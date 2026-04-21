English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • ఆధ్యాత్మికం
  • Ketu Transit 2026: కేతువు సంచారం.. ఏప్రిల్ 21 నుంచి ఈ రాశుల జాతకాలు మారబోతున్నాయా?

Ketu Transit 2026: కేతువు సంచారం.. ఏప్రిల్ 21 నుంచి ఈ రాశుల జాతకాలు మారబోతున్నాయా?

Ketu Transit In Magha Nakshatra 2026: మాఘ నక్షత్రంలోకి కేతువు ప్రవేశించడం వల్ల కొన్ని రాశుల వారికి ఆర్థికంగా అద్భుతమైన లాభాలు కలుగుతాయి. ముఖ్యంగా ఈ సమయంలో తప్పకుండా కొన్ని రాశుల వారు అనేక సమస్యలు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది. ఆర్థికంగా ఇబ్బందులు కలిగే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి..

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Apr 21, 2026, 10:38 AM IST

Trending Photos

Ketu Transit 2026: కేతువు సంచారం.. ఏప్రిల్ 21 నుంచి ఈ రాశుల జాతకాలు మారబోతున్నాయా?

Ketu Transit In Magha Nakshatra 2026 Effect On Zodiac: ఖగోళ మార్పుల్లో అత్యంత కీలకమైనదిగా కేతువు సంచారం భావిస్తారు. ఎందుకంటే అన్ని గ్రహాలతో పోలిస్తే ఈ గ్రహానికి ఎంతో ప్రత్యేకమైన ప్రాముఖ్యత ఉంటుంది. దీంతోపాటు ఈ గ్రహాన్ని అత్యంత కీడు గ్రహంగా కూడా చెప్పుకుంటారు. ఇంతటి ప్రత్యేకత కలిగిన గ్రహం తప్పకుండా సంచారం చేసినప్పుడు అన్ని రాశుల వారిపై తీవ్ర ప్రభావం పడుతుంది. ముఖ్యంగా ఏప్రిల్ 20వ తేదీన కేతువు మాఘ నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించింది. అయితే, ఈ నక్షత్ర సంచారం కారణంగా కొన్ని రాశుల వారి జీవితాల్లో ఎన్నో మార్పులు సంభవించబోతున్నాయి. మాఘ నక్షత్రంలోకి కేతువు గ్రహం సంచారం చేయడం కారణంగా ద్వాదశ రాశుల వారిపై ఊహించని ప్రభావం పడుతుంది. ఆయా రాశుల వారికి ఆర్థిక ఆరోగ్య విషయాల్లో రాబోయే కొద్ది రోజులు సమస్యలు వచ్చే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. కాబట్టి తప్పకుండా చాలా జాగ్రత్తలు పాటించాల్సి ఉంటుందని జ్యోతిష్య శాస్త్ర నిపుణులు సూచిస్తూ ఉన్నారు.

Add Zee News as a Preferred Source

కేతువు సంచారం వల్ల ముఖ్యంగా మేష రాశితో పాటు వృశ్చికం, మకర రాశుల వారికి మిశ్రమ ఫలితాలు కలుగుతాయని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. అలాగే సింహ రాశి వారికి అధిపతి అయిన సూర్యుడి నక్షత్రంలోకి ఈ సంచారం జరగడం కారణంగా కొన్ని రాశుల వారికి ఘర్షణ వాతావరణం తలెత్తే.. అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా ఈ సమయంలో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండి జీవితాన్ని ముందుకు సాగించడం ఎంతో మంచిది. లేదంటే తీవ్ర సమస్యల భారిన పడే అవకాశాలు కూడా తలెత్తుతాయి..

ముఖ్యంగా ఈ సమయంలో తప్పకుండా వ్యాపార రంగాల్లో ఉన్న వ్యక్తులు పెట్టుబడిల విషయంలో ఎలాంటి తొందరపాటు నిర్ణయాలు తీసుకోకపోవడం మంచిది. భాగస్వామ్య వ్యాపారాల్లో అనేక మనస్పార్ధాలు వచ్చే సూచనలు కూడా కనిపిస్తున్నాయి. ఉద్యోగస్తులకు పని ఒత్తిడి పెరిగే అవకాశం ఉంది. దీంతోపాటు ఊహించని ఖర్చులు పెరగడం వల్ల ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఎదురవుతాయి. పొదుపుపై దృష్టి సారించడం మంచిదని జ్యోతిష్య శాస్త్ర నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ సమయంలో మానసిక ఆందోళనతో పాటు నిద్రలేమి సమస్యలు ఎదురయ్యే అవకాశాలున్నాయి. ఆహార నియమాల పట్ల శ్రద్ధ వహించాల్సి ఉంటుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. ముఖ్యంగా మానసిక ఆందోళనతో పాటు నిద్రలేమి వంటి సమస్యలు వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి. అలాగే ఆహార నియమాల పట్ల కూడా ప్రత్యేకమైన శ్రద్ధ వహించాల్సి ఉంటుంది.

కేతువు ప్రతికూల ప్రభావం తగ్గించుకోవడానికి జ్యోతిష్య శాస్త్ర నిపుణులు పలు సూచనలు చేస్తున్నారు. ప్రతిరోజు గణేశుడిని ఆరాధించడంతోపాటు సంకటహర చతుర్దశి రోజున వ్రతం ఆచరించడం వల్ల అనేక శుభ ఫలితాలు కలుగుతాయి. అలాగే పేదలకు దానధర్మాలు చేయడం వల్ల కూడా ఎన్నో రకాల ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. ముఖ్యంగా ఈ సమయంలో పేదలకు నల్ల నువ్వులను దానం చేయడం వల్ల దోష నివారణ జరుగుతుందని పండితులు చెబుతున్నారు. అలాగే గ్రహ ఫలితాలు అనేది వ్యక్తిగత జీవితంపై కూడా ఆధారపడి ఉంటాయి. కావున ఈ సమయంలో తప్పకుండా జాగ్రత్తలు పాటిస్తూ ముందుకు నడవడం మంచిది..

Also Read: EPFO 3.0 Update: ఉద్యోగులకు తీపికబురు..EPFO డబ్బు ATMలో విత్‌డ్రాకు ప్లాన్ రెడీ..ఎప్పటి నుంచి అమలు చేస్తారంటే?

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

...Read More

Ketu Transit 2026, Astrology, Ketu transit effect, Ketu Transit zodiac, Magha Nakshatra

Trending News