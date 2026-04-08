Spiritual Secrets: పూజా గది రహాస్యాలు తెలుసా? ప్రతి దాని వెనుక దాగి ఉన్న ఆధ్యాత్మికత

Pooja Room Spiritual Secrets: పూజలో చిన్న చిన్న విషయాలే వాటిలో కొన్ని ఆధ్యాత్మిక రహాస్యాలు దాగి ఉంటాయి. పూజ మందిరం లేదా పూజ గదిలో దేవుడి విగ్రహాలు, చిత్రపటాలతోపాటు కొన్ని వస్తువులు ఉంచుతుంటారు. దీపం, గంట, కొన్ని వస్తువులతోపాటు నీళ్లు కూడా ఉంచుతారు. రాగి లేదా ఇత్తడి చెంబులో నీళ్లు పోసి ఉంచుతారు. పూజా గదిలో అలా ఎందుకు ఉంచుతారో తెలుసా? గంట ఎందుకు కొడతారు? తదితర వాటి వెనుక ఆధ్యాత్మిక రహాస్యాలు తెలుసుకుందాం.
మన ఇంటి పూజ గదిలో.. పూజా మందిరంలో నీళ్లు ఉంచడం ఒక సాధారణ అలవాటు కాదు. దాని వెనుక లోతైన ఆధ్యాత్మికత, తత్వం ఉంది. పూజ సమయంలో స్వామివారికి నైవేద్యం సమర్పించడం సంప్రదాయం. స్వీట్లు, పండ్లు, దద్దోజనం, పులిహోర వంటి వంటి వాటిని దేవుడికి సమర్పిస్తుంటారు. పూజ గదిలో మట్టి పాత్ర లేదా రాగి పాత్రలో నీళ్లు నింపి ఉంచుతారు. అనంతరం పూజ సమయంలో ప్రశాంతంగా ధ్యానంలో కూర్చొని ఇష్టమైన దైవాన్ని ప్రార్థించాలి. అప్పుడు మనం చెప్పే మంత్రాలకు సానుకూల శక్తి (పాజిటివ్ ఎనర్జీ) ఆ నీటిలో కలుస్తుందని నమ్మకం. తరువాత ఆ నీటిని తాగితే శారీరక, మానసిక ఆరోగ్యం లభిస్తుంది.
దీపారాధన, గంట శబ్దం ప్రాముఖ్యం
పూజ సమయంలో దీపారాధన చేసి దైవ గీతాలను పాడుతూ పూజ చేస్తుంటారు. ఈ పూజ సమయంలో గంట మోగిస్తుటారు. గంట శబ్దం మధురమైనది. ఈ శబ్దం చెడు శక్తులను తొలగిస్తుంది. దైవిక శక్తిని ఇంట్లో నిలిపి ఉంచుతుంది
పూజలో ఉపయోగించకూడని పదార్థం
పూజలో ఇనుప వస్తువులను ఉపయోగించకూడదని శాస్త్రాలు చెబుతున్నాయి. ఎందుకంటే ఇనుప యముడికి చెందినదిగా భావిస్తారు. ఇనుము వస్తువులు ఉంచితే సానుకూల శక్తులను ఆకర్షించదని పండితులు చెబుతారు. వెండి, రాగి, ఇత్తడి, మట్టి పాత్రలు పూజా గదిలో ఉండవచ్చు.
నీటిని ఎలా ఉపయోగించాలి
పూజ సమయంలో చిన్న పాత్రలో నీళ్లు ఉంచి పూజ చేయాలి. తరువాత రోజు ఆ నీటిని ఇంటి పైకప్పు లేదా బయట పారేయాలి. ఇలా చేయడం వల్ల దుష్ట శక్తులు ఇంటికి దగ్గరకు రావు.. మంచి శక్తులు ఇంట్లో నిలుస్తాయని వేదాంతులు చెబుతున్నారు.
ఐదు భూతాల శక్తి పొందే రహస్యం
పూజ సమయంలో ఐదు భూతాలు కలిస్తే వాటి శక్తి మనకు లభిస్తుంది.
ఆకాశం – పూజ గదిలో ఉన్న ఖాళీ స్థలం
భూమి – మనం కూర్చున్న/ నిలబడ్డ నేల
అగ్ని – మనం వెలిగించే దీపం
గాలి – దీపంలో ఉన్న గాలి
నీరు – మనం ఉంచే నీరు
