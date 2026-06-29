/Jyeshtha Purnima 2026: జ్యేష్ఠ పౌర్ణమి శక్తివంతమైన చూడామణి యోగం .!. ఈ రాశులకు ఊహించని డబుల్ జాక్ పాట్.. మీరున్నారా..?..

Jyeshtha Purnima 2026 Rare chudamani yog effect: జ్యోతిష్య పండితులు ప్రకారం జ్యేష్ట మాసంలో వచ్చే జ్యేష్ఠ పౌర్ణమికి చాలా విశేషమైందని చెప్తారు. ఈసారి మనకు జ్యేష్ఠ పౌర్ణమి సోమవారంతో పాటు, మూల నక్షత్రం కూడా కలిసి వచ్చింది. అంతే కాకుండా మరో అరుదైన చూడామణి యోగం కూడా ఏర్పడింది. సోమవారం పౌర్ణమితో కలిసి రావడంను చూడామణి యోగం అని పిలుస్తారు. దీనిప్రభావం ద్వాదశ రాశులపై ఎంతో ఉంటుంది.ఈ రోజు నదీస్నానాలు, శివుడికి అభిషేకం, విష్ణుదేవతారాధన, దుర్గదేవీ పూజలు, దానాలు చేస్తే ఎంతో మంచి జరుగుతుందని పండితులు చెబుతున్నారు.
ముఖ్యంగా జ్యేష్ఠ పౌర్ణమిని చాలా మంది వటసావిత్రి వ్రతంగా కూడా జరుపుకుంటారు. ఈ రోజున ముత్తైదువలు మర్రిచెట్టు దగ్గరకు వెళ్లి తమ సౌభాగ్యం కోసం పూజలు చేస్తారు. పసుపు, కుంకుమలు సమర్పించుకుంటారు. అంతేకాకుండా ప్రత్యేకంగా నైవేద్యాలు కూడా సమర్పించుకుంటారు. ఇక జ్యేష్ఠ పౌర్ణమి ప్రభావంతో కొన్ని రాశులకు అనుకొని విధంగా ధనలాభాలతో పాటు జీవితంలో అనేక విధాలుగా మంచి జరుగుతుంది.
మేషం.. ఈ రాశులకు విదేశాలకు వెళ్లే అవకాశాలు వస్తాయి. రాదనుకున్న డబ్బులు చేతికి అందుతాయి. గతంలో చేసిన రుణ బాధల నుంచి బైటపడతారు. సంఘంలో గౌరవ మర్యాదలు పెరుగుతాయి.
కన్య.. ఈ రాశుల వారికి లాటరీలు తగిలే చాన్స్ లు కన్పిస్తున్నాయి. కోర్టుకేసుల్లో విజయాల్ని సాధిస్తారు. సర్కారు కొలుకు కోసం ప్రయత్నిస్తున్న వారు విజయాల్ని సాధిస్తారు. కొత్త వ్యాపారా అవకాశాలు అందిపుచ్చుకుంటారు. కుటుంబంతో శుభవార్తలు వింటారు.
తుల .. ఈ రాశులు వారికి పెండింగ్ పనులు పూర్తవుతాయి. ఆదాయ వనులు పెరుగుతాయి. ప్రభుత్వ పనులు పూర్తవుతాయి. కొత్త ఉద్యోగ అవకాశాలను అందిపుచ్చుకుంటారు. రాజకీయ రంగంలో రాణిస్తారు. సొంతింటి కల సాకారం అవుతుంది.
ధనస్సు.. ఈ రాశుల వారు కొత్త ఇళ్లను కొనుగోలు చేస్తారు. కుటుంబ దాంపత్య జీవితంలో వచ్చిన వివాదాలు సర్దుకుపోతాయి. వ్యాపారాల్లో రాణిస్తారు. రియల్ ఎస్టేట్ రంగంలో పెట్టే పెట్టుబడులు విపరీతంగా లాభాల్ని తెచ్చిపెడుతాయి. ( గమనిక - పైన రాసిన స్టోరీ కేవలం నమ్మకం, విశ్వాసాలపై మాత్రమే ఆధారపడి ఉంటుంది. జీ తెలుగు మీడియా దీనికి బాధ్యత వహించదు..)
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