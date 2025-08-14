English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Krishna Janmashtami 2025: కృష్ణాష్టమి వేడుకలు.. జన్మాష్టమి రోజు ఈ ఒక్కరెమిడీ పాటిస్తే కన్నయ్య లాంటి బిడ్డ పుట్టడం పక్కా.!.

Janmashtami 2025: జన్మాష్టమిని చాలా మంది  భక్తి భావనలతో జరుపుకుంటారు. ముఖ్యంగా ఈసారి మనం జన్మాష్టమిని ఆగస్టు 15న శుక్రవారంరోజున జరుపుకోబోతున్నాం. అయితే.. జన్మష్టమి రోజు తప్పకుండా కొన్నినియమాలను పాటించాలి.

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Aug 14, 2025, 01:24 PM IST
Krishna Janmashtami puja vidhan 2025: జన్మాష్టమిని దేశమంత ఎంతో  భక్తిభావనలతో జరుపుకుంటారు.ఈ సారి మనం  కృష్ణాష్టమిని ఆగస్టు 15వ తేదీన శుక్రవారం రోజున జరుపుకోబోతున్నాం. అయితే..రాత్రిపూట చాలా మంది జన్మష్టమి వేడుకుల్ని జరుపుకుంటారు. అయితే జన్మష్టమి ఈసారి కొంత మంది ఆగస్టు 15, మరికొంత మంది 16న కూడా జరుపుకుంటున్నారు. ఏ రోజున చేసుకున్న  కృష్ణుడి అనుగ్రహం లభిస్తుందని పండితులు చెబుతున్నారు.

మొత్తంగా ఈ సారి జన్మాష్టమి వేళ చాలా మంది ఉదయం నిద్రలేచి శుభ్రమైన దుస్తులు ధరించి ప్రత్యేకంగా దేవుడి దగ్గర దీపారాధన చేసి పూజలు మొదలు పెడతారు. అయితే..  కృష్ణాష్టమిరోజున ప్రత్యేకంగా పీట వేసి ,దాని మీద  కృష్ణుడి ప్రతిమ ఉంచి దాని చుట్టు పండ్లు, మామిడి తోరణాలు, దీపాలు పెడతారు. పీట చుట్టు అందంగా ముగ్గులు వేస్తారు.

ఆ తర్వాత చాలా మంది ఛప్పన్ భోగ్ నైవేద్యం సమర్పిస్తారు. ఆతర్వాత ప్రత్యేంగా మంగళ ఆరతి, ఉట్టి కార్యక్రమం మొదలైనవి నిర్వహిస్తారు. అయితే.. కిట్టయ్య పూజలో తప్పనిసరిగా దోసకాయలను ఉపయోగిస్తారు. అయితే.. దోసకాయ అంటే  కృష్ణుడికి ఎంతో ప్రీతికరమైనది. ఈ రోజున రాత్రి పూట దోసకాయలను మధ్య భాగంలో గుండ్రంగా కోస్తారు. దాని మధ్య భాగంలో  కృష్ణుడి ఒక చిన్న ప్రతిమను పెడతారు.

ఇలా రాత్రంతా పెట్టి ఉదయం పూట ఆ ప్రతిమను మరల బైటకు తీస్తారు. ఇలా తీసిన దోసకాయను సంతానం లేని మహిళలకు ప్రసాదంగా పెడతారు. ఇది తింటే నెల తిరక్కుండానే మహిళలకు సంతాన యోగం లభిస్తుందని అనాదీగా నమ్ముతారు.ఈ విధంగా జన్మాష్టమి వేడుకల్ని ఎంతో భక్తి భావనలతో జరుపుకుంటారు. ఈ రోజున దోసకాయకు తప్పకుండా కిట్టయ్య పక్కన పెట్టాలి.

Read more: Krishna Janmashtami 2025: శ్రీకృష్ణ జన్మాష్టమి ఈసారి ఎప్పుడు..?.. ఆ టైమ్‌లోనే ఎందుకు జన్మాష్టమి వేడుకలు జరుపుకుంటారు..?..

జన్మాష్టమి వేడుకలలో దోసకాయ కనుక ఉపయోగించకపోతే.. కిట్టయ్య పూజ అసంపూర్తిగా అయినట్లు కూడా భావిస్తారు. అంటే జన్మాష్టమి వేడుకల్లో దోసకాయకు అంతటి ప్రయారిటీ ఉందన్న మాట. అదే విధంగా కొంత మంది జొన్న కంకిని కూడా కృష్ణాష్టమి రోజు పీటపై పెడతారు.

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

