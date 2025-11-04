English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Kartik Purnima Lucky Zodiac: కార్తీక పౌర్ణమి రోజే శుభయోగాలు.. అబ్బబ్బ ఈ రాశుల వారు బంపర్ జాక్పాట్ కొట్టేశారు!

Kartik Purnima 2025 Lucky Zodiac Signs: కార్తీక పౌర్ణమి రోజు ఏర్పడే రెండు శక్తివంతమైన రాజయోగాల వల్ల కొన్ని రాశుల వారికి నవంబర్ 5వ తేదీ నుంచి అద్భుతమైన లాభాలు కలుగుతాయి. ముఖ్యంగా ఆర్థికంగా కూడా చాలావరకు కలిసి రాబోతోంది. అనుకుంటున్న పనుల్లో సులభంగా విజయాలు సాధించబోతున్నారు.

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Nov 4, 2025, 11:36 AM IST

Kartik Purnima Lucky Zodiac: కార్తీక పౌర్ణమి రోజే శుభయోగాలు.. అబ్బబ్బ ఈ రాశుల వారు బంపర్ జాక్పాట్ కొట్టేశారు!

Kartik Purnima 2025 Lucky Zodiac Signs Telugu: ఈ ఏడాది కార్తీక పౌర్ణమి నవంబర్ 5వ తేదీ బుధవారం వచ్చింది. హిందూ సాంప్రదాయం ప్రకారం కార్తీక పౌర్ణమి కి ప్రత్యేకమైన ప్రాముఖ్యత ఉంటుంది. ఈరోజు ఆడపడుచులంతా ఎంతో భక్తిశ్రద్ధలతో అమ్మవారితో పాటు శివపార్వతులను పూజిస్తారు. అలాగే ఈరోజు కొంతమంది ప్రత్యేకంగా ఉపవాసాలు కూడా పాటిస్తారు. ఇక కార్తీక పౌర్ణమి రోజునే ఉసిరి దీపాలు వెలిగించి పండగ చేసుకుంటారు. ఇంతటి ప్రత్యేకత కలిగిన రోజున జ్యోతిష్య శాస్త్రం పరంగా ఎంతో శక్తివంతమైన రాజయోగాలు ఏర్పడబోతున్నాయి. ముఖ్యంగా ఈరోజు శివవాస యోగం, సర్వార్థ సిద్ధి వంటి శక్తివంతమైన రాజయోగాలు ఏర్పడతాయి. దీని కారణంగా ఈ రోజుకి మరింత ప్రత్యేకమైన ప్రాముఖ్యత సంతరించుకుందని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. అయితే ఈరోజు నుంచి ఏయే రాశుల వారికి మేలు జరగబోతుందో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం...

కార్తీక పౌర్ణమి రాశి ఫలాలు:
కన్యారాశి 
కార్తీక పౌర్ణమి రోజు నుంచి కన్యా రాశి వారికి శుభ సమయం ప్రారంభమవుతుంది. ముఖ్యంగా ఈ రోజున అయితే లక్ష్మీదేవి ఆశీస్సులు లభించబోతున్నాయి. దీని కారణంగా బీరు భారీ మొత్తంలో ఆర్థిక లాభాలు పొందగలుగుతారు. అలాగే గతంలో నిలిచిపోయిన భారీ మొత్తంలో డబ్బు కూడా సొంతం చేసుకోగలుగుతారు. ఇక ఎప్పటినుంచో కోరుకుంటున్న కోరికను కూడా సులభంగా నెరవేరబోతున్నాయి. ఉద్యోగాల్లో ఉన్న వ్యక్తులకు పదోన్నతులు కూడా లభిస్తాయి. అలాగే ఉన్నతాధికారుల నుంచి సపోర్టు లభించబోతోంది. దీని కారణంగా వీరు అన్ని రకాల పనులు ఎంతో సులభంగా నేర్చుకోగలుగుతారు.

వృశ్చిక రాశి 
కార్తీక పౌర్ణమి వృశ్చిక రాశి వారికి కూడా ఎంతో కలిసి రాబోతోంది ముఖ్యంగా వీరికి ఈ సమయంలో ఏర్పడే శుభయోగాల కారణంగా విపరీతమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి అలాగే వీరికి ఈ సమయంలో లాభాలు రావడం ప్రారంభమవుతాయని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు ఉద్యోగాలు చేసే వారికి అద్భుతమైన పదోన్నతులు కూడా లభించబోతున్నాయి ఇక ఎన్నో రకాల సమస్యలు పరిష్కారం కాబోతున్నాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. ఎప్పటినుంచో ఎదుర్కొంటున్న కొన్ని సమస్యలు కూడా ఎంతో సులభంగా తొలగిపోతాయి. అలాగే కుటుంబంలో వస్తున్న సమస్యలు కూడా వెంటవెంటనే పరిష్కారం అవుతాయి.

మిథున రాశి
కార్తీక పౌర్ణమి రోజున మిథున రాశి వారికి కూడా విశేషమైన ప్రయోజనాలు కలగబోతున్నాయి. ముఖ్యంగా వీరికి ఈ సమయంలో అద్భుతమైన లాభాలు చేకూరుతాయి. లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహంతో అన్ని రకాల పనులు ఎంతో సులభంగా చేయగలుగుతారు.. ఇక కుటుంబంలో ఆనందంతో పాటు ఐశ్వర్యం రావడం ప్రారంభమవుతుంది. గత కొద్ది రోజుల నుంచి పెండింగ్లో ఉన్న కష్టతరమైన పనులు కూడా ఈ పౌర్ణమి రోజున ఎంతో సులభంగా చేయగలుగుతారు. ఏవైనా పనులు ప్రారంభించాలనుకుంటున్న వ్యక్తులకు ఈ సమయం ఎంతో శుభప్రదమైనదిగా భావించవచ్చు. 

(నోట్: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం నమ్మకాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది. దీనిని జీ తెలుగు న్యూస్ అసలు ధ్రువీకరించదు..)

