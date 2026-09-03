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Krishna Janmashtami Time: శ్రీకృష్ణ జన్మాష్టమి 2026 పూజ ముహూర్తం ఇదే.. అర్ధరాత్రి పూజా విధానం, పూజా సామాగ్రి పూర్తి వివరాలు!

Krishna Janmashtami 2026 Date Puja Time: హిందూ పురాణాల ప్రకారం శ్రీ కృష్ణాష్టమికి చాలా ప్రత్యేకమైన ప్రాముఖ్యత ఉంటుంది.. భారతదేశవ్యాప్తంగా హిందువులు ఎంతో ఘనంగా జరుపుకునే ఈ పండగ రోజున శ్రీకృష్ణుడు జన్మించినట్లుగా భావిస్తారు. ఇంతటి ప్రత్యేక పండగ రోజున భక్తులంతా ఉపవాసాలతో బాలకృష్ణుడికి అర్ధరాత్రి పూజలు చేస్తారు. అయితే, ఈ పూజా సమయంలో కావలసిన వస్తువులు ఏంటో? అర్ధరాత్రి ఎలా పూజ చేయాలో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం..

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Sep 03, 2026, 01:19 PM IST|Updated: Sep 03, 2026, 01:35 PM IST
Krishna Janmashtami Time: శ్రీకృష్ణ జన్మాష్టమి 2026 పూజ ముహూర్తం ఇదే.. అర్ధరాత్రి పూజా విధానం, పూజా సామాగ్రి పూర్తి వివరాలు!
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో ఐదు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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