Karthika Masam 2025: రేపు శక్తివంతమైన నాగుల చవితి.. ఇలా చేస్తే కాలసర్పదోషాల నుంచి శాశ్వత విముక్తి.. శీఘ్రంగా పెళ్లి యోగం..

Karthika masam 2025 Nagula chavithi festival tradition: ప్రస్తుతం పవిత్రమైన కార్తీక మాసం నడుస్తొంది. ఎక్కడ చూసిన శివ, కేశవుల ఆలయాలు అన్ని భక్తులతొ కిటకిటలాడుతున్నాయి. ముఖ్యంగా ఈ మాసంలో ప్రతి రోజు ఏదో ఒక పండగ ఉంటుంది. కార్తీక మాసంలో నాగుల చవితి, దశమి, ఏకాదశి, చిలుకు ద్వాదశి, కార్తీక పౌర్ణమిని ఎంతో పండగలా చేసుకుంటారు.
అయితే. మనం రేపు అంటే.. అక్టోబర్ 25న శనివారం రోజు నాగుల చవితిని జరుపుకోబోతున్నాం. ఈరోజున కొన్ని నియమాలు పాటిస్తే ముఖ్యంగా పెళ్లిలో ఆటంకాలు ఎదురౌతున్న వారు, కాలసర్పదోషాలతో బాధపడుతున్న వారు, సంతానం లేని వారి సమస్యలు అన్ని దూరమౌతాయని పండితులు చెబుతున్నారు. అవేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
ముఖ్యంగా నాగుల చవితి రోజున కాలసర్పదోషం శాంతి కోరకు.. జంటనాగుల్ని ప్రతిష్టించాలి. అంతే కాకుండా.. నాగులకు అభిషేకంచేయాలి. సర్పాల శాంతి కోసం హోమం, జపం చేయించుకొవాలి. ప్రాయిశ్చిత్తపూర్వక సర్పశాంతి పూజలు జరిపించుకొవాలి. జంటనాగులు ఉన్న ఆలయంకు వెళ్లి, అక్కడ శక్తి కొలది నాగులనుపూజించుకొవాలి.
పుట్టలో పాలను పోయాయి. అంతే కాకుండా రేపు వీలైతే ఉపవాసం కూడా ఉండాలి. ఇలా చేస్తే నాగుల అనుగ్రహంతో కాలసర్పదోషాలు పోతాయి. ముఖ్యంగా భోళా శంకరుడ్ని పూజిస్తే కాలసర్పదోషాలు ఉండవని పండితులు చెబుతుంటారు. సంతానం లేని వారు సైతం.. రేపు జంటనాగులు ఉన్న రావి చెట్టు చుట్టు తెల్లని కంకణం దారంలో.. పదకొండు చుట్టులు చుట్టాలి. తమకు సంతానం కల్గాలని కోరుకుని చెట్టుకు తొట్లేలను కట్టాలి.
ఇలా చేస్తే వెంటనే నాగదేవత అనుగ్రహంతో సంతానం కల్గుతుందని పండితులు చెబుతుంటారు. చాలా మంది తరచుగా పాముల్ని చంపుతారు. ఇలా చేయడం వల్లనే కాలసర్పదోషాలు చుట్టుకుంటాయి.అందుకే తెలిసి కానీ, తెలియక కానీ సర్పాల జోలికి అస్సలు పొకూడదు. ఇలా చేస్తే కాలసర్పదోషాలు చుట్టుకోకుండా జాగ్రత్తగా ఉండవచ్చని పండితులు చెబుతారు.
