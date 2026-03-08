Kubera Favorite Zodiac Signs 2026: కుబేరుడికి ఎంతో ఇష్టమైన 4 రాశులు ఇవే.. వీరికి అపారమైన సంపద, ఊహించని లగ్జరీ లైఫ్!

Kubera Favorite Zodiac Signs 2026 Effect On Zodiac Telugu: జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో కుబేరుడికి ప్రత్యేకమైన ప్రాముఖ్యత ఉంటుంది. ఈ గ్రహాన్ని సంపదతో పాటు శ్రేయస్సు ఐశ్వర్యానికి సూచికగా చెప్పుకుంటారు.. కుబేరుడి ఆశీస్సులు ఉంటే ఇంట్లో ఊహించని స్థాయిలో కనక వర్షం కురుస్తుందని ఒక నమ్మకం. అంతేకాకుండా ఆయన అనుగ్రహం ఉంటే సమాజంలో మంచి పేరు ప్రతిష్టలు లభిస్తాయని, అనుకున్న పనుల్లో అద్భుతమైన సంపాదన కూడా పొందగలుగుతారని ఒక విశ్వాసం. అయితే, కొన్ని ప్రత్యేకమైన గ్రహాలు శుభస్థానంలో ఉన్న రాశుల వారికి ఎల్లప్పుడూ కుబేరుడి అనుగ్రహం లభిస్తుంటుంది. అంతేకాకుండా కొన్ని రాశులకు గురువు లాంటి గ్రహాలు అధిపతిగా ఉన్నప్పుడు కూడా ఆయన ఆశీస్సులు తప్పకుండా లభిస్తూ ఉంటాయని జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో పేర్కొన్నారు. అయితే, కుబేరుడికి కొన్ని రాశులు అంటే చాలా ఇష్టం. ఆయా రాశుల వారికి ఎల్లప్పుడూ సంపదని ఇస్తూనే ఉంటాడు. అయితే, కుబేరుడికి అత్యంత ఇష్టమైన నాలుగు రాశులేవో వారికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం.
ఈ రాశులవారికి బంపర్ జాక్పాట్:
వృషభ రాశి
కుబేరుడికి అత్యంత ఇష్టమైన రాశుల్లో వృషభ రాశి ఒకటి. వృషభ రాశి వారికి మానసిక ప్రశాంతత విపరీతంగా పెరుగుతుంది. అలాగే స్థిరాస్తులు కూడా పొందగలుగుతారు. ఈ రాశిని శుక్రుడు పాలిస్తాడు. కాబట్టి వీరికి సంపదతో పాటు ఆనందం, భౌతిక సంతోషం విపరీతంగా లభించే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా ఈ రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు తెలివితేటలు కూడా విపరీతంగా పెరుగుతాయి. అలాగే డబ్బు విషయంలో కూడా మోసపోయే వ్యక్తులు ఈ సమయంలో గ్రహించగలుగుతారు. అంతేకాకుండా పొదుపు చేయడానికి ఎలాంటి పనులు చేయాలో అనే అంశాలపై ప్రత్యేక చొరవ చూపుతారు. ఈ రాశుల్లో జన్మించిన వ్యక్తులు ఎప్పుడు డబ్బు సంపాదిస్తూనే ఉంటారు. దీనివల్ల ఏదో ఒకటి కొనుగోలు చేస్తూనే ఉంటారు. అలాగే వీరు విలాసవంతమైన జీవితాన్ని గడపడమే కాకుండా.. జీవితాన్ని ఆరోగ్యంగా ఉంచుకోగలుగుతారు..
కర్కాటక రాశి
కర్కాటక రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు కూడా ఎల్లప్పుడూ కుబేరుడి అనుగ్రహం పొందే అవకాశాలున్నాయి. కుటుంబాన్ని ప్రేమించడమే కాకుండా వీలు ఎల్లప్పుడూ సంతోషపెడతారు. అంతేకాకుండా వారికి ఎప్పుడు ఎలాంటి డబ్బు కోరుతూ.. ఉండదని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. కుటుంబ ఖర్చులకోసం ఏదైనా పనులు చేసే అవకాశాలుంటాయి. దీనికి సమాజంలో మంచి హోదా కూడా లభిస్తుంది. అంతేకాకుండా సమాజ సేవ చేసే అవకాశాలు కూడా కనిపిస్తున్నాయి. అలాగే వీరికి ఆత్మగౌరవం కూడా ఊహించని స్థాయిలో పెరుగుతుంది. ఆర్థిక పరిస్థితులు గతంలో కంటే ఇప్పుడు మరింత బలపడతాయి. దీని కారణంగా వీరికి గొప్ప పురోగతి కూడా లభించే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు.
తులారాశి
తులా రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు కూడా కుబేరుడి అనుగ్రహం ఎల్లప్పుడూ లభించబోతోంది. ముఖ్యంగా వీరికి కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం లభించే అవకాశాలు కూడా కనిపిస్తున్నాయి. వ్యక్తిగత జీవితం చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. అంతేకాకుండా సంపాదనను ఎంతో సులభంగా పొందగలుగుతారు. వీరు ప్రయత్నిస్తే ఎలాంటి విజయాలైన సాధించగలుగుతారు. చట్టపరమైన సమస్యలు ఎదుర్కొంటున్న వ్యక్తులకు ఎల్లప్పుడూ పరిష్కారం లభిస్తూనే ఉంటుంది. కుబేరుడి ఆశీస్సులతో ఆదాయ వనరులు విపరీతంగా పెరుగుతూ వస్తాయి. అంతేకాకుండా వీరు విలాసవంతమైన జీవితాన్ని గడుపుతూ ఉంటారు. దీంతో సౌకర్యం వం జీవితాన్ని గడుపుతూ కష్టాన్ని చేస్తూ డబ్బులు సంపాదిస్తారు.
Also Read: Mercury Transit 2026: బుధుడి శక్తివంతమైన ప్రభావం.. మార్చి 13 నుంచి ఈ రాశుల వారికి ఊహించని సంపాదన!
ధనస్సు రాశి
ధనస్సు రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు కూడా ధైర్యం ఎల్లప్పుడూ ఉంటుంది. ఎందుకంటే కుబేరుడికి ఇష్టమైన రాశుల్లో ఈ రాశి కూడా ఒకటి. వీరు ఎల్లప్పుడూ దైవభక్తిని కలిగి ఉంటారు. అంతేకాకుండా గొప్ప ఆత్మవిశ్వాసం కూడా లభిస్తుంది. అంతేకాకుండా కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం కూడా లభించే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. జీవితంలో ఎలాంటి డబ్బు కోరత కూడా ఉండదు. కష్టపడి పని చేసే వ్యక్తులు అద్భుతంగా రాణించగలుగుతారు. అలాగే సంపాదన కూడా వారసత్వంగా పొందుతారు. కుబేరుడి అనుగ్రహం ఉన్న సమయంలో ఆశవంతమైన జీవితాన్ని గడుపుతూ.. జీవితాన్ని ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉంటారు.
