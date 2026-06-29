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Jyeshtha Purnima 2026: జ్యేష్ఠ పౌర్ణమి శక్తివంతమైన చూడామణి యోగం .!. ఈ రాశులకు ఊహించని డబుల్ జాక్ పాట్.. మీరున్నారా..?..

Jyeshtha mass chudamani yog effect on astrology: ఈసారి అత్యంత అరుదైన చూడామణి యోగం పౌర్ణమి రోజున ఏర్పడటం వల్ల కొన్ని రాశులకు ఊహించని లాభాలతో పాటు జీవితంలో పెనుమార్పులు సంభవించబోతున్నాయి. ఆ రాశులు ఏంటో తెలుసుకుందాం.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jun 29, 2026, 02:47 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 02:50 PM IST
Jyeshtha Purnima 2026: జ్యేష్ఠ పౌర్ణమి శక్తివంతమైన చూడామణి యోగం .!. ఈ రాశులకు ఊహించని డబుల్ జాక్ పాట్.. మీరున్నారా..?..
Image Credit: astrology(file)Source: Bureau

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Jyeshtha Purnima 2026: జ్యేష్ఠ పౌర్ణమి శక్తివంతమైన చూడామణి యోగం..ఈ రాశులకు ఊహించని
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