Kanuma date 2026: కనుమ రోజు కాకి కూడా చెట్టు కదలదంటారు.. అసలు దీని వెనక స్టోరీ ఏంటంటే..?

Kanuma date 2026 why we should not travel on kanuma: తెలుగు నాట మకర సంక్రాంతికి చాలా ప్రాముఖ్యత ఉంది. ఒకవైపు ఆచార సంప్రదాయాలతో పాటు మరోవైపు పురాణ ఇతిహసాలు కూడా దీనిలో మిళితమై ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా సంక్రాంతిని పెద్ద పండగ అని పిలుస్తారు. భోగి, సంక్రాంతి, కనుమగా మూడు రోజుల పాటు మనం ఈ వేడుకల్ని జరుపుకుంటాం. జనవరి 14,15,16 ఈ సారి మూడు రోజులపాటు పండగలు వచ్చాయి.
అయితే.. భోగి రోజున చాలా మంది భోగి (రేగు) పండ్లను తమ పిల్లల తల మీద పొస్తారు దీనివల్ల నారాయణుడి అనుగ్రహం లభిస్తుందని భావిస్తారు. అదే విధంగా మకర సంక్రాంతి రోజున సూర్యుడు మకర రాశిలో ప్రవేశిస్తాడు. కాబట్టి దాన ధర్మాలు చేస్తారు. ఇక కనుమ రోజున చాలా మంది పశువులను పూజిస్తారు. గ్రామదేవతకు పొంగలి చేసి నైవేద్యంగా చూపిస్తారు. ఈ రోజున చనిపోయిన మన పూర్వీకులను గుర్తు చేసుకుని వారి ప్రీతికొరకు ప్రత్యేకంగా నాన్ వెజ్ వారు దానికి సంబంధించిన పదార్థాలను, వెజ్ వారు మినుములతో చేసిన పదార్ధాలను వండటం ఆనవాయితీగా పాటిస్తారు.
మూగజీవాలను పూజించే ఆచారం..
ఏడాదంతా రైతన్నలకు పంటపొలాల సాగులో ఎంతో ఆసరాగా ఉండే ఎడ్లను చెరువుల్లో తీసుకెళ్లి శుభ్రంగాస్నానం చేయించి, కొమ్ములకురంగులు వేస్తారు. వాటి వీపుల మీద శుభ్రమైన వస్త్రాలను వేస్తారు. కాళ్లకు పట్టిలు కడతారు. పశువులకు ఇష్టమైన గ్రాసం తిన్పిస్తారు. ఆరోజున దానికి అస్సలు పనిచెప్పారు. ప్రత్యేకంగా పూజించుకుంటారు.
పెద్దలకు ప్రత్యేకంగా నైవేద్యం..
కనుమ రోజున పూర్వీకులు తిరిగి భూమి మీదకు వస్తారని అనాదీగా చెబుతుంటారు. అయితే.. ప్రతి ఇంటివారు తమ గతించిన పెద్దలకు తలుచుకుంటూ ఇంట్లో వారంత ఒకచోటకు వచ్చి వారి ప్రీతికొరకు ఏదైన సమర్పించుకొవాలంటారు. ముఖ్యంగా మాంసాహరం వారు మద్యం, మాంసంలను సమర్పిస్తారు. ఇక శాఖాహరం వారు మినుములతో వండిన పిండిపదార్థాలుతమ పూర్వీకులను గుర్తు చేసుకునివారికి పొలిమేరలో పెడతారు.
గ్రామదేవతకు పొంగలి, మాంసాహరం..
గ్రామదేవత తమ గ్రామాన్ని చల్లగాచూడాలని చాలా మంది పొంగలిని సమర్పిస్తారు. అదే విధంగా ఇప్పటికి కొన్ని చోట్ల కనుమ రోజునగ్రామదేవతను కోళ్లను, మేకల్ని బలిస్తారు. అయితే కనుమ రోజున ఈ విధంగా అందరు కలిసి భోజనాలు చేస్తారు. భుక్తాయాసం చేతప్రయాణాల్లో ఏదైన అనుకొని ఘటనలు జరగవచ్చని ప్రయాణాలు మానుకొవాలని ఈ నియమంను పెట్టారంటారు.
Read more: Sankranti Festival danalu 2026: సంక్రాంతి పండగ.. మకర రాశిలోకి సూర్యుడు ప్రవేశం వేళ చేయాల్సిన దానాలు ఇవే..
అదే విధంగా సంక్రాంతి కాగానే అందరు వెల్లిపొకుండా మరోక రోజున పెద్దలను తల్చుకుంటూ ఆనందంగా ఉండాలని పెద్దలు ఈ విధంగా కనుమ పండగ జరుపుకుని ఈరోజున జర్నీలుచేయవద్దని నియమంపెట్టారని కూడా చెబుతారు. అందుకే అనాదీగా కనుమ రోజున కాకి కూడా చెట్టు కదలదని సామెత వచ్చిందని చెబుతుంటారు. అయితే కనుమను కరీ (చెడు) అనికూడా పిలుస్తారు. ఈరోజున ఏపనిచేసిన, జర్నీలు చేసిన అనుకొని ఘటనలు జరుగుతాయని ఇప్పటికి ఈ నమ్మకాన్ని చాలా మంది పాటిస్తారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
.Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి