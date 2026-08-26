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Kendra Raja Yoga: కేంద్ర రాజయోగంతో జాక్‌పాట్.. ఉద్యోగం, వ్యాపారాల్లో ఈ రాశులకు తిరుగుండదు!

Kendra Raja Yoga Effect On Zodiac: కుజ, శని గ్రహాల కేంద్ర రాజయోగంతో కొన్ని రాశుల వారికి ఈ సమయం ఎంతో లాభదాయకంగా ఉంటుంది. అంతేకాకుండా కోరుకున్న కోరికలు నెరవేరడమే కాకుండా అనుకున్న పనుల్లో సులభంగా విజయాలు సాధించగలుగుతారు. ముఖ్యంగా ఆర్థికంగా బంపర్ లాభాలు కలుగుతాయి..

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Aug 26, 2026, 12:06 PM IST|Updated: Aug 26, 2026, 12:06 PM IST
Kendra Raja Yoga: కేంద్ర రాజయోగంతో జాక్‌పాట్.. ఉద్యోగం, వ్యాపారాల్లో ఈ రాశులకు తిరుగుండదు!
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో ఐదు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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Kendra Raja Yoga: కేంద్ర రాజయోగంతో జాక్‌పాట్.. ఉద్యోగం, వ్యాపారాల్లో ఈ రాశులకు తిరుగుండదు!
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