Ugadi Rasi Phalalu 2026: ఉగాది శ్రీ పరాభవ నామ సంవత్సరం.. 2026 -27 కర్కాటక రాశి ఫలితాలు..!!

Sri Parabhava Nama Samvatsara Ugadi Karkataka Rasi Phalalu: ఉగాది తెలుగు వారి మొదటి పండగ. యుగాదికి ఆరంభం ఇదే రోజు కాబట్టి  ఈ రోజు నుండి తెలుగు వారి కొత్త యేడాది ప్రారంభం అవుతుంది. దాంతో పాటు  కొత్త పంచాంగం మొదలవుతుంది. కొత్త యేడాదిలో కర్కాటక రాశి ఫలాల్లో రాజ్య పూజ్యం ఎంత.. ? అవమానం ఎంత ఉందనేదే చూద్దాం.. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Mar 17, 2026, 05:05 AM IST

Ustaad Bhagat Singh Sentiment:‘ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్’ ను వెంటాడుతున్న బ్యాడ్ సెంటిమెంట్.. పవన్ ఫ్యాన్స్ భయం అదే..!
8
Ustaad Bhagat Singh Review
Ustaad Bhagat Singh Sentiment:‘ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్’ ను వెంటాడుతున్న బ్యాడ్ సెంటిమెంట్.. పవన్ ఫ్యాన్స్ భయం అదే..!
Charithra Chandran: ఆస్కార్‌ రెడ్‌కార్పెట్‌పై మెరిసిన డస్కీ బ్యూటీ.. ఎవరీ చరిత్రా చంద్రన్‌?
5
Charithra Chandran
Charithra Chandran: ఆస్కార్‌ రెడ్‌కార్పెట్‌పై మెరిసిన డస్కీ బ్యూటీ.. ఎవరీ చరిత్రా చంద్రన్‌?
Malalakshmi Rajayoga: త్వరలో మహాలక్ష్మి రాజయోగంతో ఈ రాశుల వారికి బంపర్ జాక్ పాట్.. ఇంట్లో డబ్బే డబ్బు..
6
Mahalakshmi Rajayog
Malalakshmi Rajayoga: త్వరలో మహాలక్ష్మి రాజయోగంతో ఈ రాశుల వారికి బంపర్ జాక్ పాట్.. ఇంట్లో డబ్బే డబ్బు..
School Holiday: రేపు సోమవారం నుంచి స్కూల్ పిల్లలకు 7 రోజుల సెలవులు ప్రకటించిన ప్రభుత్వం.. ఎక్కడంటే..!
6
school holidays 2026
School Holiday: రేపు సోమవారం నుంచి స్కూల్ పిల్లలకు 7 రోజుల సెలవులు ప్రకటించిన ప్రభుత్వం.. ఎక్కడంటే..!
Ugadi Karkataka Rasi Phalalu 2026-27: శ్రీ పరాభవ నామ సంవత్సరంలో కర్కాటక రాశి వారికి ఆదాయం -2, వ్యయం -11 ఉండనున్నట్టు పండితులు చెబుతున్న మాట. అంతేకాదు రాజ్య పూజ్యం -4, అవమానం -7గా ఉండనుంది. మొత్తంగా ఈ యేడాది కర్కాటక రాశి వారికి మిశ్రమ ఫలితాలు అందుకోబోతున్నట్టు గ్రహ గతులు చెబుతున్నారు. ఈ స్త్రీ, పురుషులకు విద్య, సంపద, బుద్ధి, సంతాన కారకుడైన గురుడు జన్మ రాశిలో సంచరించడం వలన ఎలాంటి కష్టమైన పనులైన సాధించగలుగుతారు. గృహ నిర్మాణ కార్యక్రమాలు కలిసొస్తాయి. 

బంధు వర్గంలో కర్కాటక రాశి వారి ప్రాధాన్యత పెరకబోతుంది. వాహాన గండం ఉంది. కాబట్టి ప్రయాణం విషయంలో కాస్త అప్రమత్తత అవసరం. ఇంట్లో వివాహాది శుభకార్యాలు ఈ యేడాది జరగనున్నాయి. నూతన భూ లాభం కలగబోతుంది. భార్య భర్తల మధ్య గత కొన్నేళ్లుగా ఉన్న మనస్పర్థలు తొలిగిపోనున్నాయి. కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు ప్రమోషన్లు లభించనును. ప్రైవేటు సంస్థలో పనిచేసేవారికి ఉద్యోగం పర్మినెంట్ అవుతారు. రాజకీయ నాయకులు బాగా  కలిసొచ్చే కాలం. ఆర్ధికగా నిలదొక్కుకుంటారు. 

సంఘంలో గౌరవ మర్యాదలు పొందుతారు. సినీ కళాకారులకు కలిసొచ్చే కాలం. గురు, శని దేవుల ప్రభావం వలన కొత్త ఛాన్సులు అందిపుచ్చుకుంటారు. వ్యాపారస్తులకు లాభదాయక కాలం. హోల్ సేల్, రిటైల్ రంగాల్లోని వారికి మంచి లాభాలను అందుకుంటారు. విద్యార్ధుల గురుబలంతో జ్ఞాపక శక్తితో మంచి మార్కులు సాధిస్తారు. క్రీడా కారులు జాతీయ, అంతర్జాతీయ స్థాయిలో రాణిస్తారు. 

కర్కాటక రాశి ఫలాల వల్ల స్త్రీలకు రాహు, శని దేవుడి దయ వల్ల పట్టిందల్లా బంగారం అన్నట్టుగా సాగిపోతుంది. రైతులు ఆదాయం రెట్టింపు అవుతుంది. మొత్తంగా ఈ స్త్రీ, పురుష రాశులకు ఇది మంచి యోగదాయకమైన కాలం అని చెప్పాలి. మొత్తంగా శని, మంగళ వారాలు నియమాలు పాటిస్తే మంచి జరగుతుంది. 

గమనిక.. ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం. మన తెలుగు పంచాంగం ప్రకారం పండితులు చెప్పిన విషయాన్ని మేము ప్రస్తావించాము. జీ మీడియా న్యూస్ ఈ వార్తను ధృవీకరించడం లేదు. 

Also Read:​ మేజర్ చంద్రకాంత్ లేదా శ్రీనాథ కవిసార్వభౌముడులో ఏది అన్నగారి చివరి చిత్రం..!

Also Read:​ బాలకృష్ణ తన మొత్తం కెరీర్ లో విలన్ గా నటించిన ఏకైక చిత్రం ఇదే..!

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

