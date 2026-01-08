English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Tirumala: ఈ ఒక్క నంబర్‌కు 'హాయ్‌' అంటే చాలు.. తిరుమల వివరాలు మీ ఫోన్‌లోకి

Just Say HI To These Number And Get All Tirumala Updates Here Full Details: అరచేతిలో తిరుమలకు సంబంధించిన వివరాలు తెలుసుకుంటారా? ఇప్పటికిప్పుడు తిరుమల కొండలో పరిస్థితి ఎలా ఉందో తెలుసుకోవచ్చు. దీనికి ఏపీ ప్రభుత్వం కీలక సేవలను అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చింది. ఆ వివరాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాం.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Jan 8, 2026, 12:00 AM IST

Tirumala: ఈ ఒక్క నంబర్‌కు 'హాయ్‌' అంటే చాలు.. తిరుమల వివరాలు మీ ఫోన్‌లోకి

Tirumala Updates In WhatsApp: సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని వినియోగించి ప్రభుత్వ సేవలు అరచేతిలోకి వస్తున్నాయి. విప్లవాత్మకంగా ఏపీ ప్రభుత్వం తీసుకువచ్చిన వాట్సప్‌ గవర్నెన్స్‌కు విశేష స్పందన వస్తుండగా.. ఈ సేవలో మరిన్ని సేవలను అందుబాటులోకి తీసుకువస్తున్నారు. ఈ క్రమంలోనే తిరుమలకు సంబంధించిన వివరాలు తెలియాలంటే ఒక నంబర్‌కు హాయ్‌ అంటే చాలు. అన్నీ వివరాలు తెలుస్తాయి. దర్శనం సమయం, టికెట్లు, గదులు వంటి వివరాలు మీ ఫోన్‌లోకే వచ్చేస్తాయి.

King Cobra: హీరోయిన్‌ సదా సాహసం.. 16 అడుగుల భారీ పాము రెస్క్యూ

తిరుమల పర్యటనకు వెళ్లేవారు ఏపీ ప్రభుత్వానికి చెందిన వాట్సప్‌ గవర్నెన్స్‌ నంబర్‌ 9552300009 కు 'హాయ్' అని మెసేజ్ పెడితే చాలు. ప్రభుత్వ సేవల వివరాలు లభ్యమవుతాయి. వాటిలో తిరుమల తిరుపతి పూర్తి సమాచారం కూడా వస్తుంది. తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకోవడానికి వచ్చే భక్తులు దర్శన టికెట్లు, వసతి గదులకు ఇబ్బందిపడుతుంటారు. దానికి ఏపీ ప్రభుత్వం అందిస్తున్న వాట్సప్‌ గవర్నెన్స్‌ను వినియోగించుకోవచ్చు. తిరుమల ఆలయంలో రద్దీ ఎలా ఉంది? తిరుపతి, అలిపిరి, శ్రీవారి మెట్టు మార్గంలో జారీ చేసే దర్శన టికెట్ల పరిస్థితి ఎలా ఉంది? అనే వివరాలు ఈ వాట్సప్‌ సేవల్లో తెలుసుకోవచ్చు.

Amaravati Avakai: రేపటి నుంచి ఆవకాయ్ -అమరావతి ఉత్సవాలు.. ఏ రోజు ఏముంటాయంటే?

ఏపీ ప్రభుత్వం, దేవాదాయశాఖ, టీటీడీ కలిసి తిరుమల సమాచారాన్ని వాట్సాప్‌లోనే అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది. వసతి గదుల పరిస్థితి ఎలా ఉంది? దర్శన టికెట్ల పరిస్థితి ఏమిటి? దర్శన టికెట్లు తదిరత వివరాలు వాట్సప్‌లో సులువుగా తెలుసుకోవచ్చు. తిరుమలకు వెళ్లే భక్తులు ఇకపై కొండపై జరిగే కార్యక్రమాలు, దర్శన స్లాట్ల వివరాలు వంటి సమాచారాన్ని ఈ వాట్సప్‌ ద్వారా సులభంగా తెలుసుకోవచ్చు.

Pawan Kalyan: పిఠాపురంలో పవన్‌ కల్యాణ్‌ సంక్రాంతి సంబరాలు.. 3 రోజులు సందడే సందడి

వాట్సప్‌ వినియోగం ఇలా
==> వాట్సప్‌ నుంచి 9552300009 నంబర్‌కు 'హాయ్' అని మెసేజ్ పంపాలి
చూస్‌ సర్వీస్‌ అనే ఆప్షన్‌ వస్తుంది.
చూస్‌ సర్వీస్‌ ఆప్షన్‌ క్లిక్‌ చేస్తే సర్వీస్‌ ఎంచుకోండి అనే ఆప్షన్‌ కనిపిస్తుంది.
సెర్చ్‌ బాక్స్‌ క్లిక్‌ చేస్తే మీకు ఏ శాఖకు సంబంధించిన సమాచారం కావాలో ఎంచుకోవాలి.
టీటీడీ టెంపుల్‌ సర్వీసెస్‌ ఆప్షన్‌ ఎంచుకుంటే చాలు తిరుమలకు సంబంధించిన అన్నీ వివరాలు కనిపిస్తాయి.

భారీ విరాళం
టీటీడీ ఆధ్వర్యంలోని ఎస్వీ ప్రాణదాన ట్రస్ట్‌కు వెంకట నాగరాజ శర్మ భారీ విరాళం అందించారు. విరాళానికి సంబంధించిన డీడీని టీటీడీ పరిపాలనా భవనంలోని ఈవో ఛాంబర్‌లో టీటీడీ ఈవో అనిల్ కుమార్ సింఘాల్‌కు అందించారు. దాత శ్రీనివాస మంగాపురంలోని కల్యాణ వేంకటేశ్వర స్వామి ఆలయంలో వేదపారాయణదారుగా పనిచేస్తున్నారు. విరాళం ఇచ్చిన దాతను ఈఓ సన్మానించారు.

