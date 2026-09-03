/Krishna Janmashtami Time: శ్రీకృష్ణ జన్మాష్టమి 2026 పూజ ముహూర్తం ఇదే.. అర్ధరాత్రి పూజా విధానం, పూజా సామాగ్రి పూర్తి వివరాలు!

Krishna Janmashtami 2026 Date Puja Time: హిందువులు ఎంతో భక్తి శ్రద్దలతో జరుపుకునే అత్యంత ప్రాముఖ్యత కలిగిన పండుగలు శ్రీకృష్ణ జన్మాష్టమి ఒకటి.. బాలకృష్ణుడు జన్మదినాన్ని పురస్కరించుకొని ఈ పండగను దేశవ్యాప్తంగా ఎంతో ఘనంగా అంగరంగ వైభవంగా నిర్వహిస్తూ ఉంటారు. అయితే, ప్రతి ఏడాదిలాగే ఈ ఏడాది కూడా శ్రీకృష్ణ జన్మాష్టమి తేదీ పై భక్తుల్లో కొంత గందరగోళం నెలకొంది.. ఈ నేపథ్యంలో పండగకు సరైన తేదీతో పాటు.. పూజా సామాగ్రి, అర్ధరాత్రి పూజా విధానం గురించి మనం ఇప్పుడు పూర్తిగా తెలుసుకుందాం..
కృష్ణాష్టమి 2026: సరైన తేదీ ఏది?
హిందూ పంచాంగం ప్రకారం.. ఈ ఏడాది కృష్ణాష్టమి పండుగను సెప్టెంబర్ 4వ తేదీ శుక్రవారం రోజున జరుపుకోవడం చాలా మంచిదని పండితులు చెబుతున్నారు. సెప్టెంబర్ 4వ తేదీన అష్టమి తిథి మొదలై.. సెప్టెంబర్ 5వ ఏది రాత్రి వరకు కొనసాగుతుంది. కాబట్టి శ్రీకృష్ణుడికి అర్ధరాత్రి పూజ చేయడం ఆనవాయితీ కాబట్టి.. సెప్టెంబర్ 4వ తేదీ రాత్రి 12 గంటలకు కన్నయ్యకు ప్రత్యేకమైన పూజలు నిర్వహించడం చాలా మంచిది. కాబట్టి సెప్టెంబర్ 4వ తేదీనే ఉపవాస దీక్షతో పాటు పూజ చేయాల్సి ఉంటుంది..
పూజకు కావలసిన సామగ్రి ఇదే..
ఆ శ్రీకృష్ణుడి జన్మాష్టమి పూజకు కొన్ని వస్తువులు తప్పనిసరి. ఇందులో భాగంగా బాలకృష్ణుడి విగ్రహం తప్పనిసరి అని పండితులు చెబుతున్నారు. అందమైన పసుపు రంగు వస్త్రాలతో పాటు అద్భుతమైన వేణు, కిరీటం కలిగిన శ్రీకృష్ణుడి విగ్రహాన్ని ఒకరోజు ముందే ఇంటికి కొనుగోలు చేసి తెచ్చుకోండి. అలాగే పంచామృతాల కోసం.. పాలు పెరుగు నెయ్యి చక్కెర కూడా సిద్ధం చేసుకోండి. దీంతోపాటు విగ్రహాన్ని శుద్ధి చేయడానికి గంగాజలం కూడా అవసరం. శ్రీకృష్ణుడికి తులసి అంటే ఎంతో ఇష్టం కాబట్టి.. నైవేద్యం సమర్పించేటప్పుడు తులసి దళాలను నైవేద్యంపై ఉంచడం కోసం తులసి దళాలను కూడా తీసుకోండి.
అలాగే బాలకృష్ణుడికి అత్యంత ఇష్టమైన ప్రసాదాలలో వెన్న కూడా ఒకటి. కాబట్టి నాలుగవ తేదీనే వెన్నె కూడా కొనుగోలు చేసి అందులో తీపి కలపండి. ఇక ఇంట్లోనే తయారుచేసిన పాయసం లేదా హల్వా ఇప్పుడా నైవేద్యంగా ఉంచాల్సి ఉంటుంది. తాజా పూలతో పాటు విగ్రహాన్ని అలంకరించుకోవడానికి పూలమాలలు కూడా కొనుక్కోవాల్సి ఉంటుంది. మంచి సువాసన కలిగిన అగరబత్తుల తో పాటు దీపం కోసం నెయ్యి కొనుగోలు చేయాల్సి ఉంటుంది. దీంతోపాటు బాలకృష్ణుడిని కూర్చోబెట్టేందుకు పూలతో అలంకరించిన చిన్న ఉయ్యాల కూడా ఎక్కడైనా లభిస్తే కొనుగోలు చేయండి..
అర్ధరాత్రి పూజా విధానం..
శ్రీకృష్ణాష్టమి రోజున ఉదయం నుంచి భక్తులు ప్రత్యేకమైన ఉపవాస దీక్షను ఆచరిస్తూ ఉంటారు. రాత్రి 12 గంటలకు శ్రీకృష్ణుడి జననం సమయంలో పూజలు ప్రారంభిస్తారు.. పూజ ప్రారంభ సమయంలో ముందుగా బాలకృష్ణుడి విగ్రహాన్ని పంచామృతాలతో అభిషేకం చేయాల్సి ఉంటుంది. అలాగే గంగా జలాలతో శుద్ధిచేసి.. కన్నయ్య విగ్రహానికి కొత్త పసుపు వస్త్రాలతో పాటు, కిరీటం, మురళితో ఎంతో అద్భుతంగా అలంకరించాలి.. పూలతో అలంకరించిన ఉయ్యాలలో స్వామివారిని కూర్చోబెట్టి. వెన్ని, పండ్లు, స్వీట్లను నైవేద్యంగా పెట్టి.. వాటిపై తప్పకుండా తులసి ఆకులను ఉంచాల్సి ఉంటుంది..
ఆ తర్వాత నెయ్యి దీపం వెలిగించి అగర్బస్తులను కూడా వెలిగించి స్వామివారికి హారతిని ఇచ్చి ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ అని మంత్రాన్ని భక్తిశ్రద్ధలతో బేసి సంఖ్యలో చదవాల్సి ఉంటుంది.. ఎవరికి కన్నయ్యను ఉయ్యాలలో ఊపుతూ.. ఆ తర్వాత కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి సాష్టాంగ నమస్కారం చేసి.. ప్రసాదాన్ని స్వీకరించి ఉపవాస దీక్షను విరమించుకోవలసి ఉంటుంది. ఈ విధంగా శ్రీకృష్ణాష్టమి రోజున భక్తితో పూజిస్తే.. ఆ కన్నయ్య ఆశీస్సులు కుటుంబం మొత్తం పై ఉండి.. సుఖ సంతోషాలు, సిరిసంపదలు లభిస్తాయని పురాణాలతో పాటు పండితులు చెబుతున్నారు..
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