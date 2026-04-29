Kendra Drishti Yogam: శుక్ర శనిదేవుడి కలయికతో శక్తివంతమైన కేంద్ర దృష్టి యోగం..ఈ 5 రాశులకి కుబేర రాజ యోగం..

Kendra Drishti Yogam: జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం, సంపదను ఇచ్చే శుక్రుడు, కర్మఫలాలను ఇచ్చే శనిదేవుడు  ఒకదానికొకటి 90° దూరంలో సంచరిస్తాయి. దీనివల్ల ఒక శక్తివంతమైన కేంద్ర దృష్టి యోగం ఏర్పడుతుంది. దీని ప్రభావం వల్ల కొన్ని రాశుల వారికి  తలరాత మారబోతున్నట్టు జ్యోతిష్య శాస్త్ర పండితులు చెబుతున్న మాట. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Apr 29, 2026, 06:35 AM IST

Shukra Shani yogam: వేద జ్యోతిష్యం ప్రకారం, సంపదతో పాటు  ఐశ్వర్యానికి ప్రతీకలైన శక్తివంతమైన శుక్రుడు కర్మఫలాలను ఇచ్చే శనీశ్వరుడు ఈ రోజున ఒక శక్తివంతమైన కేంద్ర దృష్టి యోగాన్ని ఏర్పరుస్తాయి. ఇది అన్ని రాశుల వారిని ప్రభావితం చేయబోతుంది. 

ఈ శక్తివంతమైన కేంద్ర దృష్టి యోగం వృషభ రాశి వారికి చాలా అనుకూలంగా ఉండబోతుంది. ఈ సమయంలో ఆకస్మిక ఆర్థిక లాభాల వల్ మీ బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ పెరుగుతుంది.  శుక్రుని ప్రత్యేక ప్రభావం వల్ల కొత్త ఉద్యోగ అవకాశాలు లభించబోతున్నాయి. పూర్వీకుల ఆస్తులు కలిసొచ్చే అవకాశాలున్నాయి. 

మిథున రాశి వారికి ఉద్యోగావకాశాలు పెరుగబోతున్నాయి. విదేశీ వాణిజ్యంలో పురోగతి ఉంటుంది. ఉన్నత విద్య కోసం ప్రయత్నిస్తున్న వారికి ఇది చాలా మంచిది. విదేశీ యాన యోగం కలిసొచ్చే అవకాశాలున్నాయి. త్వరలో కొత్త ఇంటిని కొనుగోలు చేస్తారు. వ్యాపారంలో అపారమైన లాభాలను అందుకుంటారు. 

కేంద్ర దృష్టి యోగం కన్యారాశి వారి జీవితంలో అనేక భౌతిక సుఖాలను, సౌలభ్యాలను అందిస్తుంది. మీరు వ్యాపారంలో మంచి ఆదాయాన్ని పొందుతారు. గతంలో చేసిన పెట్టుబడుల నుండి భారీ ఆదాయం మీకు లభించే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. 

కేంద్ర దృష్టి యోగం తులారాశి వారికి భాగస్వామ్య వ్యాపారంలో కలిసొచ్చింది. ఈ సమయంలో, మీరు వృత్తిపరంగా అపారమైన విజయాన్ని సాధిస్తారు. కుబేరుడి ఆశీస్సులతో, మీ ఆర్థిక విషయాలన్నీ చక్కబడతాయి. అంతేకాదు వివాహాం కానీ స్త్రీ, పురుషులకు వివాహా యోగం కలగబోతుంది. 

శనీశ్వరుడు, శుక్ర గ్రహాల ప్రత్యేక కలయిక వల్ల ఏర్పడే కేంద్ర దృష్టి యోగం కుంభరాశి వారి జీవితాన్ని పూర్తిగా మార్చబోతుంది. అంతేకాదు అన్ని కలిసొచ్చే అవకాశాలున్నాయి. ఈ సమయంలో, అపారమైన సంపద మీ చేతికి వస్తుంది. రాజకీయ నాయకులపై ప్రభావం పెరుగుతుంది.

Disclaimer: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం కేవలం గ్రహ గతులు ఆధారంగా పండితులు చెప్పిన దాన్ని మేము ప్రస్తావించాము. దీన్ని జీ మీడియా న్యూస్ ధృవీకరించడం లేదు. 

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

Shani Shukra EffectShani Shukra Yuti 2026Shani Shukra Yuti ZodiacSaturn Venus ConjunctionSaturn Venus Effect

