/శుక్ర-కుజుల కలయికతో కేంద్ర దృష్టి యోగం.. లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహం పొందే లక్కీ రాశులు ఇవే!

Kendra Drishti Rajyog 2026 Effect Telugu: జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో గ్రహాల సంచారం.. వాటి నక్షత్ర సంచారాలకు వివిధ రాశుల జీవితాలపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతాయి. ఈ ఏడాది జూలై 29న పవిత్రమైన గురు పౌర్ణమి రోజున గ్రహాల స్థితిగతుల్లో ఒక అరుదైన, అత్యంత శుభకరమైన మార్పు చోటుచేసుకున్నాయి.. ముఖ్యంగా ఐశ్వర్యం, సౌందర్యంతో పాటు సంపదలకు కారకుడైన శుక్రుడు, ధైర్యం, శక్తికి సంకేతమైన అంగారకుడు కలయికతో కేంద్ర దృష్టి రాజయోగం ఏర్పడింది.
జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం.. రెండు మిత్ర లేదా ప్రభావవంతమైన గ్రహాలు పరస్పరం 4వ లేదా 10వ స్థాస్థంలో ఒకదానికికొకటి ఉన్నప్పుడు ఈ కేంద్ర దృష్టి యోగం ఏర్పడుతుంది.. ఈ యోగం వల్ల భౌతిక సుఖాల విపరీతంగా పెరుగుతాయి. అంతేకాకుండా ఆకస్మిక ధన లాభాలతో పాటు ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో గొప్ప పురోగతి లభిస్తాయి. జూలై 29 నుంచి ప్రారంభమయ్యే ఈ శుభ యోగ ప్రభావంతో ప్రత్యేక ప్రయోజనాలు కూడా పొందుతారు. అయితే, ఈ సమయంలో ఏయే రాశులవారికి అదృష్టం లభిస్తుందో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
ఈ రాశులవారికి బంపర్ లాభాలు:
మకర రాశి (Capricorn)
కేంద్ర దృష్టి యోగం ప్రభావంతో మకర రాశివారికి ఈ సమయంలో ఆర్థిక బలంతో పాటు అదృష్టం విపరీతంగా పెరుగుతుంది. ముఖ్యంగా ఆఫీసులో సహద్యోగులు, ఉన్నతాధికారుల నుంచి పూర్తి సపోర్ట్ కూడా సులభంగా కలుగుతాయి. అలాగే గతంలో పెట్టిన పెట్టుబడుల నుంచి మంచి లాభాలు కలుగుతాయి. విదేశీ ప్రయాణాలు చేసేవారికి ఈ సమయంలో మంచి మంచి లాభాలు కలుగుతాయని జ్యోతిష్యలు తెలుపుతున్నారు.
వృషభ రాశి (Taurus)
వృషభ రాశివారికి కేంద్ర దృష్టి యోగం ఎఫెక్ట్తో కెరీర్, హోదా పరంగా ఈ సమయం లక్కీ పీరియడ్గా భావిస్తారు.. పని ప్రదేశంలో నాయకత్వ లక్షణాలు ఉన్నవారికి అద్భుతమైన ప్రశంసలు లభించే అవకాశాలు కూడా లభిస్తున్నాయి. అంతేకాకుండా ప్రమోషన్, జీతం పెంపు పొందే సూచనలు స్పష్టంగా ఉన్నాయి. ప్రభుత్వ రంగంలో లేదా పరిపాలనా విధుల్లో ఉన్నవారు గొప్ప పురోగతిని సాధిస్తారని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు.
తులా రాశి (Libra)
తులా రాశి వారికి శుక్ర-మంగళ గ్రహాల ప్రభావంతో నూతన అవకాశాలు కూడా లభిస్తాయి. కొత్త వ్యాపార ఒప్పందాలు కుదిరే ఛాన్స్లు కూడా కనిపిస్తున్నాయి. సొంత ఇల్లు లేదా వాహనం కొనుగోలు చేయాలనుకునే వారికి ఇది అత్యంత అనుకూలమైన సమయంగా భావించవచ్చు. జీవిత భాగస్వామితో అనుబంధం మరింత బలోపేతం అవుతుంది.
మేష రాశి (Aries)
మేష రాశి వారికి ఈ కేంద్ర దృష్టి యోగం అత్యంత సానుకూల ఫలితాలను అందించే అవకాశాలు ఉన్నాయి.. ఆదాయానికి కొత్త మార్గాలు సుగమమవుతాయి. నిలిచిపోయిన పాత బాకీలు, మొండి బాకీలు వసూలవుతాయి. రియల్ ఎస్టేట్, స్థిరాస్తి వ్యాపారం, ఫ్యాషన్, బ్యూటీ రంగాల్లో ఉన్నవారికి ఊహించని రీతిలో భారీ లాభాలు గడించే అవకాశాలు ఉన్నాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నాయి.
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