Karthika Pournami 2025: కార్తీక పౌర్ణమి ఎప్పుడు..?.. జ్వాలాతోరణం విశిష్టత..?.. ఎందుకు చేస్తారో తెలుసా..?..

Karthika pournami jwala thoranam: కార్తీక మాసంలో ముఖ్యంగా శివాలయాల్లో విధిగా జ్వాలాతోరణంను నిర్వహిస్తారు. ఈసారి మనం కార్తీక పౌర్ణమిని నవంబర్ 5న జరుపుకోబోతున్నాం. అసలు జ్వాలాతోరణం విశిష్టత ఏంతో ఇప్పుడు చూద్దాం.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Nov 1, 2025, 08:24 PM IST
  • జ్వాలాతోరణం విశిష్టత..
  • ఈ నియమాలు పాటించాలంటున్న పండితులు..

Karthika Pournami 2025: కార్తీక పౌర్ణమి ఎప్పుడు..?.. జ్వాలాతోరణం విశిష్టత..?.. ఎందుకు చేస్తారో తెలుసా..?..

Karthika masam 2025 Karthika Pournami date jwala thoranam tradition: ప్రస్తుతం దేశంలో ఎక్కడ చూసిన కూడా కార్తీక మాసం శోభ కన్పిస్తుంది. ముఖ్యంగా కార్తీక మాసంలో దీపదానం, నదీస్నానం, వనభోజనాలు, గుళ్లకు భక్తులు ఎక్కువగా వెళ్తుంటారు.ఈ మాసంలో మనం చేసే పూజలు వ్రతాలు, హోమాలు వెయ్యిరెట్లు శుభఫలితాలను ఇస్తాయని పండితులు చెబుతుంటారు. అయితే.. కార్తీక పౌర్ణమి నేపథ్యంలో శివాలయాల్లో ప్రదోష సమయంలో జ్వాలాతోరణంను నిర్వహిస్తారు. మనం  ఈసారి కార్తీక పౌర్ణమిని నవంబర్ 5న జరుపుకోబోతున్నాం.

జ్వాలాతోరణం అనే ప్రత్యేక ఉత్సవం కార్తీక పౌర్ణమి రోజున జరుపుతారు. శివ కేశవ భేదం లేని పరమ పవిత్రమైన మాసంలో కార్తీక పౌర్ణమి రోజున జరిగే జ్వాలతోరణ దర్శనం చేస్తేత తెలిసి, తెలియక చేసిన సర్వపాపాలు గాల్లో దుమ్ములా ఎగిరిపోతాయని భక్తులు ప్రగాఢంగా నమ్ముతారు.

జ్వాలాతోరణం అనే ప్రత్యేక ఉత్సవం కార్తీక పౌర్ణమి రోజున జరుపుతారు.  జ్వాలాతోరణ భస్మం ధరిస్తే బూత ప్రేత పిశాచ బాధలన్నీ తొలగిపోతాయి.  కార్తీక పౌర్ణమి నాడు శివాలయాల ముందు రెండు కర్రలు నిలువుగా పాతి.. ఒక కర్రను వాటికి అడ్డంగా పెడతారు. అడ్డంగా పెట్టిన కర్రకు కొత్త గడ్డిని తీసుకొచ్చి చుడతారు.

దీనికి యమద్వారం అని పేరు కూడా వుంది. ఈ నిర్మాణంపై నెయ్యి పోసి మంట పెడతారు. ఆ మంట కింద నుంచి పరమేశ్వరుడి ఉత్సవ విగ్రహాల్ని పల్లకిలో  అటూ ఇటూ మూడుసార్లు ఊరేగిస్తారు.

 కార్తీక జ్వాలా దర్శనం వలన మానవులకు, పశుపక్షాదులకు, క్రిమికీటకాలకు సైతం పునర్జన్మ ఉండదని ప్రతీతి.  కార్తీక మాసంలో అత్యంత విశిష్టమైన అంశం జ్వాలా తోరణం.  శ్రీనాథుడు ద్రాక్షరామంలో జరిగే జ్వాలాతోరణ మహోత్సవాన్ని భీమేశ్వర పురాణంలో వర్ణించారు.  ఇప్పటికికూడా శివాలయాల దగ్గర తప్పకుండా చాలా మంది పండితులు, ఆలయ నిర్వాహకులు జ్వాలాతోరణంను కార్తీక పౌర్ణమి రోజున నిర్వహిస్తారు.

యమలోకంలోకి వెళ్లిన వారికి మొదట దర్శనమిచ్చేది అగ్నితోరణం. యమలోకానికి వెళ్లిన ప్రతి వ్యక్తీ ఈ తోరణం గుండానే లోపలికి వెళ్లాల్సి ఉంటుంది. ఈ శిక్షనుంచి తప్పించుకోవాలంటే.. ఈశ్వరుడిని ప్రార్థించాలి.

అందుకే కార్తీక పౌర్ణమి రోజున ఎవరైతే యమ ద్వారం నుంచి మూడుసార్లు అటూ ఇటూ వెళ్లి వస్తారో వారికి శివయ్య అనుగ్రహం తప్పకుండా లభిస్తుందని పండితులు చెబుతారు. 

 జ్వాలాతోరణం కాలిపోగా మిగిలిన గడ్డిని తీసుకొచ్చి.. ఇంట్లోబీరువాలో, ధాన్యాగారంలోనో  పెడతారు. అది ఉన్న చోట సుఖశాంతులు వెల్లివిరుస్తాయి. అది ఉన్న చోట భూతప్రేత ఉగ్రభూతాలు ఇంటిలోకి రావని కూడా భక్తులు ప్రగాఢంగా విశ్వసిస్తారు.

 

 

Trending News