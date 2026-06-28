Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /ఆధ్యాత్మికం
  • / Jyeshtha Purnima 2026: మూల నక్షత్రంలో జ్యేష్ట పౌర్ణమి..రేపు తప్పకుండా ఏమిచేయాలంటే..?

Jyeshtha Purnima 2026: మూల నక్షత్రంలో జ్యేష్ట పౌర్ణమి..రేపు తప్పకుండా ఏమిచేయాలంటే..?

Jyeshtha Purnima 2026 significance: ముఖ్యంగా ఈరోజున నదీస్నానం, దాన ధర్మాలు, సత్యనారాయణ వ్రతాలు గొప్ప ఫలితాల్ని ఇస్తాయని జ్యోతిష్య పండితులు చెబుతుంటారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jun 28, 2026, 02:32 PM IST|Updated: Jun 28, 2026, 02:37 PM IST
Jyeshtha Purnima 2026: మూల నక్షత్రంలో జ్యేష్ట పౌర్ణమి..రేపు తప్పకుండా ఏమిచేయాలంటే..?
Image Credit: jyeshtamasam(file)Source: Bureau

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు భారీ ఊరట..ప్రమోషన్స్, ట్రాన్స్‌ఫర్స్‌పై గడువు పొడిగింపు..
AP Employees Promotions 202616 min ago
2
DA Hike News42 min ago
3
Warangal46 min ago
4
Telangana Fee Reimbursement1 hr ago
5
Pune fort murder case1 hr ago