  • Telugu News
  • ఆధ్యాత్మికం
  Karthika Masam: కార్తీక మాసంలో ఉసిరి దీపం ఎందుకు వెలిగిస్తారు..! కార్తీకానికి, ఉసిరికి మధ్య సంబంధం ఏమిటంటే..!

Karthika Masam: కార్తీక మాసంలో ఉసిరి దీపం ఎందుకు వెలిగిస్తారు..! కార్తీకానికి, ఉసిరికి మధ్య సంబంధం ఏమిటంటే..!

Karthika Masam: కార్తీక మాసం అంటే దీపాల మాసం.  ఈ నెలలోనే అందరూ దీపాలు పెట్టడం అనవాయితీ. మహిళలు వేకువ జామునే చల్లటీ నీటితో స్నానం చేసి కార్తీక దీపాలు వెలిగించి నీటిలో వదలడం ఆనవాయితీగా వస్తోంది. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Oct 28, 2025, 01:05 PM IST

Karthika Masam: కార్తీక మాసంలో ఉసిరి దీపం ఎందుకు వెలిగిస్తారు..! కార్తీకానికి, ఉసిరికి మధ్య సంబంధం ఏమిటంటే..!

Karthika Masam: కార్తీక దీపాలు అంటే సాధారణంగా ఒత్తులతో చేసి వెలిగించేవే. పత్తితో చేసిన వత్తులను ఆవు నెయ్యితో నానబెట్టి వాటిని అరటి డొప్పల్లో పెట్టి వెలిగిండం ఆనవాయితీగా వస్తోంది. ముఖ్యంగా కార్తీక మాసంలో ఉసిరి దీపాలకు ప్రాముఖ్యత ఉంది.ఉసిరి కాయతో దీపాలు పెడితే అన్ని శుభాలు జరుగుతాయనేది విశ్వాసం. దీని వల్ల నవగ్రహ పరిహారం జరుగుతుందని చాలా మందికి తెలియదు. ఉసిరి కాయ గుండ్రంగా ఉండడం వల్ల దానిలో దీపం ఎలా పెట్టాలన్నది చాలామందికి సందేహంగా ఉంటుంది.మరి ఉసిరికాయతో దీపం ఎలా పెట్టాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

ఉసిరి దీపం వెలిగిస్తే అధిక ప్రయోజనాలుంటాయి. ఉసిరి చెట్టు సాక్షాత్తు ఈశ్వర స్వరూపంగానే కొలుస్తారు. ఉసిరిలో బ్రహ్మ శివకేవులతో పాటు సకల దేవతతో ఉసిరి చెట్టులో కొలువై ఉంటారని చెబుతారు.మరీ ముఖ్యంగా దశమి, ఏకాదశి, సోమవారం, పౌర్ణమి తిథుల్లో ఉసిరి చెట్టు కింద దీపాలు వెలిగిస్తారు.

కార్తీక పౌర్ణమీ రోజున ఉసిరికాయను తీసుకొని దాని మధ్యలో గుండ్రంగా కట్ చేయాలి. దీంతో దీపం తయారు అవుతుంది.ఇలా ఉసిరి దీపం వెలిగిస్తే శ్రీ మహావిష్ణువు, లక్ష్మీదేవి సంతోషిస్తారనేది ప్రతీతి. మరి ముఖ్యంగా ఇంటికి నరదిష్టి తొలగిపోతుందని పండితులు చెబుతున్న మాట. మొత్తంగా కార్తీక మాసంలో ఉసిరితో దీపాలు పెడితే.. ఆయుర్ధాయంతో పాటు ఐశ్వర్యం పెరుగుతుంది.

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Akasha DeepamAkasha Deepam Importance Brahmi MuhurthamRathri SnanamUdaya SnanamKarthika Masam Snanam

