Ketu Favorite Zodiac: కేతువు ఇష్టపడే రాశులు ఇవే.. వీరికి ఎల్లప్పుడూ డబ్బే డబ్బు.. పేదవాళ్లు కూడా ధనవంతులు అవుతారు!

Ketu Favorite Zodiac Signs: జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం రాహువు కేతువు గ్రహాలను ఛాయాగ్రహాలుగా కీడు గ్రహాలుగా పరిగణిస్తారు. అందుకే ఈ గ్రహాల సంచారం చేసినప్పుడు శుభ అశుభ్రభావాలు ఏర్పడుతూ ఉంటాయి. ముఖ్యంగా ఎక్కువగా అన్ని రాశుల వారిపై కీడు ప్రభావమే పడుతుంది. జన్మజాతకంలో ఈ రెండు గ్రహాలు ఏ స్థానంలో ఉంటాయో.. దానినిబట్టి శుభ అశుభ ప్రభావాలు ఏర్పడుతూ ఉంటాయి. ఈ రెండు శక్తివంతమైన గ్రహాలు జాతకంలో మంచి స్థానంలో ఉన్న వ్యక్తులకు ఎన్నో లాభాలు కలుగుతాయి. ముఖ్యంగా కేతువు గ్రహం శుభస్థానంలో ఉన్న రాశుల వారికి ఆర్థికంగా చాలా వరకు కలిసి వస్తుంది. అంతేకాకుండా వీరు విలాసవంతమైన జీవితాన్ని కూడా గడపగలుగుతారు. అలాగే కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం లభించి ప్రతి పనిలో విజయాలు సాధిస్తూ వస్తారు. ఇదిలా ఉంటే కేతువు గ్రహ ప్రభావం మరింత పవర్ఫుల్ అని చెప్పొచ్చు. ఈ గ్రహం అనుగ్రహం మీకుంటే దేనికి లోటు ఉండదు. అయితే కొన్ని రాశుల వారికి ఎల్లప్పుడూ కేతువు అనుగ్రహం లభిస్తుంది. దీనివల్ల వీరికి ఎన్నో రకాల ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి.
ఈ రాశుల వారికి అద్భుతమైన లాభాలు..
మేషరాశి
మేషరాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు ఎల్లప్పుడూ కేతువు అనుగ్రహం లభిస్తుంది. దీనివల్ల వీరు ఆధ్యాత్మికంగా చాలా బాగా పురోగతి సాధించగలుగుతారు. అలాగే కేతువు అనుగ్రహంతో జీవితంలో ఎన్నడూ పొందలేని ఆనందాన్ని కూడా పొందుతారు. సమాజంలో ఈ వ్యక్తులకు ఊహించని గౌరవం లభించడమే కాకుండా.. సమాజ సేవ చేసే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి. అంతేకాకుండా అనుకున్న పనుల్లో ఎంతో సులభంగా విజయాలు సాధించగలుగుతారు.
కన్యా రాశి
కన్యా రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. కేతువు గ్రహానికి చాలా ఇష్టమైన రాశుల్లో కన్యారాశి కూడా ఒకటి. వీరికి ఆధ్యాత్మికత విపరీతంగా పెరుగుతుంది. అంతేకాకుండా ఆర్థిక సంక్షోభం నుంచి కూడా ఎంతో సులభంగా బయటపడతారు. అలాగే వ్యక్తిగత జీవితంలో సంతోషం కూడా ఊహించని స్థాయిలో విశేషమైన ప్రయోజనాలు పొందుతారు. కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం లభించి.. జీవితంలో ఉన్నత శిఖరాలకు చేరుతారు. అంతేకాకుండా పేదరికాన్ని ఎదుర్కొంటున్న వ్యక్తులు కూడా ధనవంతులవుతారు.
కర్కాటక రాశి
కర్కాటక రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు కూడా సులభంగా కేతువు అనుగ్రహ అనుగ్రహం లభిస్తుంది. కేతు వుకు అత్యంత ఇష్టమైన రాశుల్లో కూడా కర్కాటక రాశి ఒకటి. కాబట్టి వీరికి ఎన్నో రకాల లాభాలు కలుగుతూ ఉంటాయి. ముఖ్యంగా ఉద్యోగాలపరంగా ప్రమోషన్స్ కలుగుతాయి. అలాగే కర్కాటక రాశి వారికి ఆస్తులపరంగా కూడా కలిసి వస్తుంది. ఎలాంటి పెట్టుబడులు పెట్టిన అద్భుతమైన లాభాలు పొందగలుగుతారు. అనుకున్న పనుల్లో భారీ మొత్తంలో డబ్బు సంపాదించడమే కాకుండా పేరు ప్రతిష్టలు పొందుతారు. కేతువు ఆశీస్సులతో వీరు ఉన్నత శిఖరాలకు చేరుకుంటారు.
