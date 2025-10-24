Shani sade Sati dosh: శనీదోషం అంటే ఏమిటి..?.. శనీపీడ ప్రభావంకు గురికాకుండా ఏంచేయాలో తెలుసా..?

Karthika masam 2025 Main Reason behind shani sade sati dosh effects: శనిభగవానుడ్ని కర్మ ప్రభువు అంటారు. ఆయన మనకు కంటి ముందు కన్పిస్తు సూర్యుడు, ఛాయదేవీల సంతానం. యమధర్మరాజు సోదరుడు. అయితే.. శనీశ్వరుడ్ని చూసి చాలా మంది ఎంతో భయంకరమైన గ్రహంగా భావిస్తారు. కానీ ఆయన కర్మ ప్రభువు.మనం చేసుకున్న కర్మలను బట్టి మాత్రమే ఫలితాలను ఇస్తాడు. అయితే గత జన్మలోని కొన్ని ప్రభావాలను ఈ జన్మలో పనిష్మెంట్అనుభవించాల్సి ఉంటుంది.
అందుకే ఈ జన్మలో మంచి కర్మలను ఆచరించాలని పండితులు చెబుతున్నారు. కొన్నిసార్లు తెలిసి తప్పులు చేస్తే, మరికొన్నిసార్లు అనుకొకుండా కొన్ని తప్పులు జరుగుతాయి. చాలా మంది తాము చేస్తున్న పనుల వల్ల ఎదుటి వారికి నష్టం కల్గుతుందని తెలిసి కూడా వేధించే, అధర్మ మైన పనులు చేస్తు, పైశాచీక ఆనందం పొందుతున్నట్లు భావిస్తారు.
అంతే కాకుండా.. ఏదో గొప్ప పనులు చేస్తున్నట్లు, తమకన్నా గొప్పగా మరోకరు ఆలోచించలేరన్నట్లు శునకానందం పొందుతారు. ఈ విధమైన పనులు వారి మెడకుచుట్టుకుంటాయని చెప్తారు. అందుకే మన కర్మల వల్ల ఇతరులకు చెడు జరక్కుండా వీలైనంతగా కుదిరితే ఒకరికి మంచి లేదా.. తమ పనులు తాము చేసుకొవాలని చెప్తారు.
కానీ కలియుగంలో కలి ప్రభావంతో.. కొంత మంది పీడించే అధర్మ మైన మనస్తత్వంను అధికంగా కల్గి ఉంటారు. అందుకే దేవుడికి వీలైనంత దగ్గరగా ఉంటూ, దైవధ్యానంలో ఉంటే.. కలి ప్రభావం, కలిఅధర్మ ప్రభావం నుంచి చాలా వరకు బైటపడొచ్చని పండితులు చెబుతుంటారు.
ముఖ్యంగా తల్లిదండ్రులు, గురువులు,పెద్దల్ని ఎప్పటికి కూడా తక్కువ చేసి మాట్లాడ కూడదు. జీవ హింస చేయకూడదు. గోవులకు హనీ కల్గించకూడదు. ఇలాంటి జాగ్రత్తలు పాటిస్తే శనీదోషాల నుంచి బైటపడొచ్చు. శనీ దేవుడి ప్రీతికొరకు తైలాభిషేకం,నలుపు వస్త్రదానం చేయాలి. నల్ల శునకంకు చపాతీలు, నల్ల చీమలకు చక్కెర పెడితే శనీదోషంప్రభావం ఉండదు. పండితులకు నవధాన్యాలు దానంగా ఇవ్వాలి. ఇలా చేస్తే అన్నిరకాల దోషాలు, పీడల నుంచి బైటపడవచ్చు.
