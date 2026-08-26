Kendra Raja Yoga Effect On Zodiac Telugu: జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో కుజ, శని గ్రహాలకు అత్యంత ప్రత్యేకమైన ప్రాముఖ్యత ఉంటుంది. కుజుడిని ధైర్యంతో పాటు బలం సామర్థ్యానికి కారకుడిగా భావిస్తారు. మరోవైపు శని కష్టపడి పని చేయడంతో పాటు క్రమశిక్షణ సహనం, బాధ్యతకు సూచికగా చెప్పుకుంటారు. ఇదిలా ఉంటే సెప్టెంబర్ ప్రారంభంలో పూజ శని గ్రహాలు ఒకే స్థితిలో ఉండడం వల్ల శని, కుజ కేంద్ర రాజుయోగం ఏర్పడబోతోంది. ఈ యోగం కొన్ని గ్రహాలపై ప్రత్యేకమైన ప్రభావాన్ని చూపుతాయి. సెప్టెంబర్ 1 నుంచి కుజుడు శని గ్రహాలు ఒకదానికొకటి 90 డిగ్రీల కోణంలోకి రాబోతున్నాయి.
ఈ సమయంలో ప్రణాళికలతో పనులు చేసిన వ్యక్తులకు, ముఖ్యంగా వ్యాపారాలతో పాటు వృత్తి జీవితం కొనసాగిస్తున్న వారికి ఆర్థికంగా అద్భుతమైన అవకాశాలను అందిస్తుంది. అంతేకాకుండా కోరుకున్న కోరికలు కూడా చాలా వరకు నెరవేరుతాయి. ఈ సమయంలో అదృష్టం విపరీతంగా పెరిగి ఉద్యోగాలు, వ్యాపారాలు, డబ్బు విషయాల్లో విశేషమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. అంతేకాకుండా ఆకస్మిక నిర్ణయాలు తీసుకోకుండా చాలా నెమ్మదిగా జీవితాన్ని ముందుకు నడిపిస్తూ ఉంటారు.
మిథున రాశి
కుజ, శని గ్రహాలకు కేంద్ర రాజయోగ ప్రభావం వల్ల మిథున రాశి వారికి మృతి జీవితంలో కొత్త కొత్త అవకాశాలు లభిస్తాయి. ముఖ్యంగా చాలా కాలంగా నిలిచిపోయిన పనులు కూడా తిరిగి ప్రారంభమవుతాయి. పనుల్లో కొత్త బాధ్యతలు రావడమే కాకుండా అద్భుతమైన ప్రశంసలు కూడా సొంతం చేసుకోగలుగుతారు. అంతేకాకుండా తమ వ్యాపారాలను విస్తరించాలనుకునే వ్యక్తులందరికీ ఈ సమయం ఎంతో అద్భుతంగా ఉంటుంది. ఆదాయం పెరిగే అవకాశాలు కూడా ఉండడంతో పాటు ఖర్చులపై నియంత్రణ ఉంచుకోవడం చాలా మంచిది. ముఖ్యంగా సన్నిహితుల నుంచి విశేషమైన ప్రయోజనాల సొంతం చేసుకుంటారు..
కన్య రాశి
కన్య రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు శని, కుజుడి కేంద్ర యోగంతో వృత్తిపరమైన మార్పులు వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఉద్యోగంలో పదోన్నతులు లభించడమే కాకుండా కొత్త బాధ్యతలు లభిస్తాయి. చాలాకాలంగా నిలిచిపోయిన పనులు సులభంగా నెరవేరుతాయి. పాత పరిచయస్తుల నుంచి కొత్త అవకాశాలు పొంది డబ్బులు భారీ మొత్తంలో సొంతం చేసుకోగలుగుతారు. అంతేకాకుండా ఆర్థికంగా బాగా మెరుగుపడి జీవిత భాగస్వామితో ప్రశంసలు పొందుతారు. అలాగే కష్టపడి చదివే వారికి ఈ సమయంలో తప్పకుండా ఫలితాలు లభిస్తూనే ఉంటాయి. మీ లక్ష్యాలపై దృష్టి పెట్టి ముందుకు సాగడం వల్ల భవిష్యత్తులో మంచి లాభాలు సొంతం చేసుకోగలుగుతారు.
ధనస్సు రాశి
కేంద్ర యోగం వల్ల ధనస్సు రాశి వారికి ఉద్యోగాలతో పాటు వ్యాపారాల పరంగా చాలా ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. వ్యాపార భాగస్వామితో కలిసి అద్భుతమైన నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. ముఖ్యంగా ప్రణాళికలు వేసుకొని.. భవిష్యత్తు పరంగా లాభాలు పొందగలుగుతారు. కొత్త ఆదాయ మార్గాలు పొందడమే కాకుండా ఈ సమయంలో వ్యక్తిగత జీవితంలో ఊహించని ప్రయోజనాలు పొందగలుగుతారు. ముఖ్యంగా సమాజంలో గౌరవం అంచలంచెలుగా పెరిగి అనుకున్న మొత్తంలో ధన లాభాలు సొంతం చేసుకోగలుగుతారు.. ముఖ్యంగా వ్యాపారాల పరంగా దిమ్మ తిరిగే ధన లాభాలు కలుగుతాయి..
మీన రాశి
మీన రాశి వారికి కుజ, శని కేంద్ర సంయోగం అద్భుతమైన అవకాశాల అందిస్తుంది. ముఖ్యంగా ఉద్యోగానికి సంబంధించిన ఏవైనా దీర్ఘకాలిక సమస్యలతో పాటు ఆందోళన వంటి సమస్యలు ఉన్నవారు విశేషమైన ప్రయోజనాలు పొందుతారు. అంతేకాకుండా వ్యాపారవేత్తలకు ఈ సమయం చాలా లాభదాయకంగా ఉంటుంది. డబ్బు విషయంలో ఎలాంటి తొందరపాటు నిర్ణయాన్ని తీసుకోకపోవడం మంచిది. అంతేకాకుండా పెద్ద పెట్టుబడులు పెట్టడం వల్ల విశేషమైన ఫలితాలు పొందుతారు. ఆర్థిక నిర్ణయాలు తీసుకునే ముందు ఒకటికి రెండుసార్లు ఆలోచించడం ఎంతో మంచిది. ముఖ్యంగా వీరికి ఈ సమయంలో గౌరవంతో పాటు అనుకోని ధన లాభాలు కలుగుతాయి.
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