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Janmashtami 2026: శ్రీ కృష్ణ జన్మాష్టమి పూజలో కాడ ఉన్నదోసకాయ తప్పనిసరి.!. దీని వెనుక అసలు స్టోరీ ఏమిటంటే..?

Krishna Janmashtami: ఈ సంవత్సరం మనం సెప్టెంబర్ 4వ తేదీన జన్మాష్టమిని జరుపుకుంటాం. అయితే.. రాత్రి పూజ ఈ పూజను జరుపుకొవడం చాలా విశేషమని పండితులు చెబుతున్నారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Sep 03, 2026, 02:00 PM IST|Updated: Sep 03, 2026, 02:06 PM IST
Janmashtami 2026: శ్రీ కృష్ణ జన్మాష్టమి పూజలో కాడ ఉన్నదోసకాయ తప్పనిసరి.!. దీని వెనుక అసలు స్టోరీ ఏమిటంటే..?
Image Credit: krishnajanmashtami

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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