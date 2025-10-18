English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • ఆధ్యాత్మికం
  • Kubera Yogam: 10 యేళ్ల తర్వాత దీపావళి రోజున ఈ మూడు రాశులపై కుబేరుడి అనుగ్రహం.. ఇంట్లో లక్ష్మీదేవి తాండవమే..

Kubera Yogam: 10 యేళ్ల తర్వాత దీపావళి రోజున ఈ మూడు రాశులపై కుబేరుడి అనుగ్రహం.. ఇంట్లో లక్ష్మీదేవి తాండవమే..

Kubera Yogam: 10 యేళ్ల తర్వాత  గురు-చంద్ర నక్షత్రంలో శుక్రుడు సంచారంతో మూడు రాశుల వారికి అదృష్టం తీసుకురాబోతుంది.  అంతేకాదు కుబేరుడి అనుగ్రహంతో వీరి దీపావళి నుంచి ఇంట్లో ధనలక్ష్మీ దేవి తాండవం చేయనుందని జ్యోతిష్య శాస్త్రం చెబుతుంది. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Oct 18, 2025, 06:35 AM IST

Trending Photos

School Holiday 2025: విద్యార్థులకు పండగే.. దీపావళికి రెండు కాదు ఏకంగా మూడు రోజులు సెలవులు
5
School Holiday
School Holiday 2025: విద్యార్థులకు పండగే.. దీపావళికి రెండు కాదు ఏకంగా మూడు రోజులు సెలవులు
Oppo K13X 5G Price: దీపావళి ఆఫర్స్‌ రావాలి బాబు రావాలి.. రూ.3 వేలకే Oppo K13X మొబైల్..
6
Oppo K13X 5G Price: దీపావళి ఆఫర్స్‌ రావాలి బాబు రావాలి.. రూ.3 వేలకే Oppo K13X మొబైల్..
EPS Pension: దీపాల పండుగ ముందు జాక్‌పాట్..రూ.2,000 పెరిగిన పెన్షన్..కొత్తగా పింఛన్ ఎంత వస్తుంది?
6
EPS Pension
EPS Pension: దీపాల పండుగ ముందు జాక్‌పాట్..రూ.2,000 పెరిగిన పెన్షన్..కొత్తగా పింఛన్ ఎంత వస్తుంది?
Edge 60 Fusion 5G: దీపావళి ఫ్లిప్‌కార్ట్‌ ఆఫర్స్.. చార్జర్ ధరకే MOTOROLA Edge 60 Fusion 5G మొబైల్.. ఏకంగా రూ.16 వేల బోనస్!
5
Motorola Edge 60
Edge 60 Fusion 5G: దీపావళి ఫ్లిప్‌కార్ట్‌ ఆఫర్స్.. చార్జర్ ధరకే MOTOROLA Edge 60 Fusion 5G మొబైల్.. ఏకంగా రూ.16 వేల బోనస్!
Kubera Yogam: 10 యేళ్ల తర్వాత దీపావళి రోజున ఈ మూడు రాశులపై కుబేరుడి అనుగ్రహం.. ఇంట్లో లక్ష్మీదేవి తాండవమే..

Kubera Yogam: వేద జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం.. సుమారు 10 యేళ్ల తర్వాత.. మూడు రాశుల వారి జీవితాలలో శుక్ర సంచారము ప్రారంభం కాబోతుంది. వారు వారి జీవితాలలోని అనుభవిస్తున్న అనేక సమస్యల నుండి ఉపశమనం పొందనున్నారు. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం, నవ గ్రహాలలో శుక్రుడు.. ప్రేమ, సంపద, శ్రేయస్సు కు అధిపతి.  శుక్రుడు ఇప్పటికే తన  సంచారాన్ని మార్చుకున్నాడు.  శుక్రుడు గురుడు, చంద్రుడికి సంబంధించిన హస్త నక్షత్రంలో ప్రవేశించాడు. దీంతో కొన్ని రాశుల వారి జీవితాలలో అదృష్టం తీసుకురాబోతుంది. శుక్రుని నక్షత్ర పరివర్తనతో..తులా రాశుల జీవితాల్లో మంచి సమయం ప్రారంభమవుతుంది. సొంతంగా వ్యాపారం చేసుకునే వారికి భారీ ఆదాయం లభించబోతుంది. వ్యాపారంలో అనూహ్యమైన మార్పులు సంభవించబోతున్నాయి. వివాహం కాని వారు  పెళ్లి పీఠలు ఎక్కనున్నారు. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం ఏర్పడుతుంది.

Add Zee News as a Preferred Source

సంపద సృష్టికర్త అయిన శుక్రుడు నక్షత్ర పరివర్తన వృశ్చిక రాశి వారి జీవితాల్లో అదృష్టాన్ని తీసుకు రాబోతుంది.  మారుస్తుంది. ఈ సమయంలో, మీడియా రంగంలో,సినిమా రంగంలో ఉన్నవారి జీవితంలో  పురోగతిని చూస్తారు. ఆదాయం పెరుగుదల ఉండనుంది.  కుబేరుడి అనుగ్రహంతో సంపద మీ చేతుల్లోకి రాబోతుంది. అంతేకాదు ధనవంతులు అయ్యే అవకాశం పుష్కలంగా ఉంది.  మీరు మీ జీవిత భాగస్వామితో ఆహ్లాదకరమైన సమయాన్ని గడుపుతారు.

శుక్రుని నక్షత్ర మార్పు కారణంగా మకరరాశి వారి కెరీర్‌లో అపారమైన కీర్తితో పాటు  విజయాన్ని అందుకుంటారు. నిరుద్యోగులకు ఉద్యోగాలు లభిస్తాయి. వ్యాపార రంగంలోని వారికి అనుకోని లాభాలను అందుకోబోతున్నారు. అపారమైన సంపద వర్షం మీపై కురవబోతుంది.   

గమనిక: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సాధారణ నమ్మకాలు, పంచాంగాలు, జ్యోతిష్యులు చెప్పిన సమాచారంపై ఆధారపడి ఇచ్చాము. ZEE NEWS దీనిని ధృవీకరించడం లేదు. 

Read more: గోవా నుంచి మన రాష్ట్రానికి ఎంత మద్యం తీసుకురావచ్చో తెలుసా..! చట్టం ఏం చెబుతోందంటే.. 

Read more: మన దేశంలో అత్యంత సంపన్న మంత్రులు వీళ్లే.. లిస్టులో తెలుగు వాళ్లే టాప్..

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Kubera yogamDiwali Lucky Zodiac SignsShukra Star change effctShukra In Hasta Nakshatra Effectshukra nakshatra gochar

Trending News