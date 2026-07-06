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సింహ రాశిలో కేతువు, శుక్రుల అరుదైన కలయిక.. ఈ 3 రాశులకు ఊహించని జాక్‌పాట్..!

Shukra Ketu Transit 2026: శుక్రుడు ప్రస్తుతం సింహరాశిలో సంచరిస్తున్నాడు. అంతేకాదు కేతువు, శుక్రుడి కలయిక వలన కొన్ని రాశులకు ఊహించని ధనయోగం ప్రాప్తించబోతున్నట్టు తెలుస్తుంది. ఇక సింహరాశికి సూర్యుడిని అధిపతి. సూర్యుడి రాశి అయిన సింహరాశిలో శుక్ర, కేతువుల సంచారం ఏ రాశులను బంపర్ జాక్‌పాట్ కలగబోతుందో ఓ లుక్కేద్దాం.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jul 06, 2026, 05:24 AM IST|Updated: Jul 06, 2026, 05:25 AM IST
సింహ రాశిలో కేతువు, శుక్రుల అరుదైన కలయిక.. ఈ 3 రాశులకు ఊహించని జాక్‌పాట్..!
Image Credit: Shukra Ketu Transit (File/Source)Source: Bureau

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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