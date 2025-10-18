English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kuberakshi Plant: సంపదకు అధిపతి కుబేరునికి ఇష్టమైన మొక్క..దీపావళికి ఇంట్లో నాటితే కోటీశ్వరులవుతారు!

Kuberakshi Plant: సంపదకు అధిపతి కుబేరునికి ఇష్టమైన మొక్క..దీపావళికి ఇంట్లో నాటితే కోటీశ్వరులవుతారు!

Kuberakshi Plant Benefits: దీపావళి నాడు కుబేరుని అనుగ్రహాన్ని పొందాలంటే ఇంట్లో ఈ మొక్కను నాటండి. ధన వర్షం రాకతో సంపద పెరుగుతుంది. ఈ మొక్క సంపద, అదృష్టాన్ని ఆకర్షించే పవిత్రమైన మొక్కగా పరిగణిస్తారు. వాస్తు శాస్త్రం ప్రకారం.. ఈ మొక్కను ఇంట్లో లేదా కార్యాలయంలో ఉంచడం వల్ల సానుకూల శక్తితో పాటు శ్రేయస్సు కలిగిస్తుంది.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Oct 18, 2025, 04:24 PM IST

Kuberakshi Plant: సంపదకు అధిపతి కుబేరునికి ఇష్టమైన మొక్క..దీపావళికి ఇంట్లో నాటితే కోటీశ్వరులవుతారు!

Kuberakshi Plant Benefits: దీపావళి నాడు కుబేరుని అనుగ్రహాన్ని పొందాలంటే ఇంట్లో ఈ మొక్కను నాటండి. ధన వర్షం రాకతో సంపద పెరుగుతుంది. ఈ మొక్క సంపద, అదృష్టాన్ని ఆకర్షించే పవిత్రమైన మొక్కగా పరిగణిస్తారు. వాస్తు శాస్త్రం ప్రకారం.. ఈ మొక్కను ఇంట్లో లేదా కార్యాలయంలో ఉంచడం వల్ల సానుకూల శక్తితో పాటు శ్రేయస్సు కలిగిస్తుంది.

ఉద్యానవన శాస్త్రవేత్తలు, వాస్తు నిపుణులు క్రాసులా మొక్కను అదృష్టం, సంపదను ఆకర్షించే అద్భుతమైన మొక్కగా అభివర్ణిస్తారు. క్రాసులా మొక్కలో అనేక రకాలు ఉన్నప్పటికీ, వాస్తు, ఫెంగ్ షుయ్ రెండింటిలోనూ సంపద, శ్రేయస్సును ఆకర్షించే శక్తివంతమైన మొక్కగా దీనిని పరిగణిస్తారు. ఈ మొక్క కుబేరుడికి (సంపదలకు అధిపతి) చాలా ప్రియమైనదిగా పరిగణించబడుతుంది కాబట్టి, దీనిని కుబేరాక్షి అని పిలుస్తారు.

కుబేరాక్షి మొక్క ప్రత్యేక లక్షణాలు, ప్రయోజనాలు:

కుబేరాక్షి మొక్క ఇంటి అందాన్ని పెంచడమే కాకుండా ఇంటికి లేదా కార్యాలయానికి సానుకూల శక్తి, శ్రేయస్సును తెస్తుందని బలంగా నమ్ముతారు. ఈ మొక్కను కార్యాలయాలలో లేదా వ్యాపార సంస్థలలో ఉంచడం వల్ల సంపద పెరుగుతుందని, వ్యాపారం వృద్ధి చెందుతుందని ప్రజలు నమ్ముతారు. ఈ మొక్కను ఇంట్లో ఉంచుకుంటే, వాస్తు దోషాలు తొలగిపోయి కుటుంబంలో ఆనందం, శాంతి నెలకొంటాయి.

సరైన క్రాసులా మొక్కను ఎలా గుర్తించాలి?
క్రాసులాలో అనేక రకాలు ఉన్నాయి కాబట్టి, నిజమైన క్రాసులా మొక్క ఏది అని తెలుసుకోవడం ముఖ్యం. నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం.. నిజమైన మొక్కను దాని ఆకుల ఆకారం ద్వారా గుర్తించవచ్చు. గుండ్రని లేదా అండాకార ఆకులు కలిగిన మొక్కలు నిజమైన క్రాసులా మొక్కలు కావు. నిజమైన క్రాసులా మొక్క త్రిభుజాకార ఆకులు, ముఖ్యంగా కోణాల అంచులను కలిగి ఉంటుంది. ఈ ప్రత్యేకమైన ఆకు ఆకారం దానిని అదృష్టాన్ని ఆకర్షించే మొక్కగా చేస్తుంది.

కుబేరాక్షి మొక్కను ఎలా పెంచుకోవాలి
ఈ మొక్కను ఇంట్లో పెంచడం చాలా సులభం. దీనికి ప్రత్యేక శ్రద్ధ అవసరం లేదు. ఈ మొక్కను ఎప్పుడైనా పెంచగలిగినప్పటికీ, ఫిబ్రవరి నుండి ఆగస్టు వరకు దాని పెరుగుదలకు ఉత్తమమైన కాలంగా పరిగణిస్తారు. మొక్కను నాటడానికి, సాధారణ నేలతో పాటు, ఆ నేలలో 25 శాతం కంపోస్ట్ లేదా సేంద్రియ ఎరువు మిశ్రమాన్ని ఉపయోగించాలి. ఈ పోషకాలు మొక్క ఆరోగ్యంగా పెరగడానికి సహాయపడతాయి.

