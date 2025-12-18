English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Ketu Blessing: 2026 జనవరిలో కేతువు గ్రహం అద్భుతం.. 3 రాశుల వారికి అపార కుబేర యోగం..

Ketu Blessing Effect On Zodiac: కేతువు గ్రహం రాబోయే ఏడాదిలో రెండుసార్లు సంచారం చేస్తుంది. ముఖ్యంగా ఈ గ్రహ సంచారంతో కొన్ని రాశుల వారి జీవితాల్లో అద్భుతమైన మార్పులు సంభవించబోతున్నాయి. ముఖ్యంగా ఆర్థికంగా కలిసి రాబోతోంది.

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Dec 18, 2025, 10:19 AM IST

Ketu Blessing Effect On Zodiac: గ్రహాలు అప్పుడప్పుడు రాశి లేదా నక్షత్ర సంచారం చేయడానికి ప్రత్యేకమైన ప్రాముఖ్యత ఉంటుంది. దీనివల్ల వ్యక్తుల జాతకాల్లో గ్రహాలు మారి జీవితాల్లో అనేకమైన మార్పులు వస్తూ ఉంటాయి. ఈ గ్రహ ప్రభావాలు కొన్ని రాశుల వారికి శుభ ఫలితాలు అందిస్తే.. మరికొన్ని రాశుల వారికి ఆశుభ ఫలితాలను అందిస్తాయని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. అయితే జాతకంలో కొన్ని గ్రహాలు అశుభ స్థానంలో ఉంటే తప్పకుండా జీవితంలో ఎన్నో సమస్యలు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది. అంతేకాకుండా కొన్ని చెడు గ్రహాలు అశుభ స్థానంలో ఉంటే అనేకమైన విషయాల్లో బలహీనపడటమే కాకుండా.. వ్యక్తులు వివిధ రకాల వ్యాధులను ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది.

ముఖ్యంగా కేతువు లాంటి గ్రహం సంచారం చేసినప్పుడు అన్ని రాశుల వారిపై ప్రత్యేకంగా ప్రభావం చూపుతుంది. ఈ గ్రహం దాదాపు 18 నెలలకు ఒకసారి మాత్రమే రాశి ప్రవేశం చేస్తుంది. రాహువు కేతువు రెండు గ్రహాలు చాలా శక్తివంతమైనవిగా భావిస్తారు. అయితే ఈ రెండు గ్రహాలు చాలా అరుదుగా మాత్రమే సంచారం చేస్తాయి. కానీ కొన్ని సందర్భాల్లో నక్షత్ర సంచారం తప్పకుండా చేస్తాయి. ఇదిలా ఉంటే 2026 సంవత్సరంలో కేతువు గ్రహం నక్షత్ర సంచారం చేస్తుంది. 2026 సంవత్సరం ప్రారంభ నెల జనవరిలో పూర్వ ఫల్గుణి నక్షత్రంలోని మొదటి స్థానంలోకి వెళ్తుంది. ఆ తర్వాత కేతువు గ్రహం మార్చి 29 ఆదివారం మాఘ నక్షత్రంలోని నాల్గవ స్థానంలోకి ప్రవేశిస్తాడు. దీంతో రాబోయే ఏడాదిలో కేతువు రెండుసార్లు సంచారం చేస్తాడు. 

వృశ్చిక రాశి 
కేతువు సంచారంతో వృశ్చిక రాశి వారికి నో శుభ ఫలితాలు కలుగుతాయి. ముఖ్యంగా వీరికి కెరీర్ పరంగా కలిసి వస్తుంది. ఈ సమయంలో కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. ఇక పోటీ పరీక్షలకు సిద్ధమవుతున్న వ్యక్ తులు ఈ సమయంలో తప్పకుండా మంచి ఫలితాలు పొందగలుగుతారు. అలాగే చదువుకుంటున్న విద్యార్థులకు కూడా అద్భుతమైన లాభాలు కలుగుతాయి. ఈ సమయంలో ఉపాధ్యాయులతో పాటు ఇతర రంగాల్లో ఉన్న వ్యక్తులకు మేలు జరుగుతుంది. కొంతమందికి పెద్ద సమస్యల నుంచి అద్భుత పరిష్కారం లభిస్తుంది.

వృషభ రాశి 
కేతు నక్షత్ర మార్పుల కారణంగా వృషభ రాశి వారికి ఆలోచన మార్పు విపరీతంగా పెరుగుతుంది. అంతేకాకుండా వీరికి మానసిక ఒత్తిడి క్రమక్రమంగా తగ్గి కొన్ని కీలకమైన నిర్ణయాలు తీసుకోగలుగుతారు. దీంతోపాటు ఉద్యోగాలు చేస్తున్న వ్యక్తులకు ఈ సమయంలో మంచి ప్రమోషన్స్ కూడా లభిస్తాయి. కార్యాలయాల్లో వస్తున్న అడ్డంకులు కూడా పూర్తిగా తొలగిపోతాయి. కుటుంబ సభ్యులతో సంబంధాన్ని మెరుగుపడడమే కాకుండా ఈ సమయం చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. అలాగే వీరికి ఆత్మవిశ్వాసం కూడా ఊహించని స్థాయిలో పెరుగుతుంది. ముఖ్యంగా ఈ సమయంలో వృషభ రాశి వారు కొన్ని అద్భుతమైన పనుల్లో పాల్గొంటారు.

Also Read: Chatugrahi Yoga 2026: త్వరలో 4 గ్రహాల అరుదైన కలయికతో రాజయోగం.. జాక్ పాట్ కొట్టబోతున్న రాశులు ఇవే..

సింహరాశి 
సింహరాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు వచ్చే ఏడాది విశేషమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. ముఖ్యంగా వీరికి ఆర్థికంగా మానసికంగా చాలా వరకు కలిసి వస్తుంది. ఎప్పటినుంచో అనుకుంటున్నా పనులు కూడా ఎంతో సులభంగా చేయగలుగుతారు. అలాగే ఆరోగ్యం కూడా చాలా వరకు మెరుగుపడుతుంది. తీవ్ర దీర్ఘకాలిక సమస్యలతో బాధపడుతున్న వ్యక్తులు అద్భుతమైన లాభాలు పొందగలుగుతారు. అంతేకాకుండా ఖర్చులు కూడా పూర్తిగా అదుపులో ఉండే అవకాశాలు ఉన్నాయి. దీనివల్ల వీరికి సంపాదన కూడా ఊహించని స్థాయిలో పెరుగుతుంది. 

గమనిక: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం జ్యోతిష్య శాస్త్ర నిపుణుల నుంచి సేకరించి రాసింది మాత్రమే. దీనిని జీ తెలుగు న్యూస్ దృవీకరించదు.

Also Read: Chatugrahi Yoga 2026: త్వరలో 4 గ్రహాల అరుదైన కలయికతో రాజయోగం.. జాక్ పాట్ కొట్టబోతున్న రాశులు ఇవే..

