Prabhala Theertham: కోనసీమ ప్రభల తీర్థం ఏమిటి? ఎన్ని ప్రభలు? వాటి పేర్లు ఏమిటో తెలుసా?

Know About Konaseema Prabhala Theertham 160 Prabhalu 450 Years Long History: కోనసీమ సంస్కృతి, సాంప్రదాయాలను ఒక్క రోజులోనే ఒకే చోట చూడాలంటే జగ్గన్నతోట ప్రభల తీర్థానికి వెళ్లాల్సిందే. సుమారు 450 సంవత్సరాలుగా కొనసాగుతున్న జగ్గన్న తోట ప్రభల జాతర ఈసారి ఏపీ స్టేట్ ఫెస్టివల్ గా జరగబోతుంది. సుమారు 5 లక్షల మంది వస్తారని అంచనా వేస్తున్నారు. 

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Jan 15, 2026, 05:21 PM IST

Konaseema Prabhala Theertham: సంబరాల్లో ప్రధానమైనది ప్రభల తీర్థం. కోనసీమ మొత్తం దాదాపు 160 చోట్ల సంక్రాంతికి ప్రభల జాతర జరుగుతుంటుంది. అయితే వీటిలో జగ్గన్న తోట ప్రభల జాతర జాతీయ స్థాయిలో గుర్తింపు పొంది తాజాగా రాష్ట్ర పండుగ హోదాను దక్కించుకుంది. 450 ఏళ్లుగా కనుమ పండుగ రోజున జగ్గన్న తోట ప్రభల జాతర ఆచారాన్ని 11 గ్రామాల ప్రజలు కొనసాగిస్తున్నారు. అంబాజీపేట మండలం మొసలపల్లి గ్రామ శివారులోని జగ్గన్న తోట ప్రభల తీర్థానికి ప్రధాన వేదిక. 17వ శతాబ్దంలో జగ్గన్న మహారాజుగా పిలిచే రాజా వత్సవాయ జగన్నాథ  మహారాజు 11 మంది ఏకాదశి రుద్రులంతా ఒకచోట కలవాలి అనే సంప్రదాయాన్ని ప్రారంభించారు. అప్పటినుంచి కనుమ పండుగ రోజు ఈ సంప్రదాయాన్ని  కొనసాగిస్తున్నారు.

ఏకాదశ రుద్ర ప్రభలు అంబాజీపేట చుట్టుపక్కల 11 గ్రామాల నుంచి తరలివస్తాయి.
11 ప్రభలు.. 11 స్వాములు
గంగలకుర్రు అగ్రహారం నుంచి వీరేశ్వర స్వామి
గంగలకుర్రు నుంచి చెన్న మల్లేశ్వర స్వామి
వ్యాఘ్రేశ్వరం నుంచి వ్యాగ్రేశ్వర స్వామి.
ఇరుసుమండ నుంచి రామేశ్వర స్వామి
వక్క లంక నుంచి కాశీ విశ్వేశ్వర స్వామి
పెదపూడి నుంచి మేన కేశ్వర స్వామి
ముక్కామల నుంచి రాఘ వేశ్వర స్వామి
మొసలిపల్లి నుంచి భోగేశ్వర స్వామి
నేదునూరు నుంచి చెన్న మల్లేశ్వర స్వామి 
పాలగుమ్మి నుంచి చెన్న మల్లేశ్వర స్వామి
పుల్లేటికుర్రు నుంచి అభినవ వ్యాగ్రేశ్వర స్వామి

ఈ స్వామి మూర్తులు ప్రభలపై జగ్గన్న తోటకు తరలివస్తారు. 11 మంది ఏకాదశి రుద్రలు లోక కళ్యాణం కోసం చర్చ జరుపుతారని కథనం. అందుకే కోనసీమ ప్రాంతం సుభిక్షంగా ఉందని ఇక్కడ ప్రజల నమ్మకం. వెదురు కర్రలను అర్థ చంద్రకారంలో ఉంచి ప్రజలకు అలంకరణ చేస్తారు. టన్నుల కొద్ది బరువు ఉంటే ఒక్కో ప్రభను కనీసం 30 మంది మోయాల్సి ఉంటుంది.  ఆయా గ్రామాల నుంచి కొన్ని ప్రజలను రహదారులపై తీసుకొస్తే రెండు ప్రభలను పంట పొలాలు నది మీదగా తీసుకురావడం ప్రత్యేక ఆకర్షణ. గంగలకుర్రు... గంగాలకుర్రు అగ్రహారాల ప్రభలు అప్పర్ కౌశిక నదిని దాటే డ్రోన్ దృశ్యం కళ్లను కట్టిపడేస్తుంది.

పంట పొలాల మీదుగా ప్రభలు తీసుకువెళ్తే పంటలు పాడైపోయినా రైతులు బాధపడరు. సాక్షాత్తు శివుడు తమ పొలాల నుంచి వెళ్లారని భావిస్తారు. కోనసీమ వాసులు దేశ విదేశాల్లో ఎక్కడ ఉన్నా ప్రభల తీర్థానికి కచ్చితంగా తమ ఇళ్లకు చేరుకుంటారు. కొందరు తమ వద్ద ఖరీదైన కార్లు ఉన్నా ఎడ్ల బండ్లలోనే జగ్గన్న తోటకు తరలివస్తారు.‌ అందుకే కోనసీమకు సంబంధించిన సంస్కృతి, సాంప్రదాయాలు చూడాలంటే ప్రభల జాతరలోని అన్ని ఒకచోట... ఒకే రోజు కనిపిస్తాయి.

ప్రధాని మోదీ కూడా ప్రభల తీర్థంపై ప్రశంసలు కురిపించారు. రిపబ్లిక్ డే పరేడ్ లో జగ్గన్న తోట ప్రభ ప్రదర్శించారు. తాజాగా జగ్గన్న తోట ప్రభల ఉత్సవానికి రాష్ట్ర పండుగ‌ హోదాను కూటమి ప్రభుత్వం కల్పించింది. ఇటీవల మండపేట పర్యటనకు వచ్చిన సీఎం చంద్రబాబును ప్రభల ఉత్సవాల వేద పండితులు,  నిర్వాహకులు కలిసి ఆశీర్వదించారు. ఈ ఏడాది ప్రభల జాతరకు సోషల్ మీడియాలో పెద్ద ఎత్తున ప్రచారం జరుగుతోంది.

ఏకాదశ రుద్రుల ఆలయాలు ఉన్న  11 గ్రామాల వారు ప్రత్యేకంగా వాట్సాప్ గ్రూపులు ఏర్పాటు చేసుకుని జాతర నిర్వహించేందుకు సిద్ధమవుతున్నారు. దీంతో సుమారు 5 లక్షల మంది వరకు వస్తారని అంచనా వేస్తున్నారు. జిల్లా ఎస్పీ రాహుల్ మీనా ఆధ్వర్యంలో అంబాజీపేట మండలంలోని జగన్నతోట చుట్టుపక్కల  ట్రాఫిక్ మళ్లింపు, పార్కింగ్ తో పోలీసు బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు. భక్తుల కోసం పబ్లిక్ టాయిలెట్స్ ఏర్పాటు చేయాలని జిల్లా జాయింట్ కలెక్టర్ అధికారులను ఆదేశించారు.

