Maha Shivaratri: మహా శివరాత్రి తర్వాతి రోజు ఏం చేయాలి? ఉపవాసం తర్వాతి రోజు ఏం తినాలి?

Maha shivratri Deeksha Dos And Donts: పరమశివుడి కోసం మహాశివరాత్రి రోజు చేసే ఉపవాస దీక్ష అత్యంత నియమ నిష్టతో చేయాల్సి ఉంది. ఒకపొద్దును పవిత్రంగా చేసి భగవన్నామస్మరణలో మునగాలి. ఉపవాసం రోజంతా దైవ చింతనలో మునగాలి. ఉపవాసం సాయంత్రం ఫలహారంతో విరమించాలి. తర్వాతి రోజు అంటే మహా శివరాత్రి తర్వాతి రోజు ఉపవాసం చేసిన వారు ఎలా ఉండాలనేది ఒక పద్దతి ఉంది. మహా శివరాత్రి తర్వాతి రోజు కూడా చాలా పద్ధతిగా ఉండాలి. ఉపవాసం విరమించామని ఎలా పడితే అలా ఉండరాదు. ఆ రోజు కూడా నియమ నిష్టతో ఉండాలి. మహాశివరాత్రిని పద్ధతిగా చేయాల్సి ఉంటుంది. అలా చేయనివారు మహాశివరాత్రికి ఉపవాసం, జాగరణ వంటివి చేయరాదు.
ఉపవాసం విరమించిన తర్వాతి రోజు ఆహారం మితంగా తినాలి. ఉపవాసం ఉన్నాం కదా అని తర్వాతి రోజు ఇష్టానుసారంగా తినరాదు. అలా చేస్తే అనారోగ్యానికి గురవుతారు. వాంతులు, విరేచనాలు అయ్యే ఆస్కారం ఉంది. ఉపవాసం ఉన్నవారు సాత్విక ఆహారం తీసుకోవాలి. అంటే పాలన్నం.. దద్దోజనం (పెరుగన్నం) వంటి సాత్విక ఆహారం తీసుకోవాలి. నూనె, ఉప్పు, కారం అధికంగా ఉన్న ఆహారాన్ని తినరాదు. వీటికి దూరంగా ఉంటే మంచిది. రోజంతా ఉపవాసం ఉన్నవారు తర్వాత ఉప్పు, కారాలతో కూడిన ఆహారం తీసుకుంటే కడుపు ఉబ్బరం, అజీర్తి వంటి సమస్యలు రావొచ్చు. ఇక మాంసాహారం.. మద్యం, ధూమపానం వంటి జోలికి వెళ్లరాదు. తమ పనులు చేసుకుంటే శివరాధన చేయాలి.
ఇలా జాగరణ చేయరాదు
మహాశివరాత్రి రోజు తప్పనిసరిగా జాగరణ చేస్తారు. ఉపవాసం చేసేవారితోపాటు ఇతర భక్తులు కూడా జాగరణ చేయవచ్చు. ఉదయం ఆరు గంటల వరకు జాగరణ చేయాల్సి ఉంటుంది. అయితే జాగరణను ఎలా పడితే అలా చేస్తే ప్రతిఫలం లభించదు. జాగరణ పేరిట రాత్రిళ్లు విచ్చలవిడిగా తిరగడం చేయరాదు. సినిమాలు, ఆటలు వంటి చేయరాదు. ఒకవేళ సినిమాలు చూస్తే భక్తికి సంబంధించినవై ఉండాలి. జాగరణ అంటే భగవంతుడిని స్మరించడమే. తెల్లవార్లు మెలకువతో శివరాధన చేస్తే జాగరణకు ప్రతిఫలం లభిస్తుంది.
ఎన్నో ప్రయోజనాలు
మహా శివరాత్రి ఆధ్యాత్మికంగా ఎంత పవిత్రమైనది.. విశిష్టమైనదో.. ఆరోగ్యకరంగా.. మానసికపరంగా అంతే ముఖ్యమైనది. మహాశివరాత్రి రోజు ఉపవాసం ఒక్కటే కాదు భగవంతుడి నామస్మరణ చేయడం.. నిష్టగా ఉండడం.. జాగరణ చేయడం వంటి వాటి వలన ఎన్నో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఉంటాయి. ఆహారం అంటే అమితంగా ఇష్టపడే వారు ఉపవాసం ఉంటే కొంత నోటికి తాళం వేసిన వారవుతారు. అంతేకాకుండా తినకుండా కూడా ఉండగలమనే ఒక నమ్మకం ఏర్పడుతుంది. ఆహారం వృథా చేసేవారు ఆకలి విలువ తెలియదు. శివరాత్రి ఉపవాసం ఉంటే ఆకలి విలువ తెలియడంతో పాటు ఆహారాన్ని వృథా చేయరు. ఇకపై పద్ధతిగా తింటారు. శివరాత్రి రోజు చేసే కఠిన ఉపవాస దీక్షతో ఇంద్రియాలను నియంత్రించుకుంటారు. ఇంద్రియాలను నియంత్రించుకుంటే మన శరీరం మన ఆధీనంలో ఉంటుంది.
