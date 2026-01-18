English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Women Dress: మహిళలు ఏం ధరించాలి? సనాతన ధర్మం చెబుతోంది తెలుసా?

What To Wear Women Know What Sanathana Dharma Is Saying: మహిళల వస్త్రధారణపై సమాజంలో చర్చ జరుగుతుండగా సనాతన ధర్మం ఏం చెబుతుందో తెలుసుకోవాలి. శివాజీ వ్యాఖ్యల నేపథ్యంలో సనాతన ధర్మం మహిళల వస్త్రధారణతోపాటు అలంకరణపై ఏం చెబుతుందో తెలుసుకుందాం.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Jan 18, 2026, 12:07 PM IST

Women Dress: మహిళలు ఏం ధరించాలి? సనాతన ధర్మం చెబుతోంది తెలుసా?

Sanathana Dharma Women Dressing: సమాజంలో మహిళల వస్త్రధారణపై నిత్యం చర్చ జరుగుతుంటుంది. ఇటీవల నటుడు శివాజీ మహిళల వస్త్రధారణపై చేసిన వ్యాఖ్యలతో తీవ్ర దుమారం రేపిన విషయం తెలిసిందే. మహిళలు చీరలు ధరించాలని శివాజీ చెప్పగా.. అతడి వ్యాఖ్యలపై సభ్య సమాజం తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. ప్రస్తుతం శివాజీ అంశం ముగిసిపోగా మహిళల వస్త్రధారణపై మాత్రం చర్చ జరుగుతోంది. అయితే మహిళల వస్త్రధారణపై సనాతన ధర్మం ఏం చెబుతుందో తెలుసుకుందాం.

Also Read: BRS Party: మాజీ ఎమ్మెల్యే సంపత్‌ కుమార్‌ బండారం బయటపెట్టిన బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ

సనాతన ధర్మం ప్రకారం భారతీయ మహిళా వేషధారణపై కీలక విషయాలు చెబుతోంది. మహిళలు శరీరాన్ని కాదు శీలాన్ని అలంకరించాలని ఉపదేశిస్తుంది. బట్టలు అనేవి సంస్కారం, గౌరవం, శక్తితో కలిగి ఉంటుంది. ఆ భావన కలిగేలా మహిళల వస్త్రధారణ ఉండాలని సనాతన ధర్మం పేర్కొంటుంది. సనాతన ధర్మంలో మహిళను శక్తి స్వరూపం, గృహలక్ష్మి, సంస్కారానికి ప్రతీకగా భావిస్తారు. అందుకే మహిళ వేషధారణ కేవలం అలంకారం కోసం కాదని.. ఆమె ఆత్మగౌరవం, శీలం, సంస్కృతి ప్రతిబింబంగా ఉండాలని సనాతన ధర్మం చెబుతోంది. వస్త్రధారణే కాదు వేషధారణ కూడా కీలక విషయాలు వెల్లడిస్తోంది.

Also Read: Hyderabad Metro: హైదరాబాద్‌ మెట్రో-2 దశపై కీలక పరిణామం.. ఏం జరిగిందో తెలుసా?

సంప్రదాయ వేషధారణ భావం
వస్త్రధారణ శరీర ప్రదర్శన కాదు. శీల పరిరక్షణకు దోహదం చేయాలి. బట్టలు శరీరాన్ని కప్పడానికి మాత్రమే కాదు మనసు, సంస్కారాన్ని చూపించడానికి అని సనాతన ధర్మం చెబుతుంది. సనాతన ధర్మం ప్రకారం స్త్రీ నిజమైన శక్తి ఆమె సాధుత్వం, మౌనం, ఆత్మ నియంత్రణలో ఉంటుంది.

సనాతన ధర్మం ప్రకారం భారతీయ మహిళలు సంప్రదాయ దుస్తులు ధరించాలని చెబుతోంది. ఒక్కో వస్త్రధారణకు ఒక్కో భావాన్ని సనాతన ధర్మం ఇస్తోంది. కింద పేర్కొన్న వస్త్రాలు శరీరాన్ని కప్పి, స్త్రీ శక్తిని వెలిగించేవి

చీర: గౌరవం, గాంభీర్యం, స్త్రీతత్వానికి ప్రతీక
సల్వార్ కమీజ్: సౌలభ్యం, సంస్కారం
లంగా–ఓణి, గాగ్రా చోలి: సంప్రదాయం, ఉత్సవ శోభ

Also Read: Revanth Reddy: ఆదిలాబాద్‌పై రేవంత్‌ రెడ్డి వరాలు.. ఎయిర్‌పోర్టు, ఇండస్ట్రీయల్‌ కారిడార్‌

మహిళల వస్త్రధారణతోపాటు అలంకారంపై సనాతన ధర్మం కీలక విషయాలు చెబుతోంది. అలంకారం అనేద ఫ్యాషన్ కాదని ఆధ్యాత్మిక చిహ్నాలు అని సనాతన ధర్మం చెబుతోంది. 
అలంకారాలు- ఆధ్యాత్మిక అర్థం
బొట్టు / కుంకుమ: ఆజ్ఞాచక్రం, శుభశక్తి
సింధూరం: దాంపత్య పవిత్రత
మంగళసూత్రం: ధర్మబద్ధమైన జీవితం
గాజులు: సౌభాగ్య లక్షణం

బట్టలు శరీరాన్ని కప్పితే శీలం ఆత్మను అలంకరిస్తుంది. మహిళ అందం ఆమె దుస్తుల్లో కాదు, ఆమె సంస్కారంలో ఉంటుందని సనాతన ధర్మం చెబుతోంది.

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Women Dresssanathana dharmaActor Sivaji CommentsAnasuya BharadwajWomen What To Wear

