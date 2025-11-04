Kartika Purnima 2025: రేపే కార్తీక పౌర్ణమి.. 365 వత్తుల దీపారాధన విధానం, శుభసమయం ఏంటో తెలుసా..?

karthika masam 2025 kartik Purnima significance: దేశంలో ఎక్కడ చూసిన కూడా కార్తీక మాసం పండగ శోభ కన్పిస్తుంది. ముఖ్యంగా శివ, విష్ణు ఆలయాలు అన్ని భక్తులతో కిట కిట లాడుతున్నాయి. కార్తీక మాసం శివుడుకి, విష్ణుదేవుడికి అత్యంత ప్రీతికరమైందని పండితులు చెబుతున్నారు. అందులో కార్తీక పౌర్ణమి అనేది విశేషమైన యోగాలను తెచ్చిపెడుతుంది. ఈ క్రమంలో మనం నవంబర్ 5న బుధవారం రోజున కార్తీక పౌర్ణమిని జరుపుకోబోతున్నాం. చాలా మంది కార్తీక పౌర్ణమి రోజున 365 దీపం వత్తుల్ని వెలిగిస్తారు.
అయితే..ఈ దీపం వెలిగించే నేపథ్యంలో కొన్ని నియమాలు పాటించాలని పండితులు చెబుతుంటారు. ముఖ్యంగా 365దీపపు వత్తులను నెయ్యిలో లేదా నూనెలో ముంచి మట్టిపాత్రలో లేదా దీపపు చెమ్మెలో పెట్టుకొవాలి.దీనిపైన ఆర్తికర్పూరం పెట్టుకొవాలి. దీనికి పసుపు, కుంకుమలు పెట్టాలి. అగర బత్తితోదీపం వెలిగించుకుని దానితో మనకు అంతా శుభం కల్గాలని ఆ దేవుడ్ని ప్రార్థిస్తు దీపారాధన చేయాలి.
దీపం అనేది ఇంట్లో దేవుడి దగ్గర లేదా తులసీ చుట్టు, రావి చెట్లు, ఉసిరి చెట్టు నీడలో వెలిగిస్తే అత్యంత శుభమని చెప్తారు. ముఖ్యంగా కార్తీక పౌర్ణమి రోజున ఉదయం 4 గంటల నుంచి 9 గంటల వరకు, ఆతర్వాత సాయంత్రం 6 నుంచి రాత్రి 9 వరకు అత్యతం యోగ్యమైన సమయం ఉందని పండితులు చెబుతున్నారు.
ముఖ్యంగా దీపదానం, నదీస్నానం, ఉసిరి దీపం వెలిగించడం వల్ల అనేక పాపాలు తొలగిపోయి, శుభాలు ప్రాప్తిస్తాయని పండితులు చెబుతుంటారు. 365 దీపం వెలిగించడం వల్ల ఏడాది పొడగున మనం ప్రతిరోజు దీపం వెలిగించక పోవడం వంటి దోషాల నుంచి విముక్తిని కల్గిస్తుంది.
