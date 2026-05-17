/Ketu Transit 2026: మాఘ నక్షత్రంలోకి కేతువు సంచారం.. జూన్ 30 వరకు ఈ 3 రాశుల వారికి కష్టకాలం!

Ketu Transit In Magha Nakshatra 2026 Telugu: వేద జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం కేతువు గ్రహాన్ని ఛాయాగ్రహంగా పరిగణిస్తారు. అంతేకాకుండా దీనిని మోక్షానికి కారకంగా కూడా జ్యోతిష్య శాస్త్రాన్ని పనులు చెబుతూ ఉంటారు. రాహువు కేతువు గ్రహాలు ఎల్లప్పుడూ వక్రమార్గంలోనే సంచారం చేస్తూ ఉంటాయి.. అంతేకాకుండా కేతు తన నక్షత్రాన్ని మార్చుకున్నప్పుడల్లా అది వ్యక్తుల మానసిక స్థితితో పాటు వృత్తి ఆర్థిక పరిస్థితులు జీవితంపై తీవ్ర ప్రభావాన్ని చూపుతూ ఉంటాయి. అప్పుడప్పుడు ఆయా రాశుల వారికి అనేక మార్పులను తీసుకొస్తూ ఉంటాయి. మే 29న కేతువు మాఘ నక్షత్రంలోని మూడవ స్థానంలోకి సంచారం చేయబోతున్నాడు. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం.. కేతువు గ్రహం జూన్ 30వ తేదీ వరకు అదే నక్షత్రంలో కొనసాగుతూ ఉంటాడు.. అయితే, ఈ నక్షత్రానికి బుధుడు అధిపతిగా వ్యవహరిస్తూ ఉంటాడు. అలాంటిది రాబోయే 32 రోజుల పాటు అన్ని రాశులు బుధుడితో పాటు కేతువు గ్రహాల వల్ల ప్రభావితమవుతాయి. ఈ సమయంలో కొన్ని రాశుల వారికి మంచి జరిగితే మరికొన్ని రాశుల వారికి ఊహించని నష్టాలు వాటిలో అవకాశాలు ఉన్నాయి.
ఈ రాశులవారికి కష్టకాలమే..
మిథున రాశి
కేతు సంచారంతో మిధున రాశి వారికి జీవితంలో తీవ్రమైన మానసిక సంఘర్షణతో పాటు గందరగోళం ఏర్పడే అవకాశాలున్నాయి. ముఖ్యంగా వాగ నక్షత్రానికి అధిపతి బుధుడు కావడం కారణంగా ఈ సమయంలో సరైన నిర్ణయాలు తీసుకునే సామర్థ్యం తీవ్రంగా తగ్గిపోతుంది. అలాగే కార్యాలయాల్లో ఉన్నత అధికారులతో అనేక విభేదాలు వచ్చే అవకాశాలున్నాయి. దీంతోపాటు ఏదైనా కొత్త వ్యాపారాలు ప్రారంభించాలనుకునే వారికి నష్టాలు తప్పవని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. లాటరీలు కొనుగోలు చేసే వారికి ఈ సమయంలో నష్టాలు కూడా వాటిలే అవకాశాలు ఉన్నాయి. సంపాదనపరంగా కాస్త జాగ్రత్తగా ఉండడం మంచిది.
కన్యా రాశి
కన్య రాశి వారికి కేతు నక్షత్ర సంచారంతో వీరికి ఈ సమయంలో తీవ్ర దృశ్య ప్రభావాలు కలుగుతాయి.. ముఖ్యంగా క్రమక్రమంగా గందరగోళ పరిస్థితులు ఏర్పడే అవకాశాలు ఉన్నాయి. మీ జీవితం నిజమైన లక్ష్యం నుంచి పక్కకు తప్పుకునే అవకాశాలు కూడా కనిపిస్తున్నాయి. అలాగే కష్టం చేసినప్పటికీ ఎలాంటి ఫలితాలు లేకుండా ఉంటాయి. ముఖ్యంగా కార్యాలయంలో మీ పనికి తగ్గ ప్రశంసలు లభించకపోవచ్చు. అలాగే ఎలాంటి విషయాల్లో నిర్లక్ష్యంగా ఉండకపోవడం మంచిది.. ముఖ్యంగా ఆరోగ్యం పై ఈ సమయంలో ప్రత్యేకమైన దృష్టి సారించడం మంచిది.
మీన రాశి
మీనరాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు కేతువు సంచారం వల్ల మాటలు తడబడడంతో పాటు కుటుంబంలో కలహాలు వచ్చే అవకాశాలున్నాయి. జీవితంలో వీరికి ఆనందంతో పాటు సంతోషం కరువయ్యే అవకాశాలున్నాయి. ముఖ్యంగా ఆకస్మికంగా ఖర్చులు విపరీతంగా పెరుగుతాయి.. అలాగే వైవాహిక జీవితంలో అనేక అపార్ధాలు రావచ్చు. ముఖ్యంగా భాగస్వామితో మాట్లాడేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండడం మంచిది. వ్యక్తిగత జీవితంలో సమస్యలు తప్పవని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు.
జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం... మాఘ నక్షత్రానికి ప్రత్యేకమైన ప్రాముఖ్యత ఉంటుంది. ఏవైనా కొన్ని గ్రహాలు ఈ నక్షత్రం లోకి ప్రవేశించడం కారణంగా లాభాల కంటే ఎక్కువగా నష్టాలే కలుగుతాయని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా కేతులాంటి కీడు గ్రహాలు ఎందులోకి సంచారం చేస్తే అనేక రకాల వివాదాలు వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి.. ముఖ్యంగా కుటుంబ జీవితంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం తొలగిపోతుంది.. అలాగే అనుకున్న పనుల్లో కూడా విజయాలు సాధించకపోవచ్చు ఇలా అనేక సమస్యలు ఎదురవుతాయి..
గమనిక..
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook