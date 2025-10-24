English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • ఆధ్యాత్మికం
  • Shani sade Sati dosh: శనీదోషం అంటే ఏమిటి..?.. శనీపీడ ప్రభావంకు గురికాకుండా ఏంచేయాలో తెలుసా..?

Shani sade Sati dosh: శనీదోషం అంటే ఏమిటి..?.. శనీపీడ ప్రభావంకు గురికాకుండా ఏంచేయాలో తెలుసా..?

Shani dosh nivaran Remedies:  చాలా మంది తరచుగా శనిదోషాలతో బాధపడుతుంటారు. అసలు శనిదోషం వచ్చాక కాకుండా.. చెడు ప్రభావం కల్గకుండా ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకొవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Oct 24, 2025, 08:33 PM IST
  • శనిదోష నివారణ పూజలు..
  • నియమంగా పాటించాలంటున్న పండితులు..

Trending Photos

Tomorrow Holiday: పిల్లలు ఎగిరిగంతేసే వార్త.. రేపు అన్ని స్కూల్లకు, కాలేజీలకు సెలవు ప్రకటించిన ప్రభుత్వం..
5
Tomorrow School holiday
Tomorrow Holiday: పిల్లలు ఎగిరిగంతేసే వార్త.. రేపు అన్ని స్కూల్లకు, కాలేజీలకు సెలవు ప్రకటించిన ప్రభుత్వం..
Jio: రిలయన్స్‌ జియో బంపర్‌ ఆఫర్.. 3 జీబీ డేటాతోపాటు నెట్‌ఫ్లిక్స్‌, హాట్‌స్టార్‌ ఫ్రీ..!
5
Jio new prepaid plan
Jio: రిలయన్స్‌ జియో బంపర్‌ ఆఫర్.. 3 జీబీ డేటాతోపాటు నెట్‌ఫ్లిక్స్‌, హాట్‌స్టార్‌ ఫ్రీ..!
Prabhas House: రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ ఇంటిని చూశారా.. ఏకంగా మాహిష్మతిని తలదన్నేలా ఉన్న రాజా సాబ్ భవనం..!
7
Prabhas House
Prabhas House: రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ ఇంటిని చూశారా.. ఏకంగా మాహిష్మతిని తలదన్నేలా ఉన్న రాజా సాబ్ భవనం..!
Upasana: కవల పిల్లలకి జన్మనివ్వబోతున్న ఉపాసన కొణిదెల.. మెగా ఫ్యాన్స్‌కి డబుల్ సర్‌ప్రైజ్
5
Upasana Konidela Expecting Twins
Upasana: కవల పిల్లలకి జన్మనివ్వబోతున్న ఉపాసన కొణిదెల.. మెగా ఫ్యాన్స్‌కి డబుల్ సర్‌ప్రైజ్
Shani sade Sati dosh: శనీదోషం అంటే ఏమిటి..?.. శనీపీడ ప్రభావంకు గురికాకుండా ఏంచేయాలో తెలుసా..?

Karthika masam 2025 Main Reason behind shani sade sati dosh effects: శనిభగవానుడ్ని కర్మ ప్రభువు అంటారు. ఆయన మనకు కంటి ముందు కన్పిస్తు సూర్యుడు, ఛాయదేవీల సంతానం. యమధర్మరాజు సోదరుడు. అయితే.. శనీశ్వరుడ్ని చూసి చాలా మంది ఎంతో భయంకరమైన గ్రహంగా భావిస్తారు. కానీ ఆయన కర్మ ప్రభువు.మనం చేసుకున్న కర్మలను బట్టి మాత్రమే ఫలితాలను ఇస్తాడు. అయితే గత జన్మలోని కొన్ని ప్రభావాలను ఈ జన్మలో పనిష్మెంట్అనుభవించాల్సి ఉంటుంది.

Add Zee News as a Preferred Source

అందుకే ఈ జన్మలో మంచి కర్మలను ఆచరించాలని పండితులు చెబుతున్నారు. కొన్నిసార్లు తెలిసి తప్పులు చేస్తే, మరికొన్నిసార్లు అనుకొకుండా కొన్ని తప్పులు జరుగుతాయి. చాలా మంది తాము చేస్తున్న పనుల వల్ల ఎదుటి వారికి నష్టం కల్గుతుందని తెలిసి కూడా వేధించే,  అధర్మ మైన పనులు చేస్తు, పైశాచీక  ఆనందం పొందుతున్నట్లు భావిస్తారు.  

అంతే కాకుండా.. ఏదో గొప్ప పనులు చేస్తున్నట్లు, తమకన్నా గొప్పగా మరోకరు ఆలోచించలేరన్నట్లు శునకానందం పొందుతారు. ఈ విధమైన పనులు వారి మెడకుచుట్టుకుంటాయని చెప్తారు. అందుకే మన కర్మల వల్ల ఇతరులకు చెడు జరక్కుండా వీలైనంతగా కుదిరితే ఒకరికి మంచి లేదా.. తమ పనులు తాము చేసుకొవాలని చెప్తారు.

కానీ కలియుగంలో కలి ప్రభావంతో.. కొంత మంది పీడించే అధర్మ మైన మనస్తత్వంను అధికంగా కల్గి ఉంటారు. అందుకే దేవుడికి వీలైనంత దగ్గరగా ఉంటూ, దైవధ్యానంలో ఉంటే.. కలి ప్రభావం, కలిఅధర్మ ప్రభావం నుంచి చాలా వరకు బైటపడొచ్చని పండితులు చెబుతుంటారు.

Read more: Karthika Masam 2025: రేపు శక్తివంతమైన నాగుల చవితి.. ఇలా చేస్తే కాలసర్పదోషాల నుంచి శాశ్వత విముక్తి.. శీఘ్రంగా పెళ్లి యోగం..

ముఖ్యంగా తల్లిదండ్రులు, గురువులు,పెద్దల్ని ఎప్పటికి కూడా తక్కువ చేసి మాట్లాడ కూడదు. జీవ హింస చేయకూడదు. గోవులకు హనీ కల్గించకూడదు.  ఇలాంటి జాగ్రత్తలు పాటిస్తే శనీదోషాల నుంచి బైటపడొచ్చు. శనీ దేవుడి ప్రీతికొరకు తైలాభిషేకం,నలుపు వస్త్రదానం చేయాలి. నల్ల శునకంకు చపాతీలు, నల్ల చీమలకు చక్కెర పెడితే శనీదోషంప్రభావం ఉండదు. పండితులకు నవధాన్యాలు దానంగా ఇవ్వాలి. ఇలా చేస్తే అన్నిరకాల దోషాలు, పీడల నుంచి బైటపడవచ్చు.

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

karthika masam 2025shani dosh effectShani sade sati doshShani dosh nivaranShani dosh puja

Trending News