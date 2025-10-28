Ketu Effect: 2026లో ఈ రాశుల వారిని కేతువు గ్రహం రాత్రికి రాత్రే కోటీశ్వరులను చేయబోతోంది.. ఇందులో మీ రాశి ఉందా?

Ketu Transit Effect On Zodiac: అత్యంత దుష్ట గ్రహాల్లో కేతువు గ్రహం కూడా ఒకటి. ఈ గ్రహం మే 18 వ తేదీనే సింహరాశిలోకి ప్రవేశించింది. సూర్యుని రాశిలోకి ప్రవేశించడం జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం చాలా ప్రత్యేకమైనదిగా భావిస్తారు. ఆ తర్వాత వచ్చే ఏడాది డిసెంబర్ లో కేతువు గ్రహం కర్కాటక రాశిలోకి సంచారం చేస్తుంది. ఈ సంచారానికి ముందే 2026 సంవత్సరం ప్రారంభంలో కొన్ని రాశుల వారికి అద్భుతమైన ప్రయోజనాలను కలిగిస్తుంది. ముఖ్యంగా కేతువు ప్రభావం వల్ల కొన్ని రాశుల వారికి ఆర్థికంగా చాలా వరకు మేలు జరుగుతుంది. అలాగే దీర్ఘకాలిక సమస్యల నుంచి కూడా ఎంతో సులభంగా పరిష్కారం లభిస్తుందని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. కొన్ని రాశుల వారికి కేతువు ప్రభావం వల్ల భారీ మొత్తంలో డబ్బులు కూడా లభిస్తాయి.
ముఖ్యంగా 2026 సంవత్సరంలో కేతువు గ్రహం అనేక మార్పులు చేస్తుంది. దీనివల్ల ఎంతో ప్రత్యేకమైన శుభ ప్రభావం ఏర్పడుతుంది. ముఖ్యంగా కొన్ని రాష్ట్రాల వారికి ఈ సమయంలో పూర్వీకుల ఆస్తులపరంగా భారీ మొత్తంలో లాభాలు వస్తాయి. అలాగే ఈ సమయంలో పెట్టుబడులు పెట్టడం వల్ల మంచి లాభాలు రావడం కూడా ప్రారంభమవుతాయి. తల్లి ఆరోగ్యం కూడా చాలా వరకు మెరుగుపడుతుంది. ఆకస్మిక ధన లాభాలు కూడా కలుగుతాయి. కెరీర్కు సంబంధించిన విషయాల్లో ప్రశంసలు కూడా లభిస్తాయి. ముఖ్యంగా వ్యాపారవేత్తలకి ఈ సమయం చాలా బాగుంటుంది. అంతేకాకుండా కూడా చాలా వరకు మెరుగు పడుతుంది.
మీన రాశి
కేతువు ప్రభావం వల్ల 2026 సంవత్సరం మీన రాశి వారికి అనేక ప్రయోజనాలనుందిస్తుంది. ముఖ్యంగా వీరికి ప్రతి రంగంలో విజయం కలుగుతుంది. అలాగే వీరు కొన్ని విషయాల్లో తప్పకుండా జాగ్రత్తగా ఉండి జీవితాన్ని ముందుకు సాగించాల్సి ఉంటుంది. ఆదాయం పెరిగినప్పటికీ ఖర్చులు కూడా అదే రకంగా పెరుగుతాయి. అంతేకాకుండా విలాసవంతమైన జీవితాన్ని కూడా గడపగలుగుతారు. సవాళ్లతో పాటు అడ్డంకులను దాటుకొని ఎంతో సులభంగా ముందుకెళ్తారు. అంతేకాకుండా సహనంతో ఎలాంటి పనులు చేసిన అద్భుతమైన లాభాలు పొందుతారు.
వృశ్చిక రాశి
కేతువు అనుగ్రహం తో 2026 సంవత్సరంలో వృశ్చిక రాశి వారికి కూడా వైవాహిక జీవితం పరంగా విశేషమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. కుటుంబ జీవితంలో ఆనందం కూడా ఊహించని స్థాయిలో పెరుగుతుంది. ముఖ్యంగా ఎప్పటినుంచో ఉద్యోగాలు మారాలని చూస్తున్న వ్యక్తులకు ఈ సమయం చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. సమాజంలో గౌరవం కూడా పెరిగి అదృష్టాన్ని సొంతం చేసుకోగలుగుతారు. కెరీర్ పరంగా కూడా ఈ సమయం చాలా బాగుంటుంది. ముఖ్యంగా ఉద్యోగాలు చేస్తున్న వ్యక్తులకు పదోన్నతులు కూడా లభిస్తాయి.
మిథున రాశి
కేతువు సంచారంతో మిథున రాశి వారికి అదృష్టం పెరిగి విలాసవంతమైన జీవితాన్ని గడిపేందుకు ఇష్టపడతారు. అంతేకాకుండా వీరికి ఈ సమయంలో ఊహించని స్థాయిలో సౌకర్యాలు కూడా పెరుగుతాయి. డబ్బులు సంపాదించి భారీ మొత్తంలో ఖర్చులు కూడా పెడతారు. ఇక ఈ సమయంలో సంబంధాలు కూడా మరింత మెరుగుపడతాయి. అలాగే ఆలోచన ఆత్మకమైన నిర్ణయాలు తీసుకొని జీవితంలో ముందుకు వెళ్తారు. దీంతోపాటు సంబంధాలు కూడా మెరుగుపడి అద్భుతమైన లాభాలు పొందగలుగుతారు..
