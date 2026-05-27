/Adhika jyeshtha Purnima 2026: అధిక మాస జ్యేష్ట పౌర్ణమి ఎప్పుడు..?.. విశిష్టత.. ఈరోజు ఏంచేయాలంటే..?..

Jyeshtha adhik maas purnima 2026 date tradition and puja rituals: హిందూ ధర్మ శాస్త్రం ప్రకారం పౌర్ణమిని చాలా గొప్పదైన తిథిగా చెప్తారు. అందులోను ఈ సారి జ్యేష్టమాసంలోని పౌర్ణమి తిథి అధిక మాసంలో కలిసి రావడం అత్యంత శుభఫలితాలు ఇస్తుంది. మనం అధిక జ్యేష్ట పౌర్ణమిని ఈసారి మే 31న ఆదివారం జరుపుకుంటాం. కంటి ముందు కన్పించే దేవుడు భానుడికి అత్యంత ప్రీతికరమైన ఆదివారం రోజున పౌర్ణమి కలిసి వచ్చింది. అధిక జ్యేష్ట పౌర్ణమి తిథి శుభఘడియలు తెల్లవారు జామున 4 గంటల నుంచి రాత్రి 9 గంటల వరకు ఉన్నాయి. అంతే కాకుండా ఈరోజున చేసే పూజలు , వ్రతాలు, దానాలు, శాంతులు కోటిరెట్ల అధిక పుణ్యంను ఇస్తాయి.
అధిక జ్యేష్ట పౌర్ణమిరోజున ఏంచేయాలి..
పౌర్ణమి రోజున చాలా మంది సత్యనారాయణ వ్రతం చేస్తారు. శివుడికి పంచామృతాలతో రుద్రాభిషేకం చేయాలి. అంతే కాకుండా లలితా సహస్రనామా పారాయణం, రామాయణం, సుందర కాండ పారాయణం వంటివి చేస్తే మంచి జరుగుతుంది. నవగ్రహ శాంతి హోమాలు, వినాయక హోమం వంటివి చేసుకొవాలి.
ఈ రోజున చేయాల్సిన దానాలు..
ముఖ్యంగా పౌర్ణమి, అది కూడా ఆదివారం కలిసి రావడంతో తెలుపు రంగు వస్త్రాలను దానంగా ఇవ్వాలి. బియ్యం, పెరుగు, చక్కెర దానంగా ఇవ్వాలి. ఎండాకాలం నడుస్తుందని కాబట్టి చలివేంద్రాలను ఏర్పాటు చేయాలి. పండ్లు, డ్రైఫ్రూట్స్, కుండలు, పండితులకు దానంగా ఇవ్వాలి. పేదవారికి వస్త్రాలను ఇచ్చి శక్తానుసారం అన్నదానం చేయాలి. నెయ్యితో దీపారాధన చేయాలి. ఆవులకు పశుగ్రాసం, నల్ల చీమలకు చక్కెర, బెల్లం వంటివి పెట్టాలి.
నదీస్నానం , ఆలయాల సందర్శనం..
పౌర్ణమి రోజున నదీస్నానంను చాలా గొప్పదైందని చెప్తారు. అంతే కాకుండా శివుడు, విష్ణుమూర్తి ఆలయాలను కూడా సందర్శించాలని పండితులు చెప్తారు. లలితా సహస్రనామా పారాయణం, విష్ణు సహస్రనామా పారాయణం వంటివి, అమ్మవారికి కుంకు మార్చనలు, ఆదిత్య హృదయం, హనుమాన్ చాలీసా వంటి స్తోత్రాలను పఠించాలి.
