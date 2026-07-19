/ఆగస్టు 2 నుంచి కేతువు గోల్డెన్ పీరియడ్.. ఈ 4 రాశుల వారికి తిరుగుండదు, అఖండ విజయాలు!

Ketu Nakshatra Transit Effect On Zodiac: జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో రాహు, కేతువుల సంచారానికి అత్యంత ప్రాముఖ్యత ఉంటుంది.. గ్రహాల మార్పులతో పాటు నక్షత్ర సంచారాల కారణంగా ఏర్పడిన ప్రభావం కూడా ద్వాదశ రాశులపై తీవ్ర ప్రభావాన్ని చూపిస్తుంది. ఇదిలా ఉంటే ఆగస్టు 2వ తేదీ ఆదివారం అర్ధరాత్రి దాటిన తర్వాత 12 గంటల 08 నిమిషాలకు కేతువు మాఘ నక్షత్రంలోని రెండవ పాదంలోకి సంచారం చేస్తాడు..
ఈ నక్షత్ర సంచారం కారణంగా అనేక రకాలు ప్రభావితమవుతాయి. అంతేకాకుండా అద్భుతమైన ధన లాభాలు కూడా పొందుతారని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. ఈ సమయంలో నాలుగు రాశులవారికి కూడా సర్వయుగం కాబోతోంది. అక్టోబర్ 3వ తేదీ వరకు కేతువు ఇదే స్థానంలో ఉండడం వల్ల అద్భుతమైన ధన లాభాలు కూడా కలుగుతాయి.
ఈ రాశులవారికి బోలెడు లాభాలు:
మిథున రాశి (Gemini)
మిథున రాశివారికి కేతు సంచారం గోల్డెన్ పీరియడ్గా మారబోతోందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. ఈ సమయంలో జీవితానికి సంబంధించిన కీలక నిర్ణయాలను ధైర్యంగా తీసుకోగలుగుతారని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. వ్యాపార రంగంలో ఊహించని భారీ లాభాలు కలిగే ఛాన్స్లు ఉన్నాయి.. సమాజంలో ఆత్మవిశ్వాసం విపరీతంగా పెరుగుతుంది.. గత కొంతకాలంగా వేధిస్తున్న ఆరోగ్య సమస్యలు దూరం కావడంతో మనశ్శాంతి లభిస్తుంది.
మేష రాశి (Aries)
కేతువు నక్షత్ర పాద మార్పుల కారణంగా మేష రాశి వారికి అత్యంత శుభప్రదంగా ఉండబోతోందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు.. ప్రతి పనిలోనూ విజయాలు లభించే ఛాన్స్లు కూడా ఉన్నాయి.. ముఖ్యంగా వ్యాపారస్తులకు ఈ సమయం అద్భుతమైన వృద్ధిని అందిస్తుంది.. ఉద్యోగస్తులు తమ కెరీర్లో ఉన్నత స్థానాలకు చేరుకుంటారు. కార్యాలయాల్లో సహోద్యోగుల నుంచి పూర్తి సపోర్ట్ కూడా లభిస్తుంది. వీరికి ఈ సమయంలో తప్పకుండా కొత్త బాధ్యతలు దక్కే అవకాశం ఉంది. కుటుంబంలో ఉన్న పాత సమస్యలు, సందిగ్ధతలు తొలగిపోయి ప్రశాంతత చేకూరుతుంది.
ధనుస్సు రాశి (Sagittarius)
ధనుస్సు రాశి వారికి కేతు నక్షత్ర సంచారం అఖండ విజయాలను తెచ్చిపెడుతుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. ముఖ్యంగా ఆర్థికంగా విజయం సాధించడానికి.. అనేక మార్గాలు సొంతం చేసుకునే అవకాశాలు కూడా కనిపిస్తున్నాయి. ఈ యోగ ప్రభావంతో ఉద్యోగాలు మారాలనుకునే వారికి మంచి అవకాశాలు లభిస్తాయి.. ప్రస్తుత ఉద్యోగంలోనే ప్రమోషన్తో పాటు జీతాలు కూడా విపరీతంగా పెరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయి.
కన్యా రాశి (Virgo)
కేతు నక్షత్ర సంచారంతో కన్యా రాశివారికి ఆగస్టు 2 నుంచి అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. అంతేకాకుండా ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాల పట్ల ఆసక్తి విపరీతంగా పెరుగుతుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. దీంతో పాటు ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాల పట్ల ఆసక్తి విపరీతంగా పెరుగుతుంది. అంతేకాకుండా వ్యాపారాలు విస్తరించాలనుకునేవారికి ఈ సమయం ఎంతో అద్భుతంగా ఉంటుంది. సుదీర్ఘకాలంగా వేధిస్తున్న ఆర్థిక ఇబ్బందులు కూడా సులభంగా తొలగిపోతాయి.
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