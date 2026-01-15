Kanuma 2026: కనుమ రోజు తప్పకుండా చేయాల్సిన 5 పనులు ఇవే.. మర్చిపోకండి!

Kanuma Festival News 2026 Telugu: సంక్రాంతి సంబరాల్లో మూడోరోజు ఎంతో ఘనంగా కనుమ పండుగను జరుపుకుంటారు. ఈ పండగను రైతుల పండుగగా కూడా భావిస్తారు. తెలుగు రాష్ట్రాల ప్రజలు ఉదయాన్నే లేచి ఇంటి ముందు రథం ముగ్గులను వేసి.. తల స్నానం చేసి కొత్త బట్టలను వేసుకుంటారు. ఈరోజు రైతులంతా పశువులను పూజించి.. ప్రత్యేకమైన పిండివంటలను తయారు చేసుకుంటూ ఉంటారు. అంతేకాకుండా కొన్నిచోట్ల కొంతమంది రైతులు ఈరోజు కొత్త మొక్కలను కూడా నాటుతారు. కనుమ పండుగ రోజున కొన్ని పనులు చేయడం చాలా శుభప్రదమని జ్యోతిష్య శాస్త్ర నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ పండగ రోజున తప్పకుండా చేయాల్సిన పనులు ఏంటో? ఎలాంటి పనులు చేయకూడదో.. ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం..
కనుమ పండుగ రోజున తప్పకుండా చేయాల్సిన పనులు..
పశువులను పూజించడం..
కనుమ అంటేనే పశువుల పండుగగా భావిస్తారు.. వ్యవసాయంలో అందరికీ చేదోడు వాదోడుగా ఉండే పశువులను, పాలిచ్చే ఆవులను దేవతలుగా భావించి అందంగా వాటిని అలంకరించి ప్రత్యేకమైన పూజలు చేస్తారు. మరి కొంతమంది అయితే ఈరోజు వాటికి కొత్త దుస్తులను తొడిగి.. వాటికిష్టమైన ఆహారాన్ని సమర్పిస్తారు. అలాగే కొంతమంది వాటి కొమ్ములకు మంచి రంగులు వేసి మెడలో గంటలు కూడా కడతారు.
మినుములతో చేసిన పదార్థాలను తప్పకుండా తినడం..
కనుమ పండుగ రోజున మినుములతో తయారుచేసిన ఆహార పదార్థాలు తినడం చాలా మంచిదని మన పూర్వీకులు చెబుతూ ఉంటారు. అందుకే ఈరోజు ప్రతి ఒక్కరి ఇంట్లో మినుములతో తయారు చేసిన గారెలతో పాటు సున్నుండలను తింటూ ఉంటారు. అంతేకాకుండా కనుమ రోజున కాకి కూడా మినుముల తో తయారుచేసిన ఆహార పదార్థాలను ముట్టుకుంటుందని ఒక సామెత కూడా ఉంది. ఇలా చేయడం వల్ల శీతాకాలంలో వచ్చే అనారోగ్య సమస్యల నుంచి విముక్తి లభించి.. మినుములు శరీరానికి శక్తిని అందిస్తాయి.
రథం ముగ్గు వేయడం..
కనుమ పండగ రోజున రథం ముగ్గు ఇంటిముందు తప్పకుండా వేయాల్సి ఉంటుంది. ఇది సూర్య భగవానుడు ప్రయాణించే చిహ్నమని భావిస్తారు. ఇలా ఇంటి ముందు రథం ముగ్గు వేయడం వల్ల.. సూర్యభగవానుడిని ఆహ్వానించిన వారవుతారని భావిస్తారు. అలాగే వ్రతం ముగ్గు చివరన ఉన్న దారాలను ఇంటి పక్కన రథం ముగ్గుతో కలిపి గీయడం ఒక ఆనవాయితీ ఉంది. దీనివల్ల ఇరుకు పొరుగు వారితో ఉన్న అనుబంధం మరింత పెరుగుతుందని పూర్వీకులు చెబుతూ ఉంటారు.
గొబ్బెమ్మలను సాగనంపడం...
భోగి నుంచి పెట్టుకుంటూ వస్తున్న గొబ్బెమ్మలను ఈరోజు పండగ చివరి రోజుగా భావించి.. ఊరి చివరలో ఉన్న చెరువు లేదా కాలువలు నిమర్జనం చేస్తారు. సాక్షాత్తు గొబ్బెమ్మలను అమ్మవారిగా భావిస్తారు. కాబట్టి ఇలా నిమజ్జనం చేయడం వల్ల పుణ్యం లభిస్తుందని భక్తుల నమ్మకం. ఇప్పటికీ చాలామంది కనుమ పండుగ రోజున గొబ్బెమ్మలను నీటిలో నిమర్జనం చేస్తూ.. సాంప్రదాయం కొనసాగిస్తూ వస్తున్నారు.
ప్రయాణాలు చేయకపోవడం..
కనుమ పండగ రోజున కాకి కూడా బయటికి వెళ్ళదని అనేక సామెతలు ఉన్నాయి.. కాబట్టి ఈరోజు సుదూర ప్రయాణాలు చేయడం అంత మంచిది కాదని మన పూర్వీకులు చెబుతూ ఉంటారు. పండగ మూడు రోజులపాటు అందరూ ఇంట్లోనే ఉండి.. బంధుమిత్రులతో కలిసి విందు భోజనం చేస్తూ గడపడం దీని ఉద్దేశం.. కాబట్టి ఈరోజు ప్రయాణాలు చేయకుండా ఇంట్లోనే ఉండి మీకు ఇష్టమైన ఆహారాలు తినండి.
