/Janmashtami 2026: శ్రీ కృష్ణ జన్మాష్టమి పూజలో కాడ ఉన్నదోసకాయ తప్పనిసరి.!. దీని వెనుక అసలు స్టోరీ ఏమిటంటే..?

Krishna Janmashtami 2026 cucumber rituals in lord krishna puja: దేశ వ్యాప్తంగా వ్యాప్తంగా ఎక్కడ చూసిన జన్మాష్టమి వేడుకలు ఘనంగా ప్రారంభ మయ్యాయి.ముఖ్యంగా వైష్ణవ ఆలయాలను అందంగా ముస్తాబు చేశారు. ఇక మనం సెప్టెంబర్ 4వ తేదీన శుక్రవారం రోజున శ్రీ కృష్ణ జన్మాష్టమిని జరుపుకుంటాం. అయితే.. ప్రతి సంవత్సరం శ్రావణ మాసంలోని కృష్ణ పక్ష అష్టమి తిథితో పాటు రోహిణి నక్షత్రం కూడా కలిసి రావాలని పండితులు చెబుతుంటారు. రోజంతా ఉపవాసం ఉండాలి. భక్తితో కన్నయ్య నామాలను భజన చేస్తుండాలి. ముఖ్యంగా అర్దరాత్రి అంటే.. ఈసారి జన్మష్టమి 11.57 నిముషాల నుంచిన 12 .43 నిముషాల మధ్య జరుపుకొవాలని పండితులు చెబుతున్నారు.
కన్నయ్యకు షోడషోపచారాలతో పూజలు చేయాలి. ఇక పీట మీద చాలా మంది మట్టితో చేసిన ప్రతిమలను కొంత మంది పెట్టి పూజలు చేస్తారు. మరికొంత మంది నేరుగా కన్నయ్య విగ్రహంను పెట్టి దాని మీద ఉట్టిని ఏర్పాటు చేస్తారు. అయితే.. పూజలు తప్పనిసరిగా దోసకాయను ఉపయోగిస్తారు. అసలు దోసకాయ లేకపోతే పూజ చేసిన ఫలితం రాదని చెప్తారు.
జన్మాష్టమి రాత్రి దోసకాయను ఎందుకు కోస్తారు?
జన్మాష్టమి రోజున, రాత్రి పూట బాలకృష్ణుడికి ఛప్పన్ భోగ్ 56 రకాల వంటలను సమర్పిస్తారు. పురాణాల ప్రకారం, కృష్ణ జన్మాష్టమి అర్ధరాత్రి సమయంలో దోసకాయను కోసే ఆచారం ఉంది. దోసకాయ గర్భానికి సంబంధించినది. జన్మాష్టమి పూజలో దోసకాయను దేవకి గర్భానికి చిహ్నంగా భావిస్తారు. అంతే కాకుండా..దోసకాయను కాయిన్ తో నెమ్మదిగా కోస్తారు. దీని వల్ల దోసకాయ నుంచి బాలకృష్ణుడు జన్మించినట్లుగా భావిస్తారు. అంతకు ముందు దోసకాయను కాయిన్ తో కోసి అందులో బాలకృష్ణుడి విగ్రహాన్ని పెడతారు.
ఈ విధంగా దోసకాయను కోసి.. రాత్రి మరల వేరుచేసి అందులోని బాలకృష్ణుడి విగ్రహంను బైటకు తీసి పూజలు చేస్తారు. దోసకాయ కాడను బొడ్డు తాడుగా భావిస్తారు. దీంతో దేవకి గర్భం నుంచి కృష్ణుడిని బైటకు తీసినట్లు భావిస్తారు. ఆ తర్వాత శంఖానాదంచేసి, నాదస్వరం, గంటలు కొడుతూ.. కన్నయ్యకు స్వాగతం పలుకుతారు. ఈ విధంగా బాలకృష్ణుడికి యథాశక్తి మేరకు పూజలు చేస్తారు . ముఖ్యంగా కాడతో సహా కీర దోసకాయను పూజలు ఉంచుతారు.
ముఖ్యంగా సంతానం లేని వారు.. ఈ దోసకాయను ప్రసాదంగా తింటే.. వెంటనే సంతాన భాగ్యం కల్గుతుందని అనాదీగా నమ్ముతుంటారు. దోసకాయ అనేది ఆరోగ్యంకు కూడా మంచిదని, తిన్న ఆహరం జీర్ణమౌతుందని, కడుపుకు చల్లదనం ఇస్తుందని పెద్దలు చెబుతుంటారు. అందుకే జన్మాష్టమి రోజున తప్పకుండా కాడ ఉన్న కీర దోసకాయను తప్పకుండా పూజలో ఉపయోగిస్తారు.
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