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ఆగస్టు 2 నుంచి కేతువు గోల్డెన్ పీరియడ్.. ఈ 4 రాశుల వారికి తిరుగుండదు, అఖండ విజయాలు!

Ketu Nakshatra Transit Effect: కేతు నక్షత్ర సంచారంతో ఈ కింది రాశులవారికి ఊహించని ధన లాభాలు కలుగుతాయి. అంతేకాకుండా దీర్ఘకాలికంగా వేధిస్తున్న సమస్యలు కూడా పూర్తవుతాయి. వీరికి ఆర్థికంగా కూడా బోలెడు లాభాలు కలుగుతాయి.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jul 19, 2026, 10:35 AM IST|Updated: Jul 19, 2026, 10:35 AM IST
ఆగస్టు 2 నుంచి కేతువు గోల్డెన్ పీరియడ్.. ఈ 4 రాశుల వారికి తిరుగుండదు, అఖండ విజయాలు!
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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ఆగస్టు 2 నుంచి కేతువు గోల్డెన్ పీరియడ్.. ఈ 4 రాశుల వారికి తిరుగుండదు, అఖండ విజయాలు!
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