున్నారు. ఈ క్రమంలోనే తిరుమలకు సంబంధించిన వివరాలు తెలియాలంటే ఒక నంబర్కు హాయ్ అంటే చాలు. అన్నీ వివరాలు తెలుస్తాయి. దర్శనం సమయం, టికెట్లు, గదులు వంటి వివరాలు మీ ఫోన్లోకే వచ్చేస్తాయి.
తిరుమల పర్యటనకు వెళ్లేవారు ఏపీ ప్రభుత్వానికి చెందిన వాట్సప్ గవర్నెన్స్ నంబర్ 9552300009 కు 'హాయ్' అని మెసేజ్ పెడితే చాలు. ప్రభుత్వ సేవల వివరాలు లభ్యమవుతాయి. వాటిలో తిరుమల తిరుపతి పూర్తి సమాచారం కూడా వస్తుంది. తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకోవడానికి వచ్చే భక్తులు దర్శన టికెట్లు, వసతి గదులకు ఇబ్బందిపడుతుంటారు. దానికి ఏపీ ప్రభుత్వం అందిస్తున్న వాట్సప్ గవర్నెన్స్ను వినియోగించుకోవచ్చు. తిరుమల ఆలయంలో రద్దీ ఎలా ఉంది? తిరుపతి, అలిపిరి, శ్రీవారి మెట్టు మార్గంలో జారీ చేసే దర్శన టికెట్ల పరిస్థితి ఎలా ఉంది? అనే వివరాలు ఈ వాట్సప్ సేవల్లో తెలుసుకోవచ్చు.
ఏపీ ప్రభుత్వం, దేవాదాయశాఖ, టీటీడీ కలిసి తిరుమల సమాచారాన్ని వాట్సాప్లోనే అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది. వసతి గదుల పరిస్థితి ఎలా ఉంది? దర్శన టికెట్ల పరిస్థితి ఏమిటి? దర్శన టికెట్లు తదిరత వివరాలు వాట్సప్లో సులువుగా తెలుసుకోవచ్చు. తిరుమలకు వెళ్లే భక్తులు ఇకపై కొండపై జరిగే కార్యక్రమాలు, దర్శన స్లాట్ల వివరాలు వంటి సమాచారాన్ని ఈ వాట్సప్ ద్వారా సులభంగా తెలుసుకోవచ్చు.
వాట్సప్ వినియోగం ఇలా
==> వాట్సప్ నుంచి 9552300009 నంబర్కు 'హాయ్' అని మెసేజ్ పంపాలి
చూస్ సర్వీస్ అనే ఆప్షన్ వస్తుంది.
చూస్ సర్వీస్ ఆప్షన్ క్లిక్ చేస్తే సర్వీస్ ఎంచుకోండి అనే ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది.
సెర్చ్ బాక్స్ క్లిక్ చేస్తే మీకు ఏ శాఖకు సంబంధించిన సమాచారం కావాలో ఎంచుకోవాలి.
టీటీడీ టెంపుల్ సర్వీసెస్ ఆప్షన్ ఎంచుకుంటే చాలు తిరుమలకు సంబంధించిన అన్నీ వివరాలు కనిపిస్తాయి.
భారీ విరాళం
టీటీడీ ఆధ్వర్యంలోని ఎస్వీ ప్రాణదాన ట్రస్ట్కు వెంకట నాగరాజ శర్మ భారీ విరాళం అందించారు. విరాళానికి సంబంధించిన డీడీని టీటీడీ పరిపాలనా భవనంలోని ఈవో ఛాంబర్లో టీటీడీ ఈవో అనిల్ కుమార్ సింఘాల్కు అందించారు. దాత శ్రీనివాస మంగాపురంలోని కల్యాణ వేంకటేశ్వర స్వామి ఆలయంలో వేదపారాయణదారుగా పనిచేస్తున్నారు. విరాళం ఇచ్చిన దాతను ఈఓ సన్మానించారు.
