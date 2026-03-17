Ugadi Rasi Phalalu 2026: ఉగాది శ్రీ పరాభవ నామ సంవత్సరం.. 2026 -27 కర్కాటక రాశి ఫలితాలు..!!

Ugadi Karkataka Rasi Phalalu 2026-27: శ్రీ పరాభవ నామ సంవత్సరంలో కర్కాటక రాశి వారికి ఆదాయం -2, వ్యయం -11 ఉండనున్నట్టు పండితులు చెబుతున్న మాట. అంతేకాదు రాజ్య పూజ్యం -4, అవమానం -7గా ఉండనుంది. మొత్తంగా ఈ యేడాది కర్కాటక రాశి వారికి మిశ్రమ ఫలితాలు అందుకోబోతున్నట్టు గ్రహ గతులు చెబుతున్నారు. ఈ స్త్రీ, పురుషులకు విద్య, సంపద, బుద్ధి, సంతాన కారకుడైన గురుడు జన్మ రాశిలో సంచరించడం వలన ఎలాంటి కష్టమైన పనులైన సాధించగలుగుతారు. గృహ నిర్మాణ కార్యక్రమాలు కలిసొస్తాయి.
బంధు వర్గంలో కర్కాటక రాశి వారి ప్రాధాన్యత పెరకబోతుంది. వాహాన గండం ఉంది. కాబట్టి ప్రయాణం విషయంలో కాస్త అప్రమత్తత అవసరం. ఇంట్లో వివాహాది శుభకార్యాలు ఈ యేడాది జరగనున్నాయి. నూతన భూ లాభం కలగబోతుంది. భార్య భర్తల మధ్య గత కొన్నేళ్లుగా ఉన్న మనస్పర్థలు తొలిగిపోనున్నాయి. కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు ప్రమోషన్లు లభించనును. ప్రైవేటు సంస్థలో పనిచేసేవారికి ఉద్యోగం పర్మినెంట్ అవుతారు. రాజకీయ నాయకులు బాగా కలిసొచ్చే కాలం. ఆర్ధికగా నిలదొక్కుకుంటారు.
సంఘంలో గౌరవ మర్యాదలు పొందుతారు. సినీ కళాకారులకు కలిసొచ్చే కాలం. గురు, శని దేవుల ప్రభావం వలన కొత్త ఛాన్సులు అందిపుచ్చుకుంటారు. వ్యాపారస్తులకు లాభదాయక కాలం. హోల్ సేల్, రిటైల్ రంగాల్లోని వారికి మంచి లాభాలను అందుకుంటారు. విద్యార్ధుల గురుబలంతో జ్ఞాపక శక్తితో మంచి మార్కులు సాధిస్తారు. క్రీడా కారులు జాతీయ, అంతర్జాతీయ స్థాయిలో రాణిస్తారు.
కర్కాటక రాశి ఫలాల వల్ల స్త్రీలకు రాహు, శని దేవుడి దయ వల్ల పట్టిందల్లా బంగారం అన్నట్టుగా సాగిపోతుంది. రైతులు ఆదాయం రెట్టింపు అవుతుంది. మొత్తంగా ఈ స్త్రీ, పురుష రాశులకు ఇది మంచి యోగదాయకమైన కాలం అని చెప్పాలి. మొత్తంగా శని, మంగళ వారాలు నియమాలు పాటిస్తే మంచి జరగుతుంది.
గమనిక.. ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం. మన తెలుగు పంచాంగం ప్రకారం పండితులు చెప్పిన విషయాన్ని మేము ప్రస్తావించాము. జీ మీడియా న్యూస్ ఈ వార్తను ధృవీకరించడం లేదు.
