Ketu And Venus Conjunction: కేతువు, శుక్ర గ్రహాల మహా సంయోగం.. ఈ 3 రాశుల వారికి కనక వర్షం కురిపించబోతున్న లక్ష్మీదేవి..

Ketu And Venus Conjunction Effect On Zodiac: చాలా రోజుల తర్వాత కేతువు శుక్ర గ్రహాలకు కలయిక జరిగింది. దీని కారణంగా కొన్ని రాశుల వారికి చాలా మేలు జరగబోతోంది. ముఖ్యంగా ఈ సమయంలో ఆర్థిక ప్రయోజనాలు కలగడమే కాకుండా ఊహించని లాభాలు కలుగుతాయి. అనుకున్న పనులు కూడా వెంటవెంటనే చేయగలుగుతారు.

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Aug 10, 2025, 10:00 AM IST

Ketu And Venus Conjunction: కేతువు, శుక్ర గ్రహాల మహా సంయోగం.. ఈ 3 రాశుల వారికి కనక వర్షం కురిపించబోతున్న లక్ష్మీదేవి..

Ketu And Venus Conjunction Effect On Zodiac Telugu: వేద జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం శుక్రుడిని సంపదతో పాటు ఆస్తిక్ శ్రేయస్సుకు సూచికగా భావిస్తారు. ఈ గ్రహం ఒక రాసి నుంచి మరొక రాశికి తప్పకుండా ఏదో ఒక సమయంలో సంచారం చేస్తూ ఉంటుంది. సెప్టెంబర్ 15న శుక్రుడు సింహరాశిలోకి ప్రవేశించాడు.. అక్టోబర్ 8వ తేదీ వరకు శుక్రుడు అదే రాశిలో సంచార దశలో ఉంటాడు. ఇప్పటికే కేతువు గ్రహం కూడా సింహరాశిలో సంచార దశలో ఉంది. ఇప్పుడు ఈ రెండు గ్రహాలకు అధిపతిగా సూర్యుడు వ్యవహరిస్తున్నాడు. దీని కారణంగా   కేతువు, శుక్ర గ్రహాల కలయిక జరుగుతుంది. దీంతో కొన్ని రాశుల వారికి ఆర్థికంగా కలిసి రావడమే కాకుండా వృత్తిపరమైన జీవితంలో పురోగతి లభిస్తుంది. అలాగే వీరు ఊహించని ధన లాభాలు పొందగలుగుతారు. ముఖ్యంగా వృత్తిపరమైన జీవితం లో కూడా ఎంతో కొంత కలిసి రాబోతోంది. అలాగే అనుకున్న పనులు కూడా సులభంగా చేయగలుగుతారు. సెప్టెంబర్ 15వ తేదీ నుంచి అక్టోబర్ 8వ తేదీ వరకు ఈ సమయాల్లో అత్యధిక లాభాలు పొందబోయే రాశులేవో ఇప్పుడు తెలుసుకోండి.

ఈ రాశులవారికి బంపర్‌ లాభాలు:
కర్కాటక రాశి 
కర్కాటక రాశి వారికి శుక్రుడు కేతువు గ్రహాల కలయిక చాలా శుభప్రదంగా ఉండబోతోంది. ముఖ్యంగా వీరికి ఊహించని ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. అలాగే ఈ సమయంలో ఆకస్మిక ధన లాభాలు కూడా కలుగుతాయని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా కమ్యూనికేషన్ రంగంలో మెరుగుపడే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి. అలాగే వ్యక్తిగత జీవితం మరింత అద్భుతంగా మారబోతోంది. కుటుంబ సమస్యలతో బాధపడుతున్న వారికి ఈ సమయంలో కొంత పరిష్కారం కలగబోతోంది. అలాగే విశ్వాసం కూడా విపరీతంగా పెరిగి వ్యాపారాలు లావసాటిగా మారుతాయి. అంతేకాకుండా వ్యాపారాల విస్తరణ కోసం ఎదురుచూస్తున్న వ్యక్తులకు ఈ సమయం చాలా బాగుంటుంది. అనుకున్న పనులు వెంటవెంటనే చేసే అద్భుతమైన శక్తిని కూడా పొందుతారు.

వృశ్చిక రాశి 
వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రెండు గ్రహాల కలయిక చాలా మేలు జరపబోతోంది. ముఖ్యంగా వీరికి ఈ సమయంలో శుభ మార్పులు వస్తాయి. జీవితం లో సానుకూలమైన మార్పులు వచ్చి ఊహించని ప్రయోజనాలు పొందుతారు. అలాగే వ్యాపారాలు లాభసాటిగా కూడా మారుతాయి. సమాజంలో గౌరవం మరింత పెరిగి విశేషమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. ఉద్యోగాలు చేసే వారికి పదోన్నతులు కూడా కలుగుతాయి. వృశ్చిక రాశి వారికి ఆకస్మిక ధన లాభాలు కూడా కలుగుతాయని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. వీరికి ఆర్థిక స్థిరత్వం కూడా మెరుగుపడుతుంది. ఈ సమయంలో సంపాదన కూడా విపరీతంగా పెరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. 

ధనస్సు రాశి 
ధనస్సు రాశి వారికి శుక్ర కేతువు సంయోగం చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. వీరికి అదృష్టం కలిసి రావడమే కాకుండా ఊహించని స్థాయిలో బ్యాంకు బ్యాలెన్స్ పెరిగే అవకాశాలున్నాయి. అలాగే వ్యాపారాలు చేసే వారికి గణనీయమైన లాభాలు రావడం ప్రారంభమవుతాయి. ముఖ్యంగా మతపరమైన కార్యక్రమాల్లో కూడా పాల్గొనే అవకాశాలు ఉన్నాయి. పోటీ పరీక్షలకు సిద్ధమవుతున్న వ్యక్తులకు అద్భుతమైన లాభాలు కలుగుతాయి. ఉద్యోగాలు చేసేవారికి ఈ సమయం చాలా అద్భుతంగా మారబోతోంది. అలాగే వ్యాపారాల్లో ఊహించని లాభాలు కూడా కలుగుతాయి. దీనివల్ల వీరి సంపాదన విపరీతంగా పెరిగే ఛాన్స్ ఉంది.

