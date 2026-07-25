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ఆగస్టు 2 నుంచి కేతువు ఎఫెక్ట్‌.. ఈ 4 రాశుల వారికి తిరుగులేని రాజయోగం!

Ketu Transit Effect: ఆగస్టు 2 నుంచి కేతువు గ్రహ సంచార ప్రభావంతో ఈ రాశులవారి జీవితాల్లో కీలక మార్పులు వస్తాయి. అంతేకాకుండా ఆర్థికంగా బోలెడు లాభాలు చేకూరే అవకాశాలు కూడా కనిపిస్తున్నాయి. అనుకున్న పనుల్లో విజయాలు సాధిస్తారు.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jul 25, 2026, 03:41 PM IST|Updated: Jul 25, 2026, 03:41 PM IST
ఆగస్టు 2 నుంచి కేతువు ఎఫెక్ట్‌.. ఈ 4 రాశుల వారికి తిరుగులేని రాజయోగం!
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో ఐదు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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