Ketu Shukra in Simha Rasi: నవగ్రహాల్లో శుక్రుడిని సంపద, విలాసాలకు కారక గ్రహంగా చెప్పాలి. కేతువును మోక్షం, త్యాగానికి కారక గ్రహంగా పరిగణిస్తారు. కేతువు ప్రస్తుతం సింహరాశిలో సంచరిస్తోంది. మరోవైపు శుక్రుడు సింహరాశిలోకి ప్రవేశించాడు. శుక్రుడు సింహరాశిలో సంచరిస్తున్నందున, కేతువు, శుక్రుడి కలయిక ఏర్పడింది. సింహ రాశికి అధిపతి సూర్యుడు. సింహ రాశిలో సూర్యుని సంచారం, శుక్రుడు, కేతువులతో కలిసి, 2026 ఆగస్టు 1వ తేదీ ఉదయం ఈ రాశిలో కొనసాగుతుంది. శుక్ర, కేతువుల ఈ కలయిక ఏ రాశుల వారికి ప్రయోజనకరంగా ఉంటుందో పండితులు చెప్పిన అభిప్రాయాలను తెలుసుకుందాం:
రాబోయే 4 వారాల పాటు సింహ రాశిలో శుక్రుడి కేతువు సంచారవలన 3 రాశులకు అద్భుతంగా ఉండబోతుంది. శుక్ర, కేతువుల కలయిక ప్రభావం ఎలా ఉంటుందనే విషయానికొస్తే.. శుక్రుని సంచారం ఎవరికీ హానికరం కాదు. అయితే, సింహ రాశిలో శుక్ర, కేతువుల కలయిక కొన్ని రాశుల వారికి ప్రయోజనకరంగా ఉండబోతుంది.
వృషభ రాశి..
వృషభ రాశి వారిపై శుక్ర, కేతువుల కలయిక ప్రభావం ఎలా ఉండబోతుందో చూద్దాం. సింహరాశిలో శుక్ర, కేతువుల కలయిక, ఈ రాశి వారికి అన్ని విధాలుగా శుభప్రదంగా ఉండబోతుంది. మీ వైవాహిక జీవితం అత్యంత మధురంగా ఉండనుంది. గతంలో ఉన్న మనస్పర్థలు తొలిగిపోతాయి. మీ వ్యాపర కొనసాగుతున్న సమస్యలు పరిష్కారం కానున్నాయి. మీరు ఆధ్యాత్మిక మతపరమైన కార్యక్రమాలలో చురుగ్గా పాల్గొంటారు. శుభకార్యాలకు డబ్బు ఖర్చు చేస్తారు. కుటుంబ సంబంధిత సమస్యలను అధిగమిస్తారు. మీరు నెగిటివ్ ఎనర్జీని జయిస్తారు.
తులా రాశి..
తులా రాశిపై శుక్ర, కేతువుల కలయిక ప్రభావం వలన ఊహించని జాక్పాట్ అందుకోబోతున్నారు. సింహ రాశిలో శుక్ర, కేతువుల కలయిక తుల రాశి వారికి అత్యంత శుభప్రదంగా ఉండనుంది. మీ ఆర్థిక పరిస్థితి మునుపటి కంటే బలంగా ఉండబోతుంది. ఉద్యోగ నిమిత్తం విదేశాలకు వెళ్లే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. కుటుంబ సంతోషకరమైన వాతావరణం, శ్రేయస్సు కొనసాగనున్నాయి. మీ వృత్తిలో స్నేహితుల నుండి పూర్తి మద్దతు మీకు లభించబోతుంది. మీరు తినే ఆహారంపై అత్యంత శ్రద్ధ వహించాలి. అవసరమైతే వైద్య సహాయం తీసుకోండి.
వృశ్చిక రాశి..
వృశ్చిక రాశి వారిపై శుక్ర, కేతువుల కలయిక ప్రభావం వలన అద్భుతంగా ఉండబోతుంది. సింహరాశిలో శుక్ర, కేతువుల కలయిక, ఈ రాశి వారికి గతంలో చేసిన తప్పులను పునరావృతం కాకుండా చేసుకుంటే బెటర్. మీ పూర్వీకులకు సంబంధించిన ఆస్తిపాస్తులు మీ వశం అయ్యే అవకాశాలున్నాయి. అంతేకాదు చేసే వృత్తిలో విజయం సాధిస్తారు. అదృష్టం వారి పక్షాన ఉండబోతుంది. మీరు ఆర్థికంగా లాభపడతారు. మీ పనిని అందరు మెచ్చుకుంటారు. మీరు మీ భాగస్వామి ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ వహించాలి.
శుక్ర, కేతువుల సంచారం సమయంలో ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోవాలి? ఈ సంచారం సమయంలో శివుడిని పూజించడం అత్యంత ఫలభరితంగా ఉంటుంది. శివ మంత్రాలను జపించడం వలన అనేక శుభాలను అందుకోబోతున్నారు.
Disclaimer: ఈ వ్యాసంలో అందించిన సమాచారం పూర్తిగా నిజం లేదా ఖచ్చితమైనదని మేము చెప్పడం లేదు. ఈ గ్రహ గోచారం..ఆయా రాశుల్లో వాళ్లు పుట్టిన సమయంలో ఉన్న గ్రహ గతుల ఆధారంగా మారుతు ఉంటుంది. ఈ సమాచారంపై మరిన్న వివరాల కోసం సంబంధిత రంగంలోని పండితుడిని సంప్రదిస్తే బెటర్. జీ మీడియా న్యూస్ ఈ వార్తను ధృవీకరించడం లేదు.
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