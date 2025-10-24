English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Karthika Masam 2025: కార్తీక మాసంలో ఏ రోజున ఎలాంటి పూజలు చేయాలి.. ఇలా దీపారాధన చేస్తే మీ ఇంట్లో ధనలక్ష్మి తాండవమే..

Karthika Masam 2025: కార్తీక మాసంలో ఏ రోజున ఎలాంటి పూజలు చేయాలి.. ఇలా దీపారాధన చేస్తే మీ ఇంట్లో ధనలక్ష్మి తాండవమే..

Karthika Masam 2025: హిందూ సనాతన సంప్రదాయ కాలండర్ ప్రకారం కార్తీకం ఎనిమిదోది. దక్షిణాయంలో వస్తోంది. ఇది శివకేశవలకు సంబంధించిన మాసం. అంతేకాదు ఏ నెలలో లేనట్టుగా ఈ మాసం మొత్తం దీపారాధన చేయాలనేది శాస్త్రం చెబుతున్న మాట. ఇంతకీ ఈ మాసంలో ఏ రోజున ఎలాంటి పూజలు నిర్వహించాలి. దీపారాధన వలన కలిగే లాభాలేమిటంటే.. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Oct 24, 2025, 05:40 AM IST

Karthika Masam 2025: కార్తిక మాస నియమాలు, ప్రాముఖ్యత విషయానికొస్తే.. ఈ మాసంలో ప్రతి రోజు సూర్యోదయానికి ముందే  లేచి స్నానం చేయడం... ముందుగా సంకల్పం చెప్పుకోని చేస్తే మంచి ఫలితాలుంటాయట. స్నానం పూర్తి అయిన తదుపరి నిత్య సంధ్య తదుపరి శివాలయంలో లేదా తులసి కోట వద్ద దీపం వెలిగించడం వలన మంచి ఫలితాలుంటాయి. అటు  కార్తిక పురాణం పారాయణం చేయడం వలన మంచి ఫలితాలను అందుకుంటారు. ఇక కార్తీకంలో చేసే దీపారాధన, దీప దానానికి విశేష ప్రాముఖ్యత ఉంది. విష్ణు మహేశ్వరుల  అనుగ్రహం కోసం భక్తులు కఠిన నియమాలను పాటిస్తారు...... సాధారణంగా "నక్తం" ( ఉపవాసం ) ఆచరిస్తారు.నక్తం అంటే ఉదయం మొత్తం ఉపవాసం ఉండి సూర్యాస్తమయం తర్వాత నక్షత్రాలు కనబడిన తర్వాత విడిచిపెట్టేదే నక్తం అని పిలుస్తారు. 

కార్తీకంలో పగలు కాకుండా రాత్రి భోజనం చేయటం ఉంటుంది. నక్షత్ర దర్శనం అయ్యాక భోజనం చేయడం అత్యుత్తమం. దాన్నే నక్తం. మన నీడ మనకు రెట్టింపు పడే సాయం సమయంలో భోజనం చేస్తే అది ఛాయానక్తం. కార్తిక మాసంలో కఫవికారా లెక్కువగా ఉంటాయి. అలాగే జఠరదీప్తి తగ్గి ఉంటుంది. ఆ రోజులలో పగలు తినకపోవడం ఆరోగ్యకరం. అందుకే నక్తం, ఛాయానక్తం ఏర్పరచి మన ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకొనే మార్గమని మన మహర్షులు చెప్పారు.  కార్తికమాసమంతా ఆధ్యాత్మిక శాస్త్రాలు చదువుతూ, వింటూ ఆనందంగా కాలం గడిపేవారి పాపాలన్నీ నశించి, వేలకొలది యజ్ఞాలు చేసిన ఫలం లభిస్తుంది.పితరుల తృప్తికై కార్తికంలో గోక్షీరముతో నారాయణుని అభిషేకం చేయడం వలన  పితరులు కల్పముల కాలము దేవలోకములలో దేవతలతో కలిసి సుఖముగా ఉంటారనేది శాస్త్రాలు చెబుతన్నాయి. . 

కార్తీకంలో ఇతరులచే పెట్టబడిన అన్నాన్ని తిననివాడు మోక్షాన్ని పొందుతాననడంలో సందేహం లేదు. శివాభిషేకం ఎలా చేయాలి అని తెలిసి చెయ్యగలిగితే వాడంత అదృష్టవంతుడు సృష్టిలో ఉండడు. అభిషేకం చేసేటప్పుడు శివలింగంపై నీటిని సన్నటి ధారగా పోయాలి. అంతేకానీ పంచపాత్రలో నీళ్ళు తీసుకుని ఉద్ధరిణతో పోయకూడదు. అభిషేక జలం తొక్కకూడదు. శివాభిషేకం గురు ముఖతః చేయడం చాలా శ్రేష్ఠం. శివాభిషేకం చేసేటపుడు సాంప్రదాయ దుస్తుల్లో చేయాలి. శివాలయంలోపల కూర్చుని శివలింగమునకు అభిషేకం చేయడం కన్నా... రుద్రాధ్యాయంతో అర్చక స్వాములు అభిషేకం చేస్తుండగా బయట కూర్చుని వాటిని చూస్తూ  నమస్కరిస్తే దానివలన మీరు ఎక్కువ ప్రయోజనమని సాక్షాత్తు చంద్రశేఖర పరమాచార్య స్వామివారు చెప్పినమాట. ఇదే శాస్త్ర వచనం.  

కార్తీక మాసమంతా  ఆచరించలేని వారు కనీసం కార్తీక సోమవారం నాడు అయినా  ఆచరించినట్లైతే వేలకొలదీ  అశ్వమేధయాగ ఫలాలు పొందిన ఫలితాన్ని అందుకుంటారు. అర్హత కలిగిన వారు తప్పనిసరిగా కార్తీక మాసంలో నిత్యం పితృతర్పణాలనివ్వాలనేది శాస్త్రాలు ఘోషిస్తున్నాయి. 

Disclaimer: మేము ప్రస్తావించబడిన అంశాలు.. హిందూ ధర్మ శాస్త్ర గ్రంథాలు.. పీఠాధిపతులు, పండితులు చెప్పిన దాన్నే మేము ప్రస్తావించాము. జీ న్యూస్ దీనిని ధృవీకరించడం లేదు. 

