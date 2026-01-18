Women Dress: మహిళలు ఏం ధరించాలి? సనాతన ధర్మం చెబుతోంది తెలుసా?

Sanathana Dharma Women Dressing: సమాజంలో మహిళల వస్త్రధారణపై నిత్యం చర్చ జరుగుతుంటుంది. ఇటీవల నటుడు శివాజీ మహిళల వస్త్రధారణపై చేసిన వ్యాఖ్యలతో తీవ్ర దుమారం రేపిన విషయం తెలిసిందే. మహిళలు చీరలు ధరించాలని శివాజీ చెప్పగా.. అతడి వ్యాఖ్యలపై సభ్య సమాజం తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. ప్రస్తుతం శివాజీ అంశం ముగిసిపోగా మహిళల వస్త్రధారణపై మాత్రం చర్చ జరుగుతోంది. అయితే మహిళల వస్త్రధారణపై సనాతన ధర్మం ఏం చెబుతుందో తెలుసుకుందాం.
సనాతన ధర్మం ప్రకారం భారతీయ మహిళా వేషధారణపై కీలక విషయాలు చెబుతోంది. మహిళలు శరీరాన్ని కాదు శీలాన్ని అలంకరించాలని ఉపదేశిస్తుంది. బట్టలు అనేవి సంస్కారం, గౌరవం, శక్తితో కలిగి ఉంటుంది. ఆ భావన కలిగేలా మహిళల వస్త్రధారణ ఉండాలని సనాతన ధర్మం పేర్కొంటుంది. సనాతన ధర్మంలో మహిళను శక్తి స్వరూపం, గృహలక్ష్మి, సంస్కారానికి ప్రతీకగా భావిస్తారు. అందుకే మహిళ వేషధారణ కేవలం అలంకారం కోసం కాదని.. ఆమె ఆత్మగౌరవం, శీలం, సంస్కృతి ప్రతిబింబంగా ఉండాలని సనాతన ధర్మం చెబుతోంది. వస్త్రధారణే కాదు వేషధారణ కూడా కీలక విషయాలు వెల్లడిస్తోంది.
సంప్రదాయ వేషధారణ భావం
వస్త్రధారణ శరీర ప్రదర్శన కాదు. శీల పరిరక్షణకు దోహదం చేయాలి. బట్టలు శరీరాన్ని కప్పడానికి మాత్రమే కాదు మనసు, సంస్కారాన్ని చూపించడానికి అని సనాతన ధర్మం చెబుతుంది. సనాతన ధర్మం ప్రకారం స్త్రీ నిజమైన శక్తి ఆమె సాధుత్వం, మౌనం, ఆత్మ నియంత్రణలో ఉంటుంది.
సనాతన ధర్మం ప్రకారం భారతీయ మహిళలు సంప్రదాయ దుస్తులు ధరించాలని చెబుతోంది. ఒక్కో వస్త్రధారణకు ఒక్కో భావాన్ని సనాతన ధర్మం ఇస్తోంది. కింద పేర్కొన్న వస్త్రాలు శరీరాన్ని కప్పి, స్త్రీ శక్తిని వెలిగించేవి
చీర: గౌరవం, గాంభీర్యం, స్త్రీతత్వానికి ప్రతీక
సల్వార్ కమీజ్: సౌలభ్యం, సంస్కారం
లంగా–ఓణి, గాగ్రా చోలి: సంప్రదాయం, ఉత్సవ శోభ
మహిళల వస్త్రధారణతోపాటు అలంకారంపై సనాతన ధర్మం కీలక విషయాలు చెబుతోంది. అలంకారం అనేద ఫ్యాషన్ కాదని ఆధ్యాత్మిక చిహ్నాలు అని సనాతన ధర్మం చెబుతోంది.
అలంకారాలు- ఆధ్యాత్మిక అర్థం
బొట్టు / కుంకుమ: ఆజ్ఞాచక్రం, శుభశక్తి
సింధూరం: దాంపత్య పవిత్రత
మంగళసూత్రం: ధర్మబద్ధమైన జీవితం
గాజులు: సౌభాగ్య లక్షణం
బట్టలు శరీరాన్ని కప్పితే శీలం ఆత్మను అలంకరిస్తుంది. మహిళ అందం ఆమె దుస్తుల్లో కాదు, ఆమె సంస్కారంలో ఉంటుందని సనాతన ధర్మం చెబుతోంది.
