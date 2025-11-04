English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ఆధ్యాత్మికం
  Kartika Purnima 2025: రేపే కార్తీక పౌర్ణమి.. 365 వత్తుల దీపారాధన విధానం, శుభసమయం ఏంటో తెలుసా..?

Kartika Purnima 2025: రేపే కార్తీక పౌర్ణమి.. 365 వత్తుల దీపారాధన విధానం, శుభసమయం ఏంటో తెలుసా..?

karthika masam Tradition: కార్తీక మాసంలో పౌర్ణమిని ఎంతో పుణ్యప్రదంగా భావిస్తారు. ఈరోజు చేసే పూజలు, వ్రతాలు, యాగాలు, దానాలు వెయ్యిరెట్ల గొప్ప ఫలితాలు ఇస్తాయంటారు. ఈ క్రమంలో  కార్తీక పౌర్ణమి శుభసమయం ఏంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Nov 4, 2025, 06:14 PM IST
  • కార్తీక పౌర్ణమి విశిష్టత..
  • దీపారాధన నియమాలు..

Kartika Purnima 2025: రేపే కార్తీక పౌర్ణమి.. 365 వత్తుల దీపారాధన విధానం, శుభసమయం ఏంటో తెలుసా..?

karthika masam 2025 kartik Purnima significance: దేశంలో ఎక్కడ చూసిన కూడా కార్తీక మాసం పండగ శోభ కన్పిస్తుంది. ముఖ్యంగా శివ, విష్ణు ఆలయాలు అన్ని భక్తులతో కిట కిట లాడుతున్నాయి. కార్తీక మాసం శివుడుకి, విష్ణుదేవుడికి అత్యంత ప్రీతికరమైందని పండితులు చెబుతున్నారు. అందులో కార్తీక పౌర్ణమి అనేది విశేషమైన యోగాలను తెచ్చిపెడుతుంది.  ఈ క్రమంలో మనం నవంబర్ 5న బుధవారం రోజున కార్తీక పౌర్ణమిని జరుపుకోబోతున్నాం. చాలా మంది కార్తీక పౌర్ణమి రోజున 365 దీపం వత్తుల్ని వెలిగిస్తారు.

అయితే..ఈ దీపం వెలిగించే నేపథ్యంలో కొన్ని నియమాలు పాటించాలని పండితులు చెబుతుంటారు.  ముఖ్యంగా 365దీపపు వత్తులను నెయ్యిలో లేదా నూనెలో ముంచి మట్టిపాత్రలో లేదా దీపపు చెమ్మెలో పెట్టుకొవాలి.దీనిపైన ఆర్తికర్పూరం పెట్టుకొవాలి. దీనికి పసుపు, కుంకుమలు పెట్టాలి. అగర బత్తితోదీపం వెలిగించుకుని దానితో  మనకు అంతా శుభం కల్గాలని ఆ దేవుడ్ని ప్రార్థిస్తు దీపారాధన చేయాలి.

దీపం అనేది ఇంట్లో దేవుడి దగ్గర లేదా తులసీ చుట్టు,  రావి చెట్లు, ఉసిరి చెట్టు నీడలో వెలిగిస్తే అత్యంత శుభమని చెప్తారు. ముఖ్యంగా కార్తీక పౌర్ణమి రోజున ఉదయం 4 గంటల నుంచి 9 గంటల వరకు, ఆతర్వాత సాయంత్రం 6 నుంచి రాత్రి 9 వరకు అత్యతం యోగ్యమైన సమయం ఉందని పండితులు చెబుతున్నారు.

Read more: Karthika Purnima 2025: కార్తీక పౌర్ణమి ఎప్పుడు..?.. విశిష్టత.. ఆరోజు తప్పకుండా చేయాల్సిన దానాలు ఏంటో తెలుసా..?

ముఖ్యంగా దీపదానం, నదీస్నానం,  ఉసిరి దీపం వెలిగించడం వల్ల అనేక పాపాలు తొలగిపోయి, శుభాలు ప్రాప్తిస్తాయని పండితులు చెబుతుంటారు. 365 దీపం వెలిగించడం వల్ల ఏడాది పొడగున మనం ప్రతిరోజు దీపం వెలిగించక పోవడం వంటి దోషాల నుంచి విముక్తిని కల్గిస్తుంది.

 

