/ఆగస్టు 2 నుంచి కేతువు ఎఫెక్ట్‌.. ఈ 4 రాశుల వారికి తిరుగులేని రాజయోగం!

Ketu Transit Effect On Zodiac: జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో కేతువు గ్రహ సంచారానికి ఎంతో విశిష్టమైన ప్రాముఖ్యత ఉంటుంది.. గ్రహాల నక్షత్ర మార్పుల ప్రభావంతో ద్వాదశ రాశుల జీవితాల్లో గణనీయమైన మార్పులు చోటుచేసుకుంటాయి. రాబోయే ఆగస్టు 2న రాత్రి 12 గంటలకు కేతువు మఘ నక్షత్రం రెండవ పాదంలోకి సంచారం చేయబోతోంది.. ఈ నక్షత్ర పద సంచారం అక్టోబర్ 3 వరకు కొనసాగనుంది. ఈ సమయం నాలుగు ప్రత్యేక రాశుల వారికి అత్యంత శ్రేయస్సకరంగా మారడమే కాకుండా.. వారి ఆర్థిక పరిస్థితులు పూర్తిగా మారే అవకాశాలు ఉన్నాయి..
ఈ సమయంలో ఆయా రాశుల వారికి నూతన ఆదాయ మార్గాలు విపరీతంగా పెరుగుతాయి. కుటుంబంలో దీర్ఘకాలంగా వేధిస్తున్న విభేదాలు తొలగిపోయి శాంతి సౌఖ్యాలు వర్ధిల్లుతాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. కేతువు శుభ దృష్టి వల్ల విపరీతమైన ప్రయోజనాలు కలిగే అవకాశాలు కూడా కనిపిస్తున్నాయి.
ఈ రాశులవారికి బంపర్ జాక్ఫాట్..
కన్యా రాశి (Virgo)
కన్యా రాశి వారికి ఈ నక్షత్ర సంచారం అత్యంత అద్భుతంగా ఉంటుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు.. పట్టేదల్లా బంగారమే అన్నట్లుగా.. ప్రతి పనిలో విజయాలు సాధించే అవకాశాలు కూడా ఉన్నట్లు జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. ఉద్యోగంలో ఉన్నతాధికారుల మెప్పు పొందే అవకాశాలు కూడా కనిపిస్తున్నాయి.. కీలక బాధ్యతలు స్వీకరిస్తారు. అంతేకాకుండా రాబడి నుంచి భారీ మొత్తంలో ధన లాభాలు కూడా కలుగుతాయి. ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాల పట్ల ఆసక్తి కూడా విపరీతంగా పెరుగుతుంది..
మేష రాశి (Aries)
కేతువు నక్షత్ర సంచారం కారణంగా మేష రాశి వారికి ఈ సమయం అత్యంత అనుకూల ఫలితాలను అందిస్తుంది. వ్యాపార రంగంలో ఉన్నవారు మంచి పురోగతి కూడా కలుగుతుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. ఉద్యోగస్తులకు ఆఫీసులో పదోన్నతి లేదా జీతం పెరిగే అవకాశాలు పుష్కలంగా ఉన్నాయి. ఫలితంగా ఒక్కసారిగా రాబడి పెరిగి ఆర్థిక స్థిరత్వం కూడా విపరీతంగా పెరుతుంది.. కుటుంబ వాతావరణం ప్రశాంతంగా.. సంతోషంగా మారుతుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు..
మిథున రాశి (Gemini)
మిథున రాశివారికి ఈ సమయం ఒక రకంగా గోల్డెన్ టైమ్గా భావించవచ్చు. వ్యాపారాన్ని విస్తరించడానికి నూతన పెట్టుబడులు లభించే అవకాశాలు కూడా కనిపిస్తున్నాయి. ఆత్మవిశ్వాసం రెట్టింపు అవుతుంది. ఉద్యోగంలో ప్రతిభకు తగిన గుర్తింపు లభిస్తుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. ఆరోగ్య సమస్యల నుంచి ఉపశమనం లభించి.. ఆధ్యాత్మిక విషయాలపై ఆసక్తి పెరుగుతుంది.
ధనుస్సు రాశి (Sagittarius)
ధనుస్సు రాశి వారికి కేతు ప్రభావంతో కొత్త అవకాశాలు వస్తాయి. ఉద్యోగ మార్పు కోసం చూస్తున్న వారికి భారీ జీతంతో కూడిన మంచి ఆఫర్లు కలిగే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి.. సమాజంలో కీర్తి ప్రతిష్టలు, గౌరవ మర్యాదలు పెరుగుతాయి. కుటుంబ సభ్యులందరి మధ్య అప్యాయత, సమన్వయం పెరుగుతాయి.
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