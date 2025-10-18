Kubera Yogam: 10 యేళ్ల తర్వాత దీపావళి రోజున ఈ మూడు రాశులపై కుబేరుడి అనుగ్రహం.. ఇంట్లో లక్ష్మీదేవి తాండవమే..

Kubera Yogam: వేద జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం.. సుమారు 10 యేళ్ల తర్వాత.. మూడు రాశుల వారి జీవితాలలో శుక్ర సంచారము ప్రారంభం కాబోతుంది. వారు వారి జీవితాలలోని అనుభవిస్తున్న అనేక సమస్యల నుండి ఉపశమనం పొందనున్నారు. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం, నవ గ్రహాలలో శుక్రుడు.. ప్రేమ, సంపద, శ్రేయస్సు కు అధిపతి. శుక్రుడు ఇప్పటికే తన సంచారాన్ని మార్చుకున్నాడు. శుక్రుడు గురుడు, చంద్రుడికి సంబంధించిన హస్త నక్షత్రంలో ప్రవేశించాడు. దీంతో కొన్ని రాశుల వారి జీవితాలలో అదృష్టం తీసుకురాబోతుంది. శుక్రుని నక్షత్ర పరివర్తనతో..తులా రాశుల జీవితాల్లో మంచి సమయం ప్రారంభమవుతుంది. సొంతంగా వ్యాపారం చేసుకునే వారికి భారీ ఆదాయం లభించబోతుంది. వ్యాపారంలో అనూహ్యమైన మార్పులు సంభవించబోతున్నాయి. వివాహం కాని వారు పెళ్లి పీఠలు ఎక్కనున్నారు. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం ఏర్పడుతుంది.
సంపద సృష్టికర్త అయిన శుక్రుడు నక్షత్ర పరివర్తన వృశ్చిక రాశి వారి జీవితాల్లో అదృష్టాన్ని తీసుకు రాబోతుంది. మారుస్తుంది. ఈ సమయంలో, మీడియా రంగంలో,సినిమా రంగంలో ఉన్నవారి జీవితంలో పురోగతిని చూస్తారు. ఆదాయం పెరుగుదల ఉండనుంది. కుబేరుడి అనుగ్రహంతో సంపద మీ చేతుల్లోకి రాబోతుంది. అంతేకాదు ధనవంతులు అయ్యే అవకాశం పుష్కలంగా ఉంది. మీరు మీ జీవిత భాగస్వామితో ఆహ్లాదకరమైన సమయాన్ని గడుపుతారు.
శుక్రుని నక్షత్ర మార్పు కారణంగా మకరరాశి వారి కెరీర్లో అపారమైన కీర్తితో పాటు విజయాన్ని అందుకుంటారు. నిరుద్యోగులకు ఉద్యోగాలు లభిస్తాయి. వ్యాపార రంగంలోని వారికి అనుకోని లాభాలను అందుకోబోతున్నారు. అపారమైన సంపద వర్షం మీపై కురవబోతుంది.
గమనిక: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సాధారణ నమ్మకాలు, పంచాంగాలు, జ్యోతిష్యులు చెప్పిన సమాచారంపై ఆధారపడి ఇచ్చాము. ZEE NEWS దీనిని ధృవీకరించడం లేదు.
Read more: గోవా నుంచి మన రాష్ట్రానికి ఎంత మద్యం తీసుకురావచ్చో తెలుసా..! చట్టం ఏం చెబుతోందంటే..
Read more: మన దేశంలో అత్యంత సంపన్న మంత్రులు వీళ్లే.. లిస్టులో తెలుగు వాళ్లే టాప్..
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.